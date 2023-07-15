Беларусь представила "дорожную карту" по ЧВК "Вагнер"

Министерство обороны Беларуси и руководство частной военной компании "Вагнер" выработали "дорожную карту" на ближайшую перспективу по вопросу дальнейшей совместной системы подготовки ВС и наемников. Об этом вечером в пятницу, 14 июля, сообщили в оборонном ведомстве Беларуси.

Речь идет о "передаче опыта между подразделениями различных родов войск", заявили там.

"Белорусский Гаюн": Крупная группа наемников продвигается в направлении Осиповичей

Между тем мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" утверждает, что в ночь на 15 июля в районе Кричева на востоке Могилевской области в Беларусь из РФ въехала крупная колонна ЧВК "Вагнер". По версии наблюдателей, замечены легковые и грузовые автомобили с номерами самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Они проследовали через Рогачев в сторону Бобруйска и затем - "на Осиповичи", отмечает "Белорусский Гаюн". Маршрут указывает на то, что колонна направляется в сторону палаточного лагеря в деревне Цель в Могилевской области, считают наблюдатели.

По их данным, в колонне, которую сопровождало ГАИ Беларуси, - минимум 60 автомобилей, в том числе пикапы "УАЗ-Патриот", десять грузовых автомобилей, микроавтобусы УАЗ и три автобуса. На 08.00 мск колонна продолжала движение в направлении Осиповичей, указывает мониторинговая группа.

Полевой лагерь под Осиповичами

"Белорусский Гаюн" ранее написал, что на 30 июня под Осиповичами на территории бывшей воинской части №61732 в деревне Цель построен полевой лагерь примерно на 8940 человек. Издание "Верстка" 26 июня также писало о строительстве лагеря на 8000 человек. Телекомпания BBC (Би-би-си) получила от компании Planet Labs новый спутниковый снимок военной базы, где видны почти 300 небольших одинаковых объектов - предположительно, палаток.

Минобороны Беларуси на канале "ВоенТВ" 14 июля сообщило, что боевики ЧВК "Вагнер" уже работают инструкторами под Осиповичами и проводят занятия для белорусских военнообязанных из подразделений территориальной обороны.

Лично боевиков ЧВК "Вагнер" никто из тех, с кем удалось поговорить DW, не встречал. При этом жители Осиповичей отмечали, что с начала войны России против Украины в районе появилось много российских военных. "Может, они в гражданском, потому что встречаются группы парней, явно не местных, закупающих в магазинах продукты. Но они и раньше были, так как на полигоне жили военные РФ", - утверждал один из собеседников DW.

Пентагон: ЧВК "Вагнер" прекратила активность в Украине

Пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал ВВС Патрик Райдер на брифинге сообщил о прекращении активности подразделений ЧВК в Украине. "На данном этапе мы не видим, чтобы силы "Группы Вагнера" принимали какое-либо существенное участие в поддержке боевых действий в Украине", - заявил он на брифинге. По словам Райдера, большая часть сил ЧВК по-прежнему остается в оккупированных Россией районах Украины.

Частной военной компании "Вагнер" "юридически не существует", поскольку в России нет закона о частных военных организациях, заявил корреспонденту газеты "Коммерсант" Андрею Колесникову президент России Владимир Путин 13 июля. Таким образом, Путин признал, что Москва выплатила более 86 млрд рублей несуществующей структуре, прокомментировало слова российского президента издание "Агентство. Новости".

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