Представитель демсил РБ: Пригожину не нужно ехать в Минск

О Пригожине, Лукашенко и новой белорусской роте в составе ВСУ в интервью DW рассказал представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик.

Александр Лукашенко с удовольствием отправит основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина обратно "в качестве новогоднего подарка" Путину, уверен представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик. О планах Лукашенко относительно главы ЧВК "Вагнер", о действиях кабинета Тихановской в этой ситуации, а также о белорусской роте в Украине, Сахащик рассказал в интервью DW.

DW: Зачем, на ваш взгляд, Александру Лукашенко в Беларуси основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин?

Валерий Сахащик: Я понимаю, что вокруг этой темы сейчас много конспирологии, в том числе намеренной. Так, например, определенные ресурсы старательно распространяют информацию о том, что ЧВК "Вагнер"через Беларусь опять атакует Украину. На самом деле все проще. Своим участием в переговорном процессе Александр Лукашенко решал для себя две важные задачи.

Во-первых, он крайне заинтересован в укреплении своего авторитета, пошатнувшегося после майских событий (вероятно, слухов о болезни Лукашенко. - Ред.). Во-вторых, ему важно оказать услугу Путину, чтобы поднять свой рейтинг в Кремле - как для получения новых дотаций, так и для продолжения своей личной политической игры в будущем. В этой связи для него логичным было согласиться на переезд Пригожина в Беларусь - известное прибежище для бывших руководителей, разыскиваемых за совершение преступлений. Ну, а в будущем, если Путин захочет посчитаться с Пригожиным, Лукашенко с удовольствием отправит его обратно в качестве новогоднего подарка. Поэтому я бы, на месте Пригожина, в Беларусь не ехал. Даю ему бесплатный совет.

Карикатура Сергея Елкина о том, как Лукашенко спас Путина от Пригожина Фото: DW

- Что в сложившейся ситуации намерен делать оперативный штаб, созданный Светланой Тихановской, который вы возглавили?

- Оперативный штаб на данный момент носит, скорее, консультационный характер и включает в себя ряд организаций, в том числе гражданских, волонтерских. По моему мнению, это необходимый, но недостаточный шаг, особенно на фоне новых вызовов, стоящих перед белорусским народом. Дальнейшие шаги в этом направлении будут предприняты нашим Департаментом национальной безопасности, создававшимся специально с этой целью.

- Могли бы вы подробнее рассказать о белорусской роте, которую вы создали: в состав какого подразделения она входит, где находится, чем занимается?

- Это отдельная десантно-штурмовая рота в составе одной из бригад десантно-штурмовых войск Украины. Мы являемся резервом командира бригады и выполняем задачи на трудных участках. Уже более двух месяцев работаем на донецком направлении. Большинство наших военнослужащих находятся в Украине с начала войны.

- Сколько сейчас у вас людей?

- Точное количество мы не сообщаем и сообщать не будем, это закрытая информация. Могу сказать, что наша рота еще доукомплектовывается, находится в стадии формирования, но даже то количество людей, которое уже есть, позволяет выполнять боевые задачи, причем как десантно-штурмовыми группами, так и группами огневой поддержки, тяжелого оружия, снайперскими группами, подразделениями дронов различного назначения. Мы делаем ставку не на количество людей, а на высокий уровень профессионализма, использование новых технологий, на высокую техническую оснащенность.

- Почему возникла необходимость в создании отдельного подразделения, ведь в составе ВСУ уже есть полк имени Кастуся Калиновского (ПКК), Белорусский добровольческий корпус?

- Мы стремимся построить подразделение не на принципах добробата (добровольческий батальон - Ред.), а как профессиональное воинское формирование по стандартам НАТО. Тем не менее, я думаю, что настанет момент, когда мы все (белорусские подразделения, которые воюют на стороне Украины. - Ред.) вместе будем выполнять задачи, нам совершенно точно нечего делить, у нас общий враг и общие цели.

- Кто технически и финансово поддерживает вашу роту?

- Нам помогают люди, которые пока не хотят это афишировать, к тому же мы рассчитываем на свои собственные силы. Нам помогает белорусская диаспора в Чехии, я очень надеюсь, что к этому подключатся другие диаспоры. Скажу честно, пока наше финансирование недостаточно.

- Поддержала ли вас Светлана Тихановская?

- Светлана Георгиевна, естественно, поддержала создание нашей роты, потому что я являюсь представителем Объединенного переходного кабинета, я это делал все как представитель легитимного белорусского правительства в изгнании.

Моральная поддержка у меня точно есть, но до какой-то технической и финансовой пока, к сожалению, дело не дошло. Я надеюсь, что Светлана Георгиевна и кабинет найдут на это ресурсы, понимая важность задач, которые мы решаем.

- Недавно Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с представителями штаба ПКК, как вы ее оцениваете?

- По поводу ее переговоров с "калиновцами", насколько я знаю, это была инициатива украинских политиков, которые поддерживают полк. Думаю, они понимают, что политическая позиция ПКК слаба, в отличие от военной составляющей, и они ищут варианты, как усилить эту сторону. Я ничего плохого в этом не вижу. И Светлана Тихановская, и я - за объединение всех здоровых белорусских демократических сил, как гражданских, так и военных.

- А вы встречались с украинскими властями, политиками?

- Да, у меня было много встреч, прежде всего, с украинскими военными, с представителями политического руководства Украины. Пока нецелесообразно это афишировать, настанет время, и все узнают.

- Почему вы лично решили поехать на передовые позиции?

- Я взял на себя определенную ответственность перед ребятами, которые сражаются, я считаю, что я обязан быть там и видеть все своими глазами, это позволяет мне намного быстрее и эффективнее решать задачи, а также понимать реальный потенциал, возможности подразделения.

- Создание новых белорусских подразделений в составе ВСУ значит, что больше белорусов будет вовлечено в войну, будут убивать и сами могут погибнуть. Нужно ли это, ведь, по данным независимых опросов, большинство граждан РБ против участия в войне на любой из сторон?

- Мне очень нравится миролюбие белорусов, очень здорово, что подавляющее большинство против участия страны в войне. Вместе с тем, нам нужна сильная и патриотичная армия, которую необходимо строить. Я очень рад, что эта мысль находит поддержку, и есть достаточное число белорусских парней и девушек, готовых принять в этом участие. Моя задача - обеспечить им такой уровень подготовки и технического оснащения, чтобы их жизнь была максимально защищена.

- Как белорусские добровольцы могут защитить белорусский народ, если сейчас они воюют в рядах ВСУ?

- Конечно, это не будет делаться в рамках ВСУ. Белорусы получают необходимый боевой опыт, узнают друг друга, а когда наступит момент, каждый патриот найдет способ и возможность. Мы как департамент национальной безопасности предложим план, который у нас уже проработан. Уверен, что не будет никакого освободительного похода, он не нужен Беларуси, мы не планируем воевать с Вооруженными силами РБ. Мы планируем выполнить задачу по деоккупации Беларуси, дать понять военнослужащим РФ, которые находятся на территории страны, что они оккупанты, что им нужно уйти. Если они не поймут это по-хорошему, будем действовать по-другому. Для этого у нас есть силы и средства. А в процессе выполнения этой задачи по деоккупации, совершенно точно, найдем общий язык с белорусскими военнослужащими. Мы - один народ, одна нация, я считаю, что у нас есть все шансы избежать кровопролития, избежать гражданской войны.

- Какие сейчас настроения в белорусских силовых структурах?

- Люди, которые раньше боялись выходить на связь, боялись разговаривать с теми, кто уехал в Европу, выходят с нами на контакт. Большинство хотят что-то изменить, спрашивают, что делать если будут отправлять туда (на войну в Украину. - Ред.) мы ведем с ними разговоры и я вижу, что нам есть на кого опереться, что совершенно точно мы можем рассчитывать на поддержку довольно значительной части ВС Беларуси.

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