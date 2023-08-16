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Литва объявила о закрытии двух КПП на границе с Беларусью

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

В правительстве Литвы объяснили это решение "геополитическими обстоятельствами". Закрытие КПП связывают, в числе прочего, с присутствием в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер".

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На литовско-белорусской границе
На литовско-белорусской границеФото: Janis Laizans/REUTERS

Правительство Литвы в среду, 16 августа, объявило о решении закрыть два из шести КПП на границе с Беларусью, объяснив это "геополитическими обстоятельствами". Два пункта пропуска в сельской местности - Шумскас и Тверячюс - будут закрыты с пятницу, 18 августа, сообщили в литовском кабмине. Коммерческий транспорт не использует эти КПП.

На границе продолжат работать четыре пункта пропуска: Медининкай (с белорусской стороны - Каменный Лог), Лаворишкес (Котловка), Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони).

Наемники "Вагнера" в Беларуси

Наблюдатели связывают решение литовских властей о закрытии двух пограничных КПП с потенциальной угрозой со стороны наемников ЧВК "Вагнер", которые находятся на территории соседней Беларуси. Соседняя с Литвой Польша уже закрыла все КПП на границе с Беларусью за исключением одного и объявила о намерении перебросить на белорусскую границу еще 10 тысяч солдат для поддержки польских пограничников.

23 июля правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "его стали напрягать" наемники ЧВК "Вагнер", дислоцированные в Беларуси, поскольку они, по его словам, хотят "сходить на экскурсию в Варшаву". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - рассказал Лукашенко.

Латвия с 15 августа также мобилизовала дополнительные силы погранслужбы на границе с Беларусью. Погранохрана перестала предоставлять отпуска сотрудникам, а также вызвала на работу тех, кто находился в отпуске. Такое решение было принято "в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе".

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