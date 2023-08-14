В Польше задержали двух граждан РФ по обвинению в шпионаже

Два гражданина России были арестованы в Варшаве и Кракове за распространение пропагандистских материалов о "Группе Вагнера".

Два гражданина РФ задержаны в Польше за распространение пропагандистских материалов о российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". "ABW (польское Агентство внутренней безопасности. - Ред.) совместно с полицией выявило и задержало двух россиян, распространявших пропагандистские материалы "Группы Вагнера" в Кракове и Варшаве. Обоим были предъявлены обвинения, в том числе в шпионаже, и они были взяты под стражу", - сообщил в понедельник, 14 августа, министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский на платформе X, ранее известной как Twitter.

По данным ABW, к моменту задержания в пятницу, 11 августа, мужчины успели расклеить в двух городах порядка 300 листовок в поддержку ЧВК "Вагнер". Листовки содержали ссылки на сайты для вербовки наемников. В общей сложности у них было при себе около 3000 таких брошюр, утверждает ABW. Согласно признаниям задержанных, материалы они получили в Москве, и за работу им было обещано "до 500 000 рублей" (около 4500 евро). Мужчины планировали покинуть Польшу в субботу, 12 августа.

История одной наклейки

Первое фото одной из вербовочных наклеек опубликовал на своей странице в Facebook 10 августа член городского совета Кракова Лукаш Вантух. На стикерах формата А5 изображен логотип "Группы Вагнера" с надписью на английском языке: "Мы здесь. Присоединяйся к нам" и QR-код, ведущий на русскоязычный сайт о наемных войсках.

Власти Польши предупреждали о возможных провокациях со стороны ЧВК "Вагнер", бойцы которой в настоящее время дислоцируются в соседней Беларуси. В связи с этим Варшава объявила об увеличении численности войск на границе двух стран.

Вероятно, это не частный случай, а система

В марте 2023 года польские власти сообщили о раскрытии "российской шпионской сети". По версии следствия, ее агенты собирали информацию о военных и гражданских объектах в Польше, разжигали антиукраинские и антинатовские настроения, готовили диверсии. В частности, как утверждало польское следствие, они планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Польша арестовала уже около 20 человек по статье о шпионаже в пользу России. Среди них россияне, белорусы и украинцы.

В Польше вербовка в иностранные армии и наемнические группы, а также служба в таких организациях запрещены законом. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

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