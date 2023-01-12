Бои за Соледар: как город выглядит сейчас
Когда-то Соледар был цветущим городом, который обеспечивал каменной солью всю Украину и не только ее. Но война превратила его в руины. Как город выглядит сегодня - в фотогалерее DW.
Разрушенные жилые кварталы Соледара
Соледар не сходит со страниц мировых СМИ - в этом городе, а также вблизи соседнего Бахмута, идут самые ожесточенные в Донбассе бои. Этот спутниковый снимок Соледара был сделан 10 января 2023 года. На нем - разрушенные кварталы города. Ранее Соледар был известен своими соляными рудниками, которые позволяли не только покрывать потребность Украины в каменной соли, но и экспортировать ее за рубеж.
Так выглядел Соледар 1 августа 2022 года
Соледар, как и его окрестности, все больше напоминает ландшафт неведомой планеты. Только усеян он не метеоритными кратерами, а изуродован воронками от снарядов, мин, бомб и ракет.
Россияне пытаются любой ценой овладеть городом
По данным Генштаба ВСУ, в наступлении на Соледар принимают участие как российские регулярные войска, так и наемники ЧВК Вагнера (на фото - бои в городе 11 января 2023 года). Утрата Соледара означала бы для ВСУ возросшую угрозу окружения Бахмута, где украинская армия держит оборону с мая 2022 года.
Террор против мирного населения
Российские войска регулярно обстреливают жилые кварталы Соледара, применяя в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы. Первые сигналы воздушной тревоги прозвучали в городе 17 мая, когда для удара по Соледару были использованы беспилотники и боевая авиация.
Уничтожение инфраструктуры
Инфраструктура Соледара практически полностью разрушена, заявил в эфире телемарафона председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Расположенный в городе санаторий, российские войска посчитали подходящей целью для удара. Но, несмотря на разрушение и ежедневные обстрелы, ВСУ продолжает бои за город.
Не все мирные жители смогли покинуть город
До вторжения РФ в Украину в Соледаре проживало более 10 тыс человек. На данный момент, по информации главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириченко, в городе остаются около полутысячи мирных жителей, в том числе и дети. Чтобы выжить под постоянными обстрелами, мирным жителям приходится прятаться в подвалах.
Предприятие "Артемсоль" прекратило работу после начала войны
Добывать соль в Соледаре начали в 1881 году, когда здесь была введена в эксплуатацию первая соляная шахта. До полномасштабного вторжения РФ в Украину предприятие "Артемсоль" было одним из крупнейших работодателей города и основным источником городского бюджета. В апреле 2022 года деятельность предприятия была остановлена в целях безопасности персонала.
Симфонический концерт под землей
До войны соляные шахты Соледара были магнитом для туристов, туда водили экскурсии. Общая протяженность тоннелей составляет около 300 км. Самый известный поражает размерами - высота около 30 м, ширина - 14 м, длина - почти километр. Под землей располагались музей, церковь, спелеосанаторий на 100 пациентов с заболеваниями дыхательных путей, и концертный зал, где проходили симфонические концерты.
Руины Соледара
Но сегодня жителям Соледара не до культуры. Их город фактически превратился в одни сплошные руины и практически стерт с лица земли. Тяжелые уличные бои в городе не прекращаются ни на минуту.