Соледар не сходит со страниц мировых СМИ - в этом городе, а также вблизи соседнего Бахмута, идут самые ожесточенные в Донбассе бои. Этот спутниковый снимок Соледара был сделан 10 января 2023 года. На нем - разрушенные кварталы города. Ранее Соледар был известен своими соляными рудниками, которые позволяли не только покрывать потребность Украины в каменной соли, но и экспортировать ее за рубеж.