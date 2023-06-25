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Удар по имиджу Путина: немецкие СМИ о мятеже Пригожина

Антон Сорокин
42 мин. назад

Мятеж ЧВК "Вагнер" ударил по имиджу президента Владимира Путина и показал слабость российской власти, считают политические комментаторы в Германии. Некоторые уверены: Путину не удастся реабилитироваться.

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Президент России Путин во время телеобращения в связи с мятежом ЧВК "Вагнер" 24 июня 2023 года
Фото: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin/REUTERS

Вооруженный мятеж под предводительством основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина показал слабость власти в Кремле и стал унижением лично для российского президента Владимира Путина. В этом сходятся обозреватели немецких СМИ и политические аналитики, комментирующие события в России.

Клановая борьбы всегда была неотъемлемой частью путинской системы, подчеркивает политический обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер (Reinhard Veser). Но именно мятеж Пригожина "обнажил слабость путинской системы управления, в которой государственные институты были разрушены и заменены неформальными отношениями и структурами", - пишет он.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений ПригожинФото: Prigozhin Press Service/AP Photo/picture alliance

Обозреватель FAZ напоминает, что в своем обращении к народу утром 24 июня Путин заявил, что любая "внутренняя смута" представляет "смертельную угрозу" для российской государственности. "Это прежде всего угроза для его власти, - подчеркивает Фезер. - Пока беспорядки происходят среди населения, у его режима еще есть средства, чтобы сдерживать их силой. Мятеж вроде пригожинского для Путина намного опаснее, ведь он ставит под вопрос устойчивость конструкции, на которой держится его власть".

Сделка с Пригожиным - "поражение для Путина"

Похожего мнения придерживается профессор Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала (Carlo Masala). "Вся эта история показывает, что в системе власти Путина есть трещины, - прокомментировал он ситуацию в эфире радио NDR. - Для Путина этот исход на самом деле унижение: в конечном итоге он должен был принять посредничество со стороны своего союзника Лукашенко, на которого он смотрит свысока".

Пригожину же наоборот удалось одержать верх во многих вопросах, считает Масала. "Это большое унижение для Владимира Путина , и я не знаю, как ему удастся без ущерба выйти из этой ситуации," - добавляет эксперт по международной политике.

Тот факт, что Путину к концу дня пришлось смягчить жесткую позицию, которую он продемонстрировал в утреннем обращении, и, очевидно, согласиться на сделку с Пригожиным, Масала назвал "поражением для Путина".

Мятеж Пригожина: Путин не был готов к ситуации

Путину пришлось пойти на попятную, и это "серьезный ущерб авторитету президента", которому прежде всегда удавалось примирить различные враждующие между собой элиты, согласен профессор политологии в Университете Кельна Томас Йегер (Thomas Jäger).

Наемники ЧВК "Вагнер" и военная техника на улицах Ростова-на-Дону 24 июня
Наемники ЧВК "Вагнер" и военная техника на улицах Ростова-на-Дону 24 июняФото: REUTERS

Уже известно, что спецслужбы были осведомлены о возможном походе Пригожина на Москву. И, учитывая, что 1 июля истекал срок, когда все ЧВК, включая "Группу Вагнера", должны были подписать контакт с Минобороны, можно было предположить, что это произойдет именно в этот период, рассуждает политолог в эфире телеканала ntv. Он предполагает, что российский президент был заранее проинформирован о готовящемся мятеже. "Он не подготовился к этой ситуации," - резюмирует Егер.

Уже сам факт того, что Пригожину удалось продвинуться так далеко, критичен для Путина, пишет в комментарии для газеты Bild ее обозреватель Пауль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer).

"Когда-то Советский союз развалился после поражения в Афганистане в 1989 году. Российские войска еще не проиграли в Украине, но состояние армии привело к тому, что вагнеровские войска вообще смогли получить такую власть, которая теперь оборачивается против Путина", - рассуждает журналист и добавляет, что Путин оказался не таким уж гениальным стратегом, каким его всегда описывали.

"Ситуация вышла из-под контроля Путина. Были слухи, что политическое руководство покинуло Москву. Это огромный ущерб для имиджа, который, на мой взгляд, президенту уже не удастся восстановить," - уверен Томас Егер из Университета Кельна.

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