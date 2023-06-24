ISW: Мятеж ЧВК "Вагнер" указал на слабые места Минобороны РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. В РФ в ночь на 24 июня ЧВК "Вагнер" подняла мятеж. DW следит за событиями 25 июня.

На 487-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий воскресенья, 25 июня (время московское).

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Мятеж ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина продемонстрировал сразу несколько критических слабых мест Кремля и Минобороны РФ, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке. Быстрое продвижение боевиков "Группы Вагнера" на Москву выявило слабость российских силовых структур и продемонстрировало неспособность президента России Владимира Путина своевременно отражать внутренние угрозы, а демонстрация того, насколько "впечатляющих результатов" может добиться частная военная компания, еще больше подорвала силовую монополию президента РФ, отмечают аналитики института.

Кроме того, выступление Пригожина продемонстрировало нехватку у российских вооруженных сил резервов, а также опасность использования срочников для охраны границы, считают в ISW. Кремль с трудом успевал реагировать на меняющуюся ситуацию в информационном пространстве; жители Ростова-на-Дону, взятого под контроль ЧВК "Вагнер", не протестовали против их действий, а иногда и приветствовали их. Наконец, "явное удивление Кремля поступком Пригожина не лучшим образом говорит о службе внутренней российской разведки - ФСБ", говорится в сводке.

В Институте изучения войны пришли к выводу, что мятеж Пригожина, скорее всего, сильно ударит по российским властям и подорвет способность Кремля к продолжению агрессии против Украины, в том числе за счет снижения боевого духа российской армии - чем ВСУ могут воспользоваться.

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В Воронеже ликвидирован крупный пожар на нефтебазе, сообщили в региональном управлении МЧС России. По официальным данным, в результате возгорания никто не пострадал, однако был уничтожен резервуар с авиационным керосином объемом 5 тысяч тонн.

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Чиновники США, отвечающие за национальную безопасность, еще 21 июня располагали данными о подготовке вооруженного выступления против высокопоставленных представителей министерства обороны России со стороны основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом газета The New York Times (NYT) пишет со ссылкой на неназванных собеседников в Вашингтоне. По их словам, разведка Соединенных Штатов не знала, к какому результату приведет мятеж боевиков ЧВК. Однако в Вашингтоне были обеспокоены тем, как выступление Пригожина повлияет на контроль над ядерным арсеналом РФ.

ВСУ: Западный берег канала Северский Донец - Донбасс "зачищен" от сил РФ

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Украинские военные под Бахмутом Фото: Iryna Rybakova/AP/dpa/picture alliance

На Бахмутском направлении ВСУ "полностью зачистили" от войск РФ западный берег канала Северский Донец - Донбасс. Об этом сообщил в Telegram Андрей Билецкий, командующий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, силами первого механизированного батальона которой проводилась операция.

По словам Билецкого, при этом был разгромлен и "фактически прекратил существование как организованная военная сила" третий батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады РФ.

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С сайта российского интернет-издания "Фонтанка" пропал материал о предметах, найденных силовиками в ходе обыска в отеле "Трезини" в Санкт-Петербурге, который, как указывали журналисты, считается офисом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данным "Фонтанки", при обыске были обнаружены 5 килограммовых слитков золота, доллары США, 6 пистолетов, 5 килограммовых брикетов белого порошка и несколько паспортов с фотографией Евгения Пригожина на имена Дмитрия Гейлера, Олега Семенова и Владимира Боброва.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сократила свой визит в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) на фоне мятежа ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина в РФ. Глава МИД ФРГ "отложила запланированный отъезд ... на один день, чтобы присутствовать на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник утром в связи с последними событиями в России", - сообщили в министерстве. Теперь Бербок планирует отправиться в ЮАР днем 26 июня.

Ряд мероприятий с участием Бербок, планировавшихся на 26 июня в Кейптауне, отменены. Однако глава МИД ФРГ по-прежнему намерена 27 июня председательствовать на заседании двусторонней комиссии вместе с министром иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор в Претории.

Бербок, по ее словам, также обсуждала ситуацию в России 24 июня с министрами иностранных дел других стран "Группы семи".

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За истекшие сутки армия РФ 4 раза обстреляла Никопольщину, сообщил в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, город Никополь был дважды обстрелян из ствольной артиллерии, при этом были повреждены 6 частных жилых домов и 10 других построек, погиб 71-летний мужчина. Кроме того, дважды была обстреляна Покровская община, где обошлось без жертв, добавил Лукашук.

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За минувшие сутки российские войска совершили 24 обстрела приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 204 взрыва и не сообщила о пострадавших, указав лишь, что в Белопольской общине повреждены 4 жилых дома, а в Великописаревской общине - 6 частных жилых домов, два хозяйственных помещения, трансформатор РЭС и гараж.

Росавтодор: На трассах в РФ сняты ограничения на движение

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На российских автодорогах сняты все введенные ранее ограничения на движение транспорта, передает агентство ТАСС со ссылкой на Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал вечером 24 июня в своем офисе в Иерусалиме совещание по поводу ситуации в РФ. Нетаньяху сказал в завершение обсуждения, что мятеж Пригожина является "внутренним делом России, в котором Израиль не участвует", однако Израиль "будет продолжать внимательно следить за развитием событий".

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Рамзан Кадыров объяснил мятеж ЧВК "Вагнер" и ее главы главы Евгения Пригожина его неудачами в бизнесе. Глава Чечни написал в Telegram, что "цепочка неудачных сделок" вызвала у Пригожина "затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок".

"Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей", - резюмировал Кадыров, призвав боевиков ЧВК "Вагнер" быть "трезвыми в своих решениях".

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"Феноменальным" назвал решение главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина закончить мятеж советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Ты почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг… сдаешь обратно. Потому что один специфический посредник с сомнительной репутацией (Лукашенко) пообещал гарантии безопасности от человека (Путина), который утром отдал приказ о твоем уничтожении. И за тот страх, который испытала путинская элита за последние 24 часа, этот приказ непременно будет выполнен…", - написал Подоляк в Twitter.

При этом он отметил, что мятеж, несмотря на свою непродолжительность, принес Украине пользу: "Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет".

Областные власти подтвердили уход ЧВК "Вагнер" из Ростова-на-Дону

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в Telegram, что колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону и направилась в свои полевые лагеря. Глава региона выразил благодарность "всем, кто в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в донской столице и во всей Ростовской области".

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Режим контртеррористической операции, введенный в ряде российских регионов на фоне мятежа ЧВК "Вагнер", будет отменен "в самое ближайшее время". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

WSJ: США хотят отложить новые санкции в отношении ЧВК "Вагнер"

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США намерены отложить новые санкции в отношении частной военной компании "Вагнер" после мятежа ее основателя Евгения Пригожина в России, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией. По их словам, Госдепартамент планировал 27 июня объявить о новых ограничительных мерах в отношении деятельности "Группы Вагнера" в Африке, в том числе добычи полезных ископаемых в Центральноафриканской Республике. "Вашингтон не хочет выглядеть как занимающий одну из сторон", - сказал один из собеседников издания. В то же время собеседники WSJ опасаются, что подобная отсрочка санкций может непреднамеренно помочь президенту РФ Владимиру Путину.

Хроника событий 24 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 июня 00.00 - 13.59 >>>

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