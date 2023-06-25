В Волгограде из-за Пригожина временно задержали политолога

Михаила Серенко стал первым задержанным в связи с мятежом ЧВК "Вагнер". Его допросили по этому делу в качестве свидетеля.

В Волгограде вечером в субботу, 24 июня, был задержан политолог и публицист Михаил Серенко. По словам родственников, его подозревали в пособничестве вооруженному мятежу Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер". На данный момент это первый задержанный в связи с мятежом.

Как сообщила супруга Серенко, шесть полицейских и следователь около 22 часов пришли в их квартиру, забрали оттуда почти всю технику и увезли Серенко, предположительно, в ОВД, не дав позвонить адвокату.

"Следователь зачитал что-то якобы о том, что пришел якобы в связи с уголовным делом о мятеже ЧВК "Вагнер". И якобы Михаил ему способствовал. Это полный бред!" - рассказала журналистам жена Серенко. Созвониться с адвокатом она смогла лишь после того, как ее мужа увезли.

Позднее адвокат политолога сообщил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет ФСБ, но в чем конкретно обвиняют Серенко, пока неизвестно.

Никаких дел против политолога не возбуждено

25 июня Михаил Серенко рассказал местному сетевому изданию V1.RU, что его допрашивали по делу ЧВК "Вагнер" в качестве свидетеля и никаких дел в отношении него возбуждено не было. По словам политолога, он вернулся домой через несколько часов после задержания.

В разговоре с журналистами Серенко отметил, что сотрудники оперативных ведомств приходили не к нему одному.

Михаил Серенко работал в целом ряде волгоградских печатных СМИ, был депутатом городской думы, а затем назначен главой администрации Тракторозаводского района. Впоследствии Серенко возглавлял Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) и муниципальное телевидение Волгограда. Несколько лет тому назад он стал учредителем интернет-издания "Остров Свободы".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня заявил, что ни сам Пригожин, ни участвовавшие в мятеже наемники ЧВК "Вагнер" не будут подвергаться уголовному преследованию.

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