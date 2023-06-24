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Контртеррористическая операция в РФ: что такое "режим КТО"

Евгений Жуков
1 ч. назад

В ряде областей РФ объявлен режим контртеррористической операции в связи с военным мятежом. Что это такое и какие ограничения предполагает? Справка DW.

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Полицейский патруль на закрытой для посещения Красной площади в Москве, 24 июня 2023 года
Красная площадь в Москве закрыта для посещения, 24 июня 2023 годаФото: Artyom Geodakyan/ITAR-TASS/IMAGO

В связи с мятежом Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер" в нескольких регионах России в субботу, 24 июня, объявлен режим контртеррористической операции (КТО). В соответствии с российским законодательством, КТО "проводится для пресечения террористического акта или преступлений террористической направленности".

Понятие "теракт" в Уголовном кодексе РФ

В Уголовном кодексе России под террористическим актом понимаются такие действия, как взрыв, поджог или иные, совершенные для устрашения населения, создающие опасность гибели людей или значительного ущерба, либо чтобы повлиять на решения властей, а также угроза совершения указанных действий. Такая формулировка зафиксирована в УК РФ в 1996 году, ранее же терактом считалось убийство государственного деятеля или покушение на него по политическим мотивам.

Контртеррористическая операция в российском законодательстве

Понятие контртеррористической операции (КТО) введено законом 1998 года "О борьбе с терроризмом", там же определены зона ее проведения и соответствующий правовой режим. По закону режим КТО вводится и отменяется решением главы оперативного штаба - этот пост занимает представитель ФСБ или МВД РФ, он и должен руководить ходом всей операции.

Режим КТО: ограничения и война

В рамках режима КТО в зоне ее проведения могут быть введены определенные ограничительные меры, в частности, такие как проверка документов, досмотр на въезде и выезде из зоны действия режима; беспрепятственное проникновение проводящих КТО лиц в любые помещения; контроль обмена информацией и отключение связи; удаление людей и транспорта или временное выселение, ограничение дорожного движения; использование в служебных целях транспортных средств организаций и граждан; усиление охраны общественного порядка, критической инфраструктуры и других объектов; ограничение продажи оружия, опасных веществ, наркотиков, лекарств и алкоголя, приостановка частной охранной деятельности; карантин.

"Контртеррористическая операция" в Чечне

В отдельных регионах России режим контртеррористической операции уже неоднократно объявлялся с конца 1990-годов. Именно так, в частности, называли Вторую чеченскую войну. Режим КТО был введен на территории Чечни президентом России Борисом Ельциным в сентябре 1999 года и отменен только через почти 10 лет - в апреле 2009-го.

Режим КТО в Белгородской области

22 мая 2023 года режим КТО был ненадолго введен в Белгородской области в связи с проникновением туда с украинской территории бойцов Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России", воюющих на стороне Украины.

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