В Белгородской области объявлен режим КТО

На 453-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 22 мая (время московское).

++18.20++

На территории Белгородской области объявлен режим контртеррористической операции, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, он введен "в целях обеспечения безопасности граждан" и "устанавливает специальные меры и временные ограничения". "Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества", - пояснил губернатор в Telegram-канале.

++17.40++

Парламентская ассамблея НАТО единодушно признала преступления России против Украины геноцидом, а "террористический режим" в РФ - "рашизмом", сообщил глава постоянной делегации Украины Егор Чернев в Facebook . По его словам, соответствующая декларация была принята на сессии ассамблеи в Люксембурге. Чернев отметил, что в документе парламентарии стран НАТО учли все ключевые пожелания украинской делегации. В частности, в нем говорится о поддержке международного трибунала, о помощи Украине до победы и после нее, об осуждении идеологии рашизма, о восстановлении территориальной целостности, а также о санкциях, репарациях и "плане Маршалла". Кроме того, ПА НАТО призвала правительства стран-членов "открыто объявить" на июльском саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом альянса, и согласовать следующие конкретные шаги для этого.

Киев отрицает причастность к событиям в Белгородской области

++16.50++

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к событиям в Белгородской области. "Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", - написал он в Twitter.

++16.45++

Заместитель главы администрации города Грайворон Белгородской области ранен во время обстрела здания администрации, пишет Baza. По ее данным, ранения также получили два сотрудника МЧС. В то же время губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в Грайвороне. "Двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице", - написал он в Telegram , добавив, что снарядами также повреждены три частных жилых дома и здание администрации. Кроме того, по словам Гладкова, одна женщина пострадала в селе Замостье, где в результате попадания снаряда загорелся детский сад, помощь ей оказали на месте. Ранее губернатор рассказывал о двух пострадавших жителях села Глотово.

++16.30++

Президенту РФ Владимиру Путину доложено о "попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас ведется работа по "выдавливанию с российской территории и уничтожению" этой группы, "сил и средств на месте достаточно". Песков счел рейд в Белгородскую область попыткой "отвлечь внимание от Бахмутского направления".

ГУР: В Белгородской области создается "полоса безопасности"

++16.15++

Представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт вторжения на территорию Белгородской области двух подразделений, сражающихся в рядах ВСУ, которые сформированы из граждан РФ. "Да, сегодня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", которые состоят из граждан Российской Федерации, начали операцию по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижения противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения", - сказал Юсов в интервью телеканалу "Суспiльне". Он подчеркнул, что в рейде участвуют "исключительно россияне".

++15.40++

В селе Станислав Херсонской области в результате российского обстрела погиб 45-летний мирный житель, сообщает глава военной администрации региона Александр Прокудин. "При обстреле он занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома. Один из обломков снаряда попал ему в сердце", - написал он в Telegram-канале , добавив, что из-за обстрела были также повреждены четыре жилых дома. Кроме того, по словам Прокудина, войска РФ обстреляли село Кизомыс. "Ночью на населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Один дом разрушен до основания, еще два - повреждены. Пострадавших среди местных нет", - сообщил он.

++15.10++

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о "заходе диверсионно-разведывательной группы ВСУ" на территорию Грайворонского округа. "Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", - написал Гладков в Telegram-канале. Он сообщил, что после обстрела села Глотово того же округа ранены два человека. "Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести", - добавил губернатор.

++14.25++

ЧВК "Вагнер" будет выводить войска из Бахмута с 25 мая по 1 июня, заявил в ответ на вопрос издания "Век" владелец компании Евгений Пригожин. "Да, действительно, это так. На западных окраинах выставлены рубежи обороны", - пояснил Пригожин. Днем ранее он уже предупреждал, что наемники "Вагнера" отойдут в тыл для отдыха и переподготовки, а их позиции в Бахмуте займет регулярная армия. "С 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на переднем крае не будет. До тех пор, пока мы не пройдем переформирование и дооснащение, и дообучение", - сказал Пригожин. На минувших выходных он официально объявил о взятии Бахмута. Однако и власти Украины, и ВСУ отрицают захват города россиянами.

"Укрэнерго" возобновило питание ЗАЭС от энергосистемы Украины

++14.01++

Запорожская АЭС, март 2023 года Фото: Andrey Borodulin/AFP/Getty Images

Государственный концерн "Укрэнерго" восстановил линию электропередачи, которая питает оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию и что ЗАЭС переходит на питание от украинской энергосистемы. "Несмотря на утреннюю атаку врага, энергосистема Украины работает стабильно, производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей. К сожалению, энергетическая инфраструктура все же получила повреждения. В Днепровском регионе были повреждены высоковольтные линии 330-750 кВ, что привело к отключению одной из мощных электростанций в регионе, а также ряда подстанций "Укрэнерго" и операторов систем распределения (облэнерго). В результате этого были обесточены потребители в Запорожье. Энергетики уже восстановили энергоснабжение потребителей по резервным схемам. Выдача мощности электростанции постепенно восстанавливается", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.

Хроника событий 22 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 мая 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: