На 453-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 22 мая (время московское).

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В соцсетях распространяется видео с проездом танка с флагом Украины якобы на территорию России. Как утверждается в ролике, танк ВСУ заехал со стороны Украины на КПП "Грайворон" в Белгородской области. Официальных подтверждений этой информации не поступало. Видео опубликовал первым украинский паблик "Скринька-Пандори".

Боррель: Обучение украинских пилотов уже началось

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"Русский добровольческий корпус" (РДК) заявил, что его бойцы находятся на территории России и выполняют там боевые задачи. Активисты опубликовали несколько видео в Telegram на фоне дорожных знаков на въезде в села Брянской и Белгородской областях и указали, что продолжают борьбу. В свою очередь легион "Свобода России" призвал жителей районов близ границы с Украиной оставаться дома и "не сопротивляться". Дальнейшую информацию пообещали предоставить позже.

Между тем белгородский губернатор утверждает о "массированной информационной атаке" на регион. Он заявил о попытке вызвать панику среди населения "на фоне массированного обстрела Грайворонского городского округа". Гладков также опроверг данные о том, что в Шебекинском районе готовится эвакуация населения.

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко 24 мая отправится в Москву, чтобы с Владимиром Путиным обсудить "проблемы, которых вообще не должно быть" в отношениях между обеими странами. "Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которых вообще не должно быть в наших отношениях", - заявил Лукашенко во время встречи с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на скорое получение Украиной истребителей F-16. Перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе он приветствовал принятие решения о создании коалиции по поставкам Киеву современных истребителей и сообщил, чтообучение украинских пилотов уже началось, указывает его пресс-служба.

Губернатор Белгородской области об обстреле приграничных районов

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ Грайворонского городского округа на границе с Украиной. "Обошлось без пострадавших мирных жителей. Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию", - написал он в Telegram . Кроме того, по словам Гладкова, село Козинка попало под минометный обстрел, в результате попадания одного из снарядов в частный жилой дом произошел пожар. Губернатор также сообщил о разрушениях в других частных домовладениях, а также на складе сена.

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаевской области военного моряка по подозрению в государственной измене. По ее данным, он передавал представителю российских оккупационных сил информацию о последствиях ударов фосфорными боеприпасами, РСЗО "Град" и иранскими дронами Shahed. "По указанию агрессора фигурант объезжал прифронтовые территории области и скрыто фиксировал места базирования личного состава и техники украинских защитников. Также он пытался найти склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе иностранного производства", - заявила СБУ . В свою очередь Офис генпрокурора Украины указывает, что задержанный является военнослужащим одной из воинских частей ВСУ и матросом. Для передачи информацию российской спецслужбе он использовал мессенджер и был задержан во время выполнения полученного от россиян задания, указывается далее.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Хоромное Климовского района из минометов со стороны ВСУ. "Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram .

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на ситуацию на ЗАЭС, которая вновь лишилась внешнего электроснабжения в результате обстрелов. "Сегодня утром украинская Запорожская АЭС в седьмой раз за время конфликта потеряла все внешнее электроснабжение, что вынудило ее полагаться на аварийные дизель-генераторы для получения энергии", - написал он в Twitter . Гросси призвал незамедлительно достичь договоренности о защите станции, поскольку такая ситуация не может продолжаться.

Лондон: РФ создает новую элитную штурмовую авиагруппу

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Россия, по всей вероятности, создает новую элитную штурмовую авиагруппу, которая будет действовать над территорией Украины, сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные военной разведки. В состав этого подразделения, получившего кодовое название "Шторм", могут войти не менее одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов. Такое сочетание свидетельствует о том, что группа "Шторм" будет выполнять главную роль в ударах по наземным целям, считают в британской разведке. Там же отмечают, что Минобороны РФ старается привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая им большое денежное довольствие, а также открывает набор для летчиков, находящихся в запасе.

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В украинском "Энергоатоме" заявили, что высоковольтная линия передач "Днепровская", с которой для собственных нужд питалась оккупированная Запорожская АЭС, отключилась в результате обстрела в ночь на 22 мая. "После потери внешнего питания, которое жизненно необходимо для обеспечения работы насосов охлаждения ядерного материала энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС, запаса топлива хватит на десять суток. Обратный отсчет начался", - подчеркнули в госкомпании. "Энергоатом" предупредил, что если в течение этого времени не удастся возобновить внешнее питание станции, то может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира. "Ядерный терроризм России должен немедленно остановиться, а захватчики покинуть территорию станции и города-спутника Энергодара. ЗАЭС немедленно должна вернуться под полный контроль законного оператора - Энергоатома, с последующим приведением станции к нормальному режиму эксплуатации с восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта", - говорится в заявлении "Энергоатома".

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Воздушные силы Украины сообщают , что в ночь на 22 мая уничтожили 20 ударных беспилотников и 4 крылатые ракеты. По этим сведениям, Россия во время ночной атаки применила 16 ракет разных типов и 20 иранских дронов-камикадзе. Беспилотники летели с южного и северного направлений. Со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС со стороны Каспийского моря были выпущены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555, с бомбардировщиков Ту-22М3 со стороны Азовского моря и Курской области - 5 крылатых ракет Х-22, со стороны оккупированного Крыма - 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и с оккупированной части Запорожской области - 5 зенитных управляемых ракет С-300. Кроме того, в воздушных силах подтвердили уничтожение российского многоцелевого истребителя четвертого поколения Су-35 в Херсонской области.

На Запорожской АЭС полностью отключено внешнее электроснабжение

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На Запорожской АЭС полностью отключено внешнее электроснабжение, станция переведена на резервно-аварийное питание от дизельных генераторов, сообщил член главного совета оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинский "Энергоатом" отключил контролируемую им линию электропередач "Днепровская". Причины отключения пока неизвестны. Украина пока не комментировала это сообщение. Государственный концерн "Энергоатом" лишь подтвердил, что внешнее электроснабжение на ЗАЭС отключено.

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Во время воздушной атаки России на Днепропетровскую область в ночь 22 мая силы украинская ПВО сбила 15 беспилотных летательных аппаратов и 4 крылатые ракеты, написал в Telegram-канале председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Однако часть ракет и беспилотников, по его данным, сбить не удалось.

В Днепровском районе в результате взрыва ранен 27-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникло два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых автомобилей, столько же единиц спецтехники повреждены, кроме того, повреждены 25 частных машин и 2 автобуса. В Илларионовской общине Синельниковского района пострадали 7 человек, две женщины были доставлены в больницу. Повреждены несколько зданий, в том числе детсад, магазины, 3 частных дома и 9 многоквартирных. В самом Днепре повреждены 3 здания частного предприятия.

Генштаб ВСУ: Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий

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Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает о массированном ракетно-авиационном ударе РФ, нанесенном по территории Украины за последние сутки, однако более подробную информацию о нем не предоставляет.

Между тем в документе указано, что за прошедшие сутки противник нанес по Украине 6 ракетных и 52 авиационных удара, а также совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. "Для ударов по украинским городам Лиман, Славянск и Константиновка противник снова использовал ЗРК С-300, не являющиеся высокоточным оружием", - говорится в сводке.

По данным украинской стороны, Россия продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на указанных участках фронта, сообщает Генштаб ВСУ. В эпицентре боевых действий - Бахмут и Марьинка.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, а также 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

По данным ВСУ, было уничтожено 3 вражеских разведывательных беспилотника разного типа, а также 5 ударных дронов. Подразделения ракетных войск и артиллерии украинской армии поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 2 склада с боеприпасами, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну "важную цель противника", указывают в Генштабе ВСУ.

++06.10++

Наемники "Группы Вагнера", вероятно, обеспечили себе контроль над западными административными границами Бахмута, в то время как украинские силы продолжают сосредоточиваться на контратаках на окраинах города. Это следует из сводки американского Института изучения войны (ISW) .

Для удержания Бахмута и его флангов российским силам, вероятно, потребуются дополнительные подкрепления за счет операций на других направлениях, говорится в этом документе. "ISW ранее прогнозировала, что наступательные операции "Вагнера", скорее всего, завершатся после нескольких месяцев затяжных городских боев, и маловероятно, что "Вагнер" продолжит боевые действия за пределами Бахмута в своем нынешнем истощенном состоянии", - указывают аналитики.

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Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что расстроен тем, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 так и не состоялась. "Я не был разочарован. Я был расстроен, потому что я хотел бы встретиться с ним и обсудить этот вопрос (мирное урегулирование в Украине. - Ред.)", - цитирует агентство AFP выступление Лулы на пресс-конференции перед отъездом из Японии. "Зеленский - взрослый человек. Он знает, что делает", - добавил президент Бразилии.

По словам Лулы, его команда запланировала встречу с украинским лидером днем 21 марта. Но Владимир Зеленский опоздал, а у него самого после этого были запланированы другие дела, уточнил Лула.

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В ночь на 22 мая Днепр подвергся массированному обстрелу, также взрывы прогремели в Запорожье и Харькове, сообщают украинские СМИ и Telegram-каналы.

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Возможные удары ВСУ по территории Крыма с использованием американских истребителей F-16 будут расценены Москвой как нападение на один из регионов России. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов. "Я хотел бы предостеречь представителей администрации (президента США Джо Байдена. - Ред.) от необдуманных суждений о Крыме, особенно в плане "благословения" киевского режима на воздушные атаки на полуостров. Напомню, что удары по этой территории рассматриваются нами как нападение на любой другой регион Российской Федерации. Важно, чтобы Соединенные Штаты были полностью осведомлены об ответных мерах России", - написал Антонов в Telegram-канале посольства РФ в США .

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

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В ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, объявлена масштабная воздушная тревога. Как сообщает онлайн-издание "РБК-Украина" со ссылкой на мониторинговые паблики, причиной для объявления воздушной тревоги стали пуски крылатых ракет с акватории Каспийского моря.

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ЧВК "Вагнер" передает позиции под Бахмутом Минобороны РФ и с 25 мая покидает зону боевых действий. Такое заявление опубликовала в Telegram пресс-служба основателя военной компании Евгения Пригожина в ответ на вопрос о том, действительно ли ЧВК начала штурм населенного пункта Хромово.

"С 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на переднем крае не будет, до тех пор, пока мы не пройдем переформирование, и дооснащение, и дообучение. Поэтому все вбросы о том, что ЧВК "Вагнер" что-то штурмует, будут фейки в ближайшие два месяца", - говорит Пригожин на аудиозаписи.

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В ночь на 22 мая в Грайворонском городском округе на здание администрации сельского поселения села Головчино с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков . По его данным, в результате инцидента загорелась крыша, пострадавших нет.

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В двух населенных пунктах Волоконовского района Белгородской области в результате обстрелов было нарушено энергоснабжение, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. "Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка", - написал он в Telegram , обвинив в обстрелах ВСУ.

Над Черным морем у Одессы уничтожен беспилотник РФ

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Поздно вечером 21 мая Россия совершила атаку Одесской области при помощи боевого беспилотника, сообщает в Facebook оперативное командование "Юг" .

Черноморское побережье в Одессе (фото из архива) Фото: Yulii Zozulia/Ukrinform/abaca/picture alliance

Как отмечается в посте, дрон был сбит над Черным морем силами украинской ПВО. Как уточняет украинское онлайн-издание Liga.net , воздушная тревога была объявлена в Одессе и области в 21:58 по местному времени, взрыв был слышен в городе спустя примерно две минуты.

Хроника событий 21 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 мая 00.00 - 13.59 >>>

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