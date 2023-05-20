На 452-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 21 мая (время московское).

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Украинские военные в будущем могут получить несколько десятков истребителей F-16, предположил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Самолеты будут передавать не поштучно, а подразделениями. Авиационные подразделения - это по меньшей мере эскадрилья, в нашем варианте это сейчас больше 12 самолетов, у западных партнеров эскадрилья - до 18 самолетов. Таким образом, несколько десятков самолетов могут быть переданы Украине сначала для решения текущих задач", - рассказал Игнат. По его словам, на вооружении Украины сейчас находятся четыре типа самолетов советского образца: Су-24, Су-25, МиГ-29 и Су-27. "Все эти типы самолетов может заменить единственный многоцелевой самолет F-16", - сказал Игнат.

Минобороны Украины: ВСУ взяли Бахмут "в полуокружение"

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Замминистра обороны Украины Анны Маляр заявила, что украинские войска взяли Бахмут "в полуокружение". "Врагу не удалось окружить Бахмут, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города. То есть, продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождение в Бахмуте", - написала Маляр.

По ее словам, полуокружение города дает ВСУ "возможность уничтожать врага". "Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться. Наши защитники сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет", - сообщила Маляр.

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По словам премьер-министра Японии Фумио Кисида, на саммите в Хиросиме страны G7 продемонстрировали "непоколебимое единство" в поддержке Украины в оборонительной войне против России. Личное присутствие президента Украины Владимира Зеленского на встрече лидеров "большой семерки" помогло послать миру "решительный сигнал", заявил Кисида.

"Я думаю, что это имело очень большое значение", - сказал он, подчеркнув, что "большая семерка" не приемлет односторонних попыток силой изменить статус-кво. Отдельно Кисида подчеркнул неприемлемость угрозы применения ядерного оружия и напомнил, что Хиросима, где проходит саммит, в 1945 году была разрушен ядерным ударом.

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Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый вновь заявил, что Бахмут не перешел под полный контроль российских сил. "Президент правильно сказал - город, по сути, снесен с лица земли. Враг ежедневно массовыми ударами артиллерии, авиации уничтожает, и наши подразделения сообщают, что ситуация крайне тяжелая. Наши военные держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города. Идут тяжелые бои", - сказал он изданию "Суспільне".

"Россия привлекает внимание к этому Бахмуту, будто они взяли Днепр. На самом деле не взяли до конца. Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Взять за 9 месяцев районный центр - не взяли. Мы пытаемся давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать", - добавил Череватый.

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Российские военные вывели в Черное море дополнительную подлодку с ракетами "Калибр" и усиливают разведку беспилотниками, заявила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. "Вчера вечером враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Стало 2 подлодки, два ракетоносителя - это 8 ракет типа "Калибр"", - сказала она.

По мнению Гуменюк, таким образом российские власти пытаются нарастить напряжение на фоне саммита G7 в Японии. Кроме того, россияне активно ведут разведку в ожидании украинского контрнаступления - ищут украинские системы ПВО и другие объекты для атак, сообщила Гуменюк.

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Возобновив с начала мая частые ракетные удары по Украине, Россия, скорее всего, пытается истощить украинское ПВО, пишет в своей сводке Минобороны Великобритании.

При атаках российские войска стали чаще использовать разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые относительно дешевые и имеют достаточную дальность полета.

Таким образом Россия, скорее всего, пытается получать более своевременную оценку боевого ущерба и повысить точность наведения. "Медленный и неэффективный процесс наведения был основным недостатком российских вооруженных сил в Украине", - подчеркивает британская разведка, отмечая, что российские БПЛА делают украинские ПВО более уязвимыми.

Пресс-служба: Зеленский не подтвердил захват Бахмута силами РФ

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Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что президент не подтверждал сдачу Бахмута, сообщает агентство Reuters. Журналисты задали президенту вопрос "Господин президент, Бахмут все еще находится под контролем украинской армии? Россияне говорят, что захватили город". Зеленский ответил: "Я думаю, что нет". Ранее агентства ошибочно сообщили, что таким образом Зеленский ответил на первую часть вопроса, остается ли Бахмут под контролем украинских войск.

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Президент Владимир Зеленский 21 мая выступил перед участниками саммита "большой семерки" (G7) и попросил предоставить Украине дополнительные системы ПВО и современные западные истребители.

"Мы с вами вместе доказали, что вопрос не в том, сколько ракет есть у нашего общего врага, а в том, сколько систем ПВО есть у нас. Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotali, SAMP/T - они защищают жизни в наших городах и этим создают глобальный бренд безопасности для демократии", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что когда таких систем ПВО будет достаточно для защиты всех городов, то "мир будет видеть, какой воздушный щит способна создать демократия", и подчеркнул, что воздушный щит может быть полноценным только тогда, когда наземные системы ПВО дополняются современными самолетами в воздухе.

"Когда наши пилоты научатся управлять F-16 и когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире", - заявил Зеленский.

Зеленский: Сегодня Бахмут только в наших сердцах

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Президент Украины Владимир Зеленский на вопрос журналистов, остается ли Бахмут под контролем украинских войск, сказал "я думаю, нет", передают агентства AP и Reuters. "На сегодняшний день он только в наших сердцах", - цитирует Reuters Зеленского, который подчеркнул, что от города "ничего не осталось". Агентство AFP также сообщает, что Зеленский, "по всей видимости", подтвердил потерю города.

++09.05++

В Японии на полях саммита "большой семерки" началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, сообщает телеканал CNN. На ней Байден объявил о новом пакете военной помощи Киеву, о котором ранее сообщил СМИ. Поставки на общую сумму в 375 млн долларов будут включать в себя "боеприпасы, артиллерию и бронетехнику", сообщает агентство Reuters.

++08.30++

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретится с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Хиросиме, где проходит саммит G7, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на офис южнокорейского лидера. Встреча организована по просьбе Киева.

Южная Корея отправляет Украине гуманитарную помощь, но отклонила запросы Киева о летальном оружии, напоминает агентство. Ранее президент Южной Кореи встречался с женой украинского лидера Еленой Зеленской. Во время встречи Зеленская обратилась с просьбой о дополнительной помощи в тех областях, где Южная Корея может это сделать, заявив, что понимает трудности с предоставлением летального оружия, сообщает офис Юн Сок Ёля.

++08.00++

Силам ЧВК "Вагнер", если они и правда захватили Бахмут, будет крайне сложно выйти из города и передать ответственность частям Минобороны, как это пообещал сделать Евгений Пригожин, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отход в соприкосновении с противником - чрезвычайно сложная задача, с которой силы ЧВК "Вагнер" вряд ли справятся в пятидневный срок, отведенный Пригожиным, пишет ISW. Аналитики подчеркивают, что регулярные российские войска и наемники уже продемонстрировали плохой уровень координации, что может дополнительно усложнить маневр.

По мнению ISW, маловероятно, что российское военное командование без передислокации российских войск из других районов за 5 дней соберет достаточно сил, чтобы сменить "Вагнер" в Бахмуте и удержать фланги. "Заявление Пригожина о намерении уйти могло быть грубой попыткой ввести украинские силы в заблуждение и заставить их провести контратаку через город Бахмут", - предполагают аналитики ISW.

Генштаб ВСУ: Бои за Бахмут не прекращаются

++07.30++

Генштаб ВСУ в утренней сводке не подтвердил сообщения российской стороны о захвате Бахмута. Украинское командование утверждает, что на Бахмутском направлении "противник продолжает вести наступательные действия".

"Бои за город Бахмут не прекращаются. В течение дня противник вел неудачные наступательные действия также в направлении Белой горы", - говорится в сводке Генштаба.

++06.50++

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) не рассчитывает на скорое вступление Украины в НАТО. В настоящее время на переднем плане военная поддержка Украины в борьбе с Россией, заявил он в Хиросиме в интервью немецкому телеканалу Welt TV. Что касается послевоенного времени, то нужно выяснить, какие гарантии безопасности будут эффективными для страны, добавил немецкий политик. Украина в любом случае будет и тогда использовать западное оружие. Как заметил канцлер, на саммите НАТО в Бухаресте Украине открыли перспективу присоединения к альянсу. "Однако принимая такое решение, было понятно, что это не может произойти в ближайшее, обозримое время", - сказал Шольц. По его словам, Украина на данный момент не в состоянии выполнить ряд критериев для вступления в НАТО.

Зеленский встретился с премьером Канады Трюдо

++06.10++

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите G7 и обсудил с ним военную помощь Украине. "Мы обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, ситуацию на передовой, подготовку украинских офицеров в рамках канадской учебной миссии Unifier, важность выполнения всех пунктов украинской формулы мира и евроатлантическую интеграцию Украины", - написал Зеленский в Twitter по итогам встречи.

++05.45++

Совместные военные учения вооруженных сил Беларуси и России в очередной раз продлены, по меньшей мере, до 28 мая, сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Тренировочный сбор российских и белорусских военных начался 29 апреля 2022 года и продолжается уже больше 56 недель.

++05.00++

Сообщения об исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного являются российским фейком, заявила замминистра обороны Анна Маляр. "Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", – написала она в Telegram. По словам чиновницы, время для распространения ложных сообщений выбрано потому, что "сейчас – пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию". "Ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", – заметила Маляр.

Байден проведет переговоры с Зеленским в Хиросиме

++04.05++

Президент США Джо Байден проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме в воскресенье, 21 мая, сообщает CNN. Как ранее отмечала газета Politico, ожидается, что после встречи Байден объявит о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 375 млн долларов (346 млн евро). Зеленский в субботу встретился на саммите с другими лидерами G7, в том числе с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

++03.00++

Российские войска в субботу обстреляли Днепропетровскую область, в частности город Никополь и Червоногригоровскую общину. По ним было выпущено более 20 снарядов из тяжелой артиллерии, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его данным, в Никополе пострадала 46-летняя женщина, было повреждено 17 частных и многоэтажных домов.

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Международный уголовный суд (МУС) с резкой критикой отреагировал на объявление Россией в розыск главного прокурора суда. "МУС считает эти меры неприемлемыми. Суд продолжит осуществление своего законного мандата по обеспечению ответственности за самые серьезные преступления", - заявил гаагский суд. Суду известно о "необоснованных принудительных мерах", принятых российскими властями, и он "глубоко обеспокоен", говорится в сообщении. МУС призвал 123 государства-члена "активизировать свои усилия по защите суда" и его сотрудников. Фотография главного прокурора МУС британца Карима Хана 19 мая появилась в базе данных МВД России. В марте 2023 года Хан выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которых МУС подозревает в причастности к массовой депортации украинских детей в Россию.

Минобороны РФ заявило о полном захвате Бахмута

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Министерство обороны России заявило об установлении контроля над украинским городом Бахмутом. "На артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск (Бахмут. - Ред.)", - говорится в заявлении. Пресс-служба Кремля в свою очередь сообщила, что президент РФ Владимир Путин поздравил боевиков ЧВК "Вагнера" и военных ВС РФ с взятием Бахмута. "Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - сообщили в пресс-службе.

В субботу, 20 мая, о захвате Бахмута заявил создатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Это заявление было опровергнуто спикером Восточной группировки войск ВСУ Сергеем Череватым и позже замминистра обороны Украины Анной Маляр.

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Папа римский Франциск Фото: Andrew Medichini/AP/dpa/picture alliance

Папа римский Франциск поручил главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи возглавить миротворческую миссию по прекращению войны в Украине. В Ватикане надеются, что она будет способствовать "ослаблению напряженности в конфликте" и в конечном счете поможет его мирному урегулированию. При этом точные сроки и условия миссии еще не установлены.

О "мирной миссии" Ватикана папа римский Франциск рассказал в конце апреля, возвращаясь из поездки в Венгрию, которую он посещал с апостольским визитом. Позднее на переговорах между понтификом и президентом Украины Владимиром Зеленским обозначились явные разногласия в вопросе о возможной посреднической роли Ватикана в деле урегулирования войны России против Украины.

Хроника событий 20 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 мая 00.00 - 13.59 >>>

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