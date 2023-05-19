На 451-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 20 мая (время московское).

Зеленский встречается с лидерами G7 в Хиросиме

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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран "большой семерки" в Хиросиме поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за его поддержку и лидерство в формировании "коалиции истребителям". "Мы обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров, состоявшихся в Великобритании 14 мая. Говорили о развитии двусторонних отношений между Украиной и Великобританией и согласовали наши позиции накануне саммита G7", - описал Зеленский встречу с Сунаком.

Украинский президент также уже встретился на полях саммита с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. "Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии и первые результаты состоявшегося 13 мая визита в Италию. Необходимо усовершенствовать возможности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов", - прокомментировал встречу Зеленский.

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Лидеры стран "большой семерки" в заключительном коммюнике, обнародованном за день до официального завершения саммита G7 в Хиросиме, решительно осудили агрессивную войну России против Украины, назвав ее "бесчеловечной" и серьезно нарушающей международное право и Устав ООН. При этом лидеры G7 в очередной раз подтвердили свое намерение оказывать Киеву необходимую военную, финансовую и гуманитарную поддержку, а также призвали к установлению в Украине "справедливого и прочного мира".

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Комментируя по просьбе журналистов возможность поставки Западом Украине истребителей F-16, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что считает подобный шаг "движением по так называемой лестнице эскалации". "Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей", - цитирует информагентство ТАСС заявление дипломата на полях XXXI Ассамблеи российского неправительственного общественного объединения Совет по внешней и оборонной политике (СВОП).

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Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) завершает переговоры с производителями танков Leopard 2 - немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall - о проведении в Польше ремонта и техобслуживания боевых машин, переданных Киеву Западом. Об этом рассказал глава PGZ Себастьян Хвалек в интервью польскому информагентству PAP . По его словам, сервисный центр для обслуживания танков Leopard 2A4 создадут на предприятиях PGZ в Познани.

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СБУ сообщила генерал-лейтенанту РФ Андрею Рузинскому, командующему 11 армейским корпусом Сухопутных и береговых войск Балтийского флота Западного военного округа ВС РФ, об имеющихся в отношении него подозрениях по статье УК Украины "Ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц" , передает пресс-служба СБУ .

По данным украинской стороны, в начале полномасштабного вторжения России в соседнее государство Рузинский отдал приказ о "прорыве" государственной границы Украины для захвата Харьковской области.

"Под его командованием захватчики временно оккупировали территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов", - указывают в СБУ. "Таким образом, Рузинский выполнял преступные задачи высшего военно-политического руководства России по захвату Украины" , - говорится далее в сообщении.

По украинским законам, Рузинскому грозит до 15 лет тюрьмы.

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На территории Академии водного транспорта в центре Москвы, вероятно, обнаружили дрон, пишут Telegram-каналы Baza и Shot. Сообщается, что "предмет, напоминающий беспилотник", заметил в траве охранник во время утреннего обхода территории. На место выехали экстренные службы. Сейчас в Москве и Московской области действует запрет на запуск дронов.

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За последние четыре дня российское командование, скорее всего, передислоцировало до нескольких батальонов для усиления группировки в районе Бахмута, пишет в ежедневной сводке Минобороны Великобритании.

"Учитывая, что у России, вероятно, останется относительно немного незадействованных боевых частей в Украине, передислокация свидетельствует о явной целеустремеленности российского командования", - пишет британская разведка. Российское руководство, вероятно, по-прежнему считает захват Бахмута ключевой целью войны, которая позволит им заявить о некотором успехе в конфликте, считают в ведомстве.

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Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 21 населенный пункт в Харьковской области, сообщил глава областной администраци Олег Синегубов. По его словам, в селе Петропавловка погиб 65-летний мужчина. Кроме того, ранение получил 43-летний мужчина в селе Синьковка. В результате обстрелов также были повреждены восемь жилых домов, сообщил Синегубов.

Зеленский прибыл в Японию на саммит G7

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму, где проходит саммит лидеров стран "большой семерки" (G7). Японское телевидение опубликовало первые кадры его прибытия.

"Япония. G7. Важны встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", - написал Зеленский в Telegram-канале.

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Житель Белгородской области наступил на мину и потерял ногу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина пошел ночью на рыбалку в 300 метрах от границы с Украиной, где и наступил на мину. "Доставлен в областную больницу. Врачи делают всё необходимое", - написал Гладков.

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Политика США в вопросе поставок вооружений Украине не изменилась, а решение Белого дома поддержать "коалицию истребителей" соответствует развитию военной ситуации, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Ничего не изменилось. Наш подход к предоставлению Украине оружия, помощи и обучения соответствует развитию войны", - ответил он на вопрос журналистов, которые напомнили, что в феврале президент Джо Байден говорил об отсутствии необходимости передавать Киеву истребители F-16.

"В феврале президент имел в виду, что мы сконцентрированы на предоставлении Украине всего, что ей необходимо для проведения успешного контрнаступления. Это был микс из разных типов вооружения. F-16 не входили в этот микс", - подчеркнул Салливан. "Теперь, когда мы поставили все, что обещали поставить, мы подошли к моменту, когда пора посмотреть в будущее и понять, что Украине понадобится в составе будущих сил для защиты от российской агрессии", - объяснил он.

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За прошедшие сутки российские войска нанесли по территории Украины шесть ракетных и 62 авиационных удара, а также совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ. Под обстрел, в том числе попали Кривой Рог в Днепропетровской области, Степногорск в Запорожской области, а также населенные пункты Берислав и Зеленовка в Херсонской области. В результате атак есть убитые и раненые, погиб ребенок, были разрушены жилые дома, медучреждения и другая гражданская инфраструктура, сообщил Генштаб.

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Украинские контратаки в районе Бахмута, вероятно, устранили угрозу окружения сил ВСУ в городе и заставили российские войска выделить дополнительные ресурсы для защиты от них, чего, вероятно, и добивалось украинское командование, говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на слова замминистра обороны Украины Анны Маляр. Накануне она рассказала, что российские войска сосредоточили большую часть своих резервов на бахмутском направлении, что замедлило темпы наступления украинских войск. По ее словам, ВСУ продолжают контратаки на северной и южной окраинах города и продвинулись на 500 метров на одном фланге и на 1000 метров на другом.

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В Украине осуждены двое российских военнослужащих, взятые в плен под Бахмутом, сообщает СБУ. Суд назначил им наказание в виде девяти и 10 лет лишения свободы. "Одним из осужденных является 23-летний бывший заключенный, который отбывал наказание в тюменской исправительной колонии за изнасилование. В октябре 2022 года представители ЧВК "Вагнер" предложили ему подписать контракт. За это "рекруту" пообещали 200 тыс. рублей и "погашение" судимости", - говорится в сообщении СБУ. В начале декабря 2022 года он оказался в Украине, где через несколько дней попал в плен. Суд признал его виновным в наемничестве.

Другой осужденный - житель Луганской области, который устроился на службу в ВС РФ до начала полномасштабного вторжения в Украину. По версии СБУ, будучи снайпером, а затем разведчиком он принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины - в том числе в составе так называемого отряда "Шторм" - и попал в плен в марте. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность государства, а также в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Украинское ПВО сбило все "Шахеды", которыми РФ атаковала Киев

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Все беспилотники Shahed, с помощью которых РФ атаковала Киев в ночь на 20 мая, были сбиты силами украинской ПВО, заявил глава военной администрации города Сергей Попко. По его словам, пожар на крыше жилого дома в Днепровском районе столицы, начавшийся из-за падения обломков, ликвидирован, в Дарницком районе получило повреждения здание СТО и припаркованные автомобили, в Печерском районе повреждены окна жилого дома, в Соломенском районе - дорожное покрытие и автомобили. "Информации о пострадавших пока не поступало", - добавил Попко.

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Правительство Японии официально подтвердило участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме. По его данным, Зеленский прибудет в Хиросиму самолетом в субботу во второй половине дня, где среди прочего проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Ранее об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Байден объявит о новом пакете помощи Украине

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Президент США Джо Байден намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 млн долларов (346 млн евро) после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии в эти выходные, пишет Politico со ссылкой на источники. Пакет будет включать в себя артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковые средства, которые понадобятся Киеву в ближайшие месяцы ожесточенных боев, отмечает издание.

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В течение 19 мая российские войска совершили 17 обстрелов Сумской области, зафиксирован 131 взрыв, сообщила в Facebook cумская областная военная администрация. В Шалыгинской общине осуществлен обстрел из АГС (10 взрывов), в Путивльской общине - из минометов (3 обстрела). Хотинскую общину обстреляли минометами, разрушен жилой дом. В Юнаковской общине погибли 3 человека после сброса гранаты с БпЛА на машину с сотрудниками АО "Сумыоблэнерго". Эта община была также обстреляна из артиллерии 10 (взрывов), РСЗО (34 взрыва) и минометов (6 взрывов). Краснопольскую общину армия РФ обстрела из минометов (14 взрывов), РСЗО (20 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

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В Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Житомирской областях Украины после полуночи была объявлена воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации сообщили об угрозе атаки дронов и работе сил ПВО. Очевидцы сообщают о звуках взрывов.

В результате падения обломков на крышу многоэтажки в Днепровском районе Киева возник пожар на площади примерно 80 кв. м, сообщил глава военной администрации города Сергей Попко. По его словам, происходит локализация возгорания. Информации о пострадавших пока нет, написал Попко в Telegram, призвав киевлян оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Хроника событий 19 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19мая 00.00 - 13.59 >>>

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