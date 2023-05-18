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Истребитель F-16, фото из архива
Истребитель F-16, фото из архиваФото: Savanah Bray/U.S. Air Force/Zuma/picture alliance
ПолитикаСША

NYT: США запретили обучать пилотов из Украины на F-16

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Несколько дней назад Великобритания и Нидерланды создали коалицию по закупке истребителей для Украины. США пока не разрешают ни реэкспорт истребителей F-16, ни обучение пилотов из Украины пользованию этой техникой.

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Власти США не разрешают украинским пилотам обучаться в Европе пользованию истребителями F-16 производства американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, сообщила в четверг, 18 мая, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, без разрешения Вашингтона страны Европы могут лишь ознакомить украинских военных с техническими терминами и провести тактические уроки без пробных полетов, а Белый дом предпочитает сосредоточиться на поставке Украине других вооружений. В то же время собеседник NYT не исключил, что США в итоге все же дадут другим странам разрешение поставлять F-16 Украине.

Представитель администрации президента США Джо Байдена заявил газете, что Вашингтон по-прежнему не желает передавать Киеву собственные истребители, поскольку это слишком дорого и долго, но впоследствии может выдать союзникам в Европе лицензии на реэкспорт F-16 в Украину. По сведениям издания Politico, министерство обороны США не против передачи истребителей Киеву, но окончательное решение пока не принято.

"Истребительная коалиция"

Главы правительств Великобритании и Нидерландов 16 мая объявили о создании международной коалиции по закупке современных истребителей, которые Киев запрашивает в качестве военной помощи. Поставки F-16 возможны лишь с одобрения США.

О желании поделиться с Киевом собственными истребителями уже заявляли Нидерланды, Дания и Бельгия. По оценкам экспертов, эти три страны, а также Великобритания могут поставить в общей сложности не менее 125 боеготовых F-16, а Норвегия готова передать Украине списанные американские истребители.

Власти Украины ранее заявляли, что для противостояния России в воздухе им требуется около 180 современных истребителей, но на данном этапе Киев просит от 24 до 36 самолетов.

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Статья NYT

www.nytimes.com
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