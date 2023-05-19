Новые санкции G7 призваны парализовать военную машину России

Участники саммита в Хиросиме лишат РФ любых технологий и оборудования, которые помогают ей вести войну против Украины. Ранее США уже объявили новый пакет санкций против Москвы.

Главы государств и правительств стран "большой семерки" (G7) выразили решимость принять новые санкции против России, чтобы затруднить ей войну против Украины. В ходе саммита в японской Хиросиме в пятницу, 19 мая, лидеры стран "семерки" договорились "лишить Россию любых технологий, промышленного оборудования и услуг G7, которые поддерживают ее военную машину".

Новые санкции будут включать в себя запрет на экспорт товаров, "имеющих решающее значение для России на поле боя", а также ограничения против предприятий и организаций, "обеспечивающих Москве доставку военных материалов на фронт".

Новый пакет американских санкций

Незадолго до саммита в Хиросиме США уже объявили о новом пакете штрафных мер против России из-за ее агрессивной войны против Украины. В числе прочего планируется отсечь от американского экспорта почти 70 предприятий и организаций из РФ и других стран, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

США также введут ограничения против более чем 300 физических лиц, компаний, организаций, судов и самолетов. По заявлению Вашингтона, это делается, чтобы еще больше усилить экономическое давление на Россию и ее военную машину.

Великобритания тоже объявила о новом санкционном пакете. По словам британского премьера Риши Сунака, его страна запретит импорт из России алмазов, меди, алюминия и никеля. Евросоюз в свою очередь намерен ограничить торговлю российскими алмазами, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

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