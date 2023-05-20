Бои за Бахмут и другие события 451-го дня войны

Пригожин сообщил о взятии Бахмута ЧВК "Вагнер", украинская сторона это отрицает. Киев ночью снова подвергся атаке дронов. Зеленский прилетел в Японию на саммит G7.

На 451-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 20 мая, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Пригожин объявил о взятии Бахмута боевиками ЧВК "Вагнер"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выложил видеоролик с заявлением о взятии города Бахмута в Донецкой области под полный контроль. "20 мая 2023 года. Сегодня по полудню, в 12 часов, полностью был взят Бахмут", - сказал он.

По словам Пригожина, операция по взятию Бахмута, начавшаяся 8 октября 2022 года и продлившаяся 224 дня, была нужна для того, чтобы "дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя".

Он добавил, что подразделений ВДВ, о которых рассказывал глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Игорь Конашенков, под Бахмутом не было: "Здесь были только ЧВК "Вагнер" (…) Мы помогали сами себе".

Украина опровергла заявление Пригожина о взятии Бахмута

Украинская сторона опровергла заявление Пригожина о том, что находящиеся под его командованием наемники взяли Бахмут. "Наши подразделения стоят на юго-западной части города. Обороняют эти наши позиции и не дают врагу их захватить. Для врага важно разгонять такую информационную волну в силу того, что... более девяти с половиной месяцев враг не может взять районный центр и вдобавок к этому - несет колоссальные потери", - цитирует спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого украинский Telegram-канал "Быстрый фокус".

Вслед за Череватым заявление о том, что украинские войска продолжают оборону Бахмута, сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр. "В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет". По состоянию на сейчас наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", - написала она в Telegram.

ВСУ: Россия подтягивает к Бахмуту спецподразделения

По данным ВСУ, Бахмут остается для России главной целью. Сейчас она подтягивает туда ВДВ, мотострелковые и специальные подразделения, заявил Череватый днем в эфире национального телемарафона. По его словам, украинские войска продолжают сдерживать штурмы российских сил, причем Бахмут остается эпицентром боев.

На Бахмутском направлении за сутки произошло 17 боестолкновений, в ходе которых россияне потеряли 92 человека убитыми, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ. Еще 156 россиян получили ранения. Между тем украинские военные за сутки уничтожили в районе Бахмута несколько единиц техники россиян, 13 полевых складов с боеприпасами и сбили 5 беспилотников, указал он.

Позднее в интервью агентству Reuters, Череватый допустил, что ВСУ могут выйти из Бахмута, потому что удерживаемый сейчас участок легко простреливается. "Остался очень маленький участок, и его уже легко обстреливать и держать много людей там сложно. Поэтому ясно, что рано или поздно из соображений безопасности мы оттуда выйдем", - указал он. По его словам, украинская армия ведет операцию по окружению города,

Киев в 11-й раз с начала мая подвергся атаке беспилотников

Российские войска в ночь на 20 мая провели массированную атаку на Киев беспилотниками Shahed, сообщили местные власти. По данным ВСУ, все 18 дронов, атаковавших столицу Украины, были сбиты силами ПВО.

Как рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, обломки беспилотников упали в четырех районах города. В результате этого были повреждены два жилых здания и автомобили, никто не пострадал.

Минобороны РФ комментариев по поводу произошедшего не давало. Массированная ночная атака на Киев стала 11-й с начала мая.

Помимо Киева, ночью воздушная тревога объявлялась в Киевской, Черниговской и Житомирской областях Украины. Очевидцы сообщали о звуках взрывов.

Зеленский встретился с лидерами G7 в Хиросиме

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая прилетел в японскую Хиросиму, где проходит саммит стран "большой семерки" (G7). Там он провел встречи с целом рядом лидеров G7, в том числе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, главой правительства Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а также c премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

На следующий день, 21 мая, запланирована встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом, подтвердил Белый дом. Ранее о возможной встрече двух лидеров проинформировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Зеленский и Байден обсудят создание международной коалиции истребителей и "многие другие вопросы".

G7 обещает поддерживать Киев "столько, сколько потребуется"

Лидеры стран "большой семерки" (G7) заверили Украину в своей поддержке "столько, сколько потребуется" в отражении российской агрессии, говорится в коммюнике саммита G7 в Хиросиме, опубликованном за день до его окончания. "Мы вновь самым решительным образом осуждаем агрессивную войну России против Украины. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется, для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - указано в документе.

Кроме того, в G7 заявили, что обязуются усилить свою дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, а также увеличить "издержки" для тех, кто помогает России. Одновременно лидеры стран "большой семерки" призвали Китай оказать давление на Москву, чтобы Россия прекратила войну и вывела войска из Украины. "Мы призываем Китай поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на основе территориальной целостности, принципов и целей Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной", - говорится в коммюнике.

Смотрите также: