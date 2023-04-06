  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Заседание Совета Безопасности ООН, фото из архива
Заседание Совета Безопасности ООН, фото из архиваФото: John Minchillo/AP/picture alliance
ПолитикаУкраина

Около 50 стран осудили выступление Львовой-Беловой в ООН

Сергей Гуща
47 мин. назад

Выступление омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой в ООН превратилось в скандал. США и Великобритания бойкотировали его, а около 50 стран осудили злоупотребление России своим статусом в организации.

https://p.dw.com/p/4PkdS

Представители США, Великобритании, Албании и Мальты бойкотировали выступление уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по видеосвязи на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся в среду, 5 апреля. Заседание было организовано Россией, которая в апреле по ротации председательствует в Совбезе ООН, и посвящено украинским детям. Приглашение выступить Львовой-Беловой, которая в своей речи осудила "кампанию дискредитации" против РФ, было расценено рядом стран как преднамеренная провокация.

Украинские власти обвиняют Россию в похищении более 16 тысяч детей с начала широкомасштабного вторжения в страну 24 февраля 2022 года. Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест Марии Львовой-Беловой и президента РФ Владимира Путина, обвинив их в причастности к насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. 

Совместное заявление: Россия злоупотребляет своими полномочиями в Совбезе ООН 

Выступление Львовой-Беловой в ООН осудили около 50 стран, включая Германию. В совместном заявлении они обвинили Россию в том, что она "злоупотребляет своими полномочиями и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН для того, что распространять дезинформацию о массовых похищениях и принудительном переселении тысяч украинских детей".

"Сколько бы лжи ни распространялось, правду скрыть не удастся: Россия продолжает противоправно и принудительно депортировать украинских детей во время войны, которую она же и начала", - заявила в свою очередь в Twitter германская миссия в ООН.

Ранее США и Великобритания добились того, чтобы запись этого заседания не транслировалась на официальном Web-TV-канале ООН. В результате Россия транслировала его на канале своего постпредства в ООН в Youtube. "Мы будем использовать любую возможность, чтобы давать отпор попыткам России использовать свое председательство в Совбезе для распространения лживой информации", - сказала постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Смотрите также:

Украинке вернули ребенка из России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путина ждёт суд в Гааге: кто арестует президента России | Голубок, Санникова, Гатман

Путина ждёт суд в Гааге: кто арестует президента России | Голубок, Санникова, Гатман

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение международного суда и назвал его историческим. Как гаагский ордер повлияет на ход войны и будет ли он опаснее для Кремля, чем экономические санкции?
Политика24 марта 2023 г.44:09 мин.
external

Смогут ли арестовать Путина и что будет, если Украина вернет Крым. DW Новости (18.03.2023)

Смогут ли арестовать Путина и что будет, если Украина вернет Крым. DW Новости (18.03.2023)

Наша главная тема сегодня - решение суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина. А также узнаем, что может произойти в России, если Украине удастся вернуть себе Крым и каким в этом случае видится западным экспертам будущее российского руководства.
Политика18 марта 2023 г.31:13 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в Варшаве

Визит Зеленского в Польшу и другие события 406-го дня войны

Конфликты5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатурный бывший президент США Дональд Трамп машет кулаками на скульптуру, изображающую меч правосудия.

Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США

Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США

Политика10 ч. назад
Экс-президент США Дональд Трамп в зале суда, 4 апреля 2023 года

Какие судебные разбирательства грозят Дональду Трампу

Какие судебные разбирательства грозят Дональду Трампу

Правосудие и закон13 ч. назад
Танк в лесу на разбитой и грязной дороге

Когда начнется наступление ВСУ? Метеоролог о погоде и войне

Когда начнется наступление ВСУ? Метеоролог о погоде и войне

Конфликты17 ч. назад
Немецкий танк Leopard 2

Экспорт оружия из ФРГ: 90% идет Украине и странам-партнерам

Экспорт оружия из ФРГ: 90% идет Украине и странам-партнерам

Конфликты5 апреля 2023 г.
Подготовка к подъему флага Финляндии над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2023 года

Прием Финляндии в НАТО и другие события 405-го дня войны

Прием Финляндии в НАТО и другие события 405-го дня войны

Конфликты4 апреля 2023 г.
Приемный терминал газопровода "Северный поток" в немецком Лубмине

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

Экономика и бизнес4 апреля 2023 г.
На главную страницу