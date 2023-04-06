Около 50 стран осудили выступление Львовой-Беловой в ООН

Выступление омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой в ООН превратилось в скандал. США и Великобритания бойкотировали его, а около 50 стран осудили злоупотребление России своим статусом в организации.

Представители США, Великобритании, Албании и Мальты бойкотировали выступление уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по видеосвязи на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся в среду, 5 апреля. Заседание было организовано Россией, которая в апреле по ротации председательствует в Совбезе ООН, и посвящено украинским детям. Приглашение выступить Львовой-Беловой, которая в своей речи осудила "кампанию дискредитации" против РФ, было расценено рядом стран как преднамеренная провокация.

Украинские власти обвиняют Россию в похищении более 16 тысяч детей с начала широкомасштабного вторжения в страну 24 февраля 2022 года. Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест Марии Львовой-Беловой и президента РФ Владимира Путина, обвинив их в причастности к насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Совместное заявление: Россия злоупотребляет своими полномочиями в Совбезе ООН

Выступление Львовой-Беловой в ООН осудили около 50 стран, включая Германию. В совместном заявлении они обвинили Россию в том, что она "злоупотребляет своими полномочиями и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН для того, что распространять дезинформацию о массовых похищениях и принудительном переселении тысяч украинских детей".

"Сколько бы лжи ни распространялось, правду скрыть не удастся: Россия продолжает противоправно и принудительно депортировать украинских детей во время войны, которую она же и начала", - заявила в свою очередь в Twitter германская миссия в ООН.

Ранее США и Великобритания добились того, чтобы запись этого заседания не транслировалась на официальном Web-TV-канале ООН. В результате Россия транслировала его на канале своего постпредства в ООН в Youtube. "Мы будем использовать любую возможность, чтобы давать отпор попыткам России использовать свое председательство в Совбезе для распространения лживой информации", - сказала постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

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