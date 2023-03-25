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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
Председатель Госдумы РФ Вячеслав ВолодинФото: Anton Novoderezhkin/ITAR-TASS/IMAGO
КонфликтыРоссия

В России предложили запретить деятельность МУС в стране

Даниил Сотников
1 ч. назад

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять в РФ аналог американского "закона о вторжении в Гаагу", запрещающего деятельность МУС.

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил запретить деятельность на территории России Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и ввести ответственность "за содействие и поддержку" ему. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале в субботу, 25 марта.

Он сослался на закон о защите военнослужащих, принятый в США в 2002 году, согласно которому ни один американский гражданин не может быть арестован или задержан по ордеру МУС. Закон также разрешает США применять военную силу для освобождения любого американца, который окажется в руках суда в Гааге. Из-за этого пункта правозащитная организация Human Rights Watch называла его "законом о вторжении в Гаагу".

Володин напомнил, что в России не исполняются решения Международного уголовного суда, и заявил, что теперь "правильно продолжить эту работу". "Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС", - написал спикер Госдумы. Володин также предложил заключить двухсторонние соглашения с "дружественными странами", предусматривающие взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

Кроме того, необходимо наделить президента РФ правом "на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России", считает Володин.

Ордер МУС на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина. МУС подозревает его в причастности к насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. В Кремле решение МУС назвали "возмутительным", напомнив, что Россия не признает юрисдикцию этого суда. В МИД России заявили, что ордер "не имеет никакого значения". Сам Путин решение МУС никак не комментировал.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по штаб-квартире МУС в случае суда над Путиным. "Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо", - написал Медведев. Любая попытка арестовать Путина по выданному ордеру будет объявлением войны России, также заявил он.

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