ФРГ и Северная Македония поддержали ордер на арест Путина

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вместе со своим коллегой из Северной Македонии Буяром Османи поддержали выданный Международным судом в Гааге (МУС) ордер на арест президента России Владимира Путина, сообщает агентство dpa в четверг, 23 марта.

"Никто не может быть выше Устава Организации Объединенных Наций, никто не может быть выше международного гуманитарного права, никто не может безнаказанно совершать военные преступления, преступления против человечности", - заявила Бербок во время визита в Скопье. "Вот почему мы сейчас поддерживаем Международный уголовный суд в отношении ордера на арест", - добавила она. Ранее с такой же оценкой выступал канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Никто не может стоять выше права и закона", - сказал он.

По словам Бербок, Германия всецело поддерживает Международный уголовный суд, который был создан для того, чтобы военные преступления не остались безнаказанными. "Иногда на это требуется время, иногда десятилетия", - сказал Бэрбок. Османи также напомнил, что Северная Македония с самого начала войны осудила вторжение России в Украину и присоединилась ко всем санкционным пакетам Евросоюза. "Все правонарушители будут нести ответственность", - подчеркнул Османи.

Угрозы ракетным ударом от Медведева

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по Гааге в случае суда над Путиным. "Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо", - написал Медведев.

Любая попытка арестовать Путин по выданному ордеру будет объявлением войны России, также заявил он. "Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим Германии, и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее", - сказал Медведев.

Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) заявил, что выполнит требование МУС на арест Путина, если он окажется в ФРГ. "Я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их об исполнении ордера на арест. Германия будет обязана задержать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его МУС", - сказал министр.

Ордер на арест Путина

МУС выдал ордеры на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд заявил, что они "предположительно несут ответственность за военные преступления", связанные с незаконной депортацией детей из Украины.

В Кремле решение МУС назвали "возмутительным", напомнив, что Россия не признает юрисдикцию этого суда. В МИД России заявили, что ордер "не имеет никакого значения". Сам Путин решение МУС никак не комментировал, Львова-Белова утверждает, что не понимает, за что был выдан ордер.

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