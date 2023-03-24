КС Армении признал обязательства страны перед МУС

Решение Конституционного суда Армении о признании обязательств Римского статута МУС соответствующими конституции означает, что власти страны должны будут арестовать президента РФ в случае визита.

Конституционный суд (КС) Армении признал соответствующими основному закону страны обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда (МУС), сообщает в пятницу, 24 марта, армянское издание News.am .

Решение суда является окончательным и вступает в силу с момента опубликования. Теперь Римский статут предстоит ратифицировать парламенту Армении.

Правительство Армении обратилось в Конституционный суд по вопросу признания Римского статута в конце 2022 года с целью привлечь Азербайджан к ответственности за преступления, якобы совершенные в ходе двустороннего конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Статут был подписан в 1998 году, но до сих Армения не ратифицировала его, поскольку КС в 2004 году признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент конституции страны.

Армения может арестовать Путина в случае приезда

О решении КС Армении стало известно через неделю после того, как Палата предварительного производства МУС в Гааге выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях, в частности насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Москва отрицает какую-либо причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после военного нападения РФ на эту страну 24 февраля 2022 года. Россия не признает юрисдикцию МУС и не участвует в его работе. С 2016 года она не является участником Римского статута, который определяет действия суда. В свою очередь МУС не признает иммунитет глав государств в случае расследования военных преступлений и наказания за них.

Для Путина ордер МУС на его арест означает, что он больше не сможет въезжать в страны, ратифицировавшие Римский статут, а также признающие юрисдикцию МУС, поскольку местные власти будут обязаны задержать его.

Смотрите также: