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Пригожин о мятеже: "Мы шли не для свержения власти"

Даниил Сотников
25 мин. назад

Пригожин опубликовал первый после попытки мятежа комментарий, заявив, что не ставил перед собой цели свергнуть российский режим и захватить власть.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений ПригожинФото: Press service of "Concord"/REUTERS

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в понедельник, 26 июня, опубликовал первый аудиокомментарий по поводу его мятежа и марша колонны военной техники в сторону Москвы. По словам Пригожина, он не ставил перед собой задачи свержения режима и захвата власти, а мятеж был "демонстрацией" несогласия с решениями Минобороны.

По словам Пригожина, "совет командиров" и боевики ЧВК "Вагнер" по итогам собрания отказались подписывать контракты с Минобороны, как этого потребовал глава ведомства Сергей Шойгу. 30 июня ЧВК планировала демонстративно передать военную технику министерству у здания штаба Южного военного округа в Ростове-на Дону, утверждает Пригожин.

"Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам был нанесен ракетный удар и сразу после этого отработали вертолеты. Около 30 человек бйоцов ЧВК "Вагнер" погибли, некоторые получили ранения. Это послужило триггером для того, чтобы незамедлительно совет командиров принял решение, что мы должны выдвигаться немедленно", - рассказал Пригожин.

Пригожин: "Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти"

По словам Пригожина, решение о развороте техники было принято после того, как первая колонна подошла к Москве на расстояние 200 км. "Мы остановились в тот момент, когда первый штурмовой отряд, подошедший на 200 км к Москве, развернул свою артиллерию, сделал разведку местности, и было очевидно, что в этот момент прольется много крови. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, она достаточна", - рассказал Пригожин.

Всего, как утверждает глава группировки, за время "марша" погибло двое боевиков ЧВК "Вагнер". "Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем о том, что мы вынуждены были наносить удары по авиационным средствам, но эти средства бросали бомбы и наносили ракетные удары", - заявил Пригожин.

По его словам, марш на Москву был сделан "для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране".  Правитель Беларуси Александр Лукашено, по словам Пригожина, "протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК "Вагнер" в законной юрисдикции". Других подробностей сделки Пригожин не сообщил.

Мятеж ЧВК "Вагнер"

Мятеж ЧВК "Вагнер" начался поздним вечером 23 июня и длился чуть меньше суток. Пригожин обвинил министра обороны Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором, по его словам, погибло много людей. Минобороны РФ эти обвинения отвергло. Пригожин объявил, что "Группа Вагнера" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", назвав этот рейд "маршем справедливости", и призвал силовиков переходить на его сторону. 

Вечером 24 июня Пригожин объявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря, указав на угрозу кровопролития. Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина и договорился об остановке движения боевиков ЧВК "Вагнер" в Москву. 

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня заявил, что Пригожин уедет в Беларусь. При этом ни сам владелец ЧВК "Вагнер", ни участвовавшие в мятеже наемники не будут подвергаться уголовному преследованию, пообещал он. Тем не менее, в понедельник, 26 июня, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Генпрокуратуре написала о том, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина не закрыто, а расследование продолжается.

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