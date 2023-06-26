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Минобороны РФ показало первые кадры с Шойгу после мятежа ЧВК

Ольга Лебедева
35 мин. назад

На протяжении всего мятежа Пригожина и после него министр обороны РФ не появлялся на публике и никак не комменировал события, первое видео с ним опубликовано спустя 1,5 дня после окончания похода ЧВК на Москву.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Russian Defence Ministry/dpa/picture-alliance

Министерство обороны РФ опубликовало первое видео с главой ведомства Сергеем Шойгу после мятежа, который поднял основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В ролике, размещенном в Telegram-канале Минобороны в понедельник, 26 июня, как утверждается, показано посещение Шойгу "передового пункта управления одного из объединений "Западной" группировки войск" в зоне военных действий против Украины. 

Ведомство заявило, что министр обороны "заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях". Кроме того, он якобы "провел совещание с командованием группировки", которому приказал "продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения".

Попытка путча Пригожина

Мятеж Евгения Пригожина начался поздним вечером 23 июня и длился чуть меньше суток. Он обвинил Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором, по его словам, погибло "много" людей. Минобороны РФ эту информацию опровергло. Пригожин объявил, что "Группа Вагнера" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", назвав этот рейд "маршем справедливости", и призвал силовиков переходить на его сторону. ФСБ РФ сообщила, что на Пригожина заведено дело по факту организации вооруженного мятежа и призвала боевиков ЧВК "Вагнер" его задержать. Ночью на улицах Москвы появилась военная техника, а боевики захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись на Москву. Все это время Шойгу не выступал публично и никак не комментировал мятеж владельца ЧВК.

Вечером 24 июня Пригожин неожиданно объявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря, указав на угрозу кровопролития. Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе президента РФ Владимира Путина и договорился об остановке движения боевиков ЧВК "Вагнер" в Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня заявил, что Пригожин уедет в Беларусь. При этом ни сам Пригожин, ни участвовавшие в мятеже наемники ЧВК "Вагнер" не будут подвергаться уголовному преследованию, пообещал он. Между тем 26 июня "Коммерсант" со ссылкой на источники в Генпрокуратуре сообщил, что уголовное дело против Евгения Пригожина по обвинению в организации вооруженного мятежа не прекращено, а продолжает расследоваться следственным управлением ФСБ.

 

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