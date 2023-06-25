Британский генерал: ЧВК может атаковать Киев из Беларуси

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после неудавшегося мятежа в России может возглавить нападение на Украину со стороны Беларуси, предупреждает бывший британский генерал, возглавлявший Генштаб ВС Великобритании Ричард Даннат. "Тот факт, что он уехал в Беларусь, вызывает некоторое беспокойство", - заявил член Палаты лордов в эфире телеканала Sky News в воскресенье, 25 июня.

Если Пригожин "по-прежнему концентрирует вокруг себя боеспособные боевые части, то он вновь представляет угрозу для ближайшего к Киеву украинского фланга", отметил Даннат. Он считает "вполне возможным", что российское руководство может использовать ЧВК "Вагнер", чтобы осуществить новую попытку захвата Киева.

Одновременно Даннат выразил уверенность в том, что последствия мятежа будут ощущаться еще долгое время. При этом непосредственную выгоду от попытки переворота не получила ни одна из сторон, считает он. Позиции президента РФ Владимира Путина, "вне всяких сомнений, значительно ослабли", а российские военные в результате вчерашних событий "находятся в некотором замешательстве", заявил Даннат.

Сутки мятежа Евгения Пригожина

Мятеж Евгения Пригожина начался поздним вечером 23 июня и длился чуть меньше суток. Он обвинил министра обороны Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором, по его словам, погибло "много" людей. Минобороны РФ эту информацию отвергло. Пригожин объявил, что "Группа Вагнера" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", назвав этот рейд "Маршем справедливости", и призвал силовиков переходить на его сторону. ФСБ РФ сообщила, что на Пригожина заведено дело по факту организации вооруженного мятежа и призвала боевиков ЧВК "Вагнер" его задержать. Ночью на улицах Москвы появилась военная техника, а боевики захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись на Москву.

Вечером 24 июня Пригожин неожиданно объявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря, указав на угрозу кровопролития. Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина и договорился об остановке движения боевиков ЧВК "Вагнер" в Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня заявил, что Пригожин уедет в Беларусь. При этом ни сам Пригожин, ни участвовавшие в мятеже наемники ЧВК "Вагнер" не будут подвергаться уголовному преследованию, пообещал он.

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