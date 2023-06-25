  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыСША

NYT: У США до мятежа Пригожина были сведения о его планах

Олег Соколенко
27 мин. назад

Чиновники США, отвечающие за нацбезопасность, были обеспокоены последствиями возможного выступления основателя ЧВК "Вагнер" для контроля над ядерным арсеналом России, пишет NYT.

https://p.dw.com/p/4T1kQ
Боевики частной военной компании "Вагнер" в Ростове-на-Дону
Боевики ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-ДонуФото: Stringer/REUTERS

Высокопоставленные чиновники США, отвечающие за нацбезопасность, еще 21 июня располагали данными о подготовке вооруженного выступления против высокопоставленных представителей министерства обороны России со стороны основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом газета The New York Times (NYT) написала в субботу, 24 июня, со ссылкой на неназванных собеседников в Вашингтоне.

Точно неизвестно, когда именно в Соединенных Штатах впервые узнали о подготовке главой "Группы Вагнера" мятежа, говорится в публикации. Однако 21 июня сотрудники разведки провели брифинги с представителями администрации президента и Минобороны США. На следующий день спецслужбы Соединенных Штатов получили дополнительные подтверждения планов Пригожина, тогда же с этой информацией был ознакомлен узкий круг руководителей Конгресса, сообщает NYT.

Собеседники газеты говорят, что разведка США не знала, к какому результату приведет мятеж боевиков ЧВК. Однако, добавили чиновники, в Вашингтоне были обеспокоены тем, как выступление Пригожина повлияет на контроль над ядерным арсеналом России.

Байден обсуждал мятеж ЧВК в РФ с Макроном, Шольцем и Сунаком

Между тем президент США Джо Байден 24 июня, на второй день мятежа Пригожина, обсудил ситуацию в РФ по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор по тому же поводу с министрами иностранных дел стран-членов G7 и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. 

По итогам этих бесед в Вашингтоне заявили, что продолжат тесную координацию с союзниками и партнерами, а также подтвердили непоколебимую поддержку Украины в ее противостоянии продолжающейся российской агрессии.

Смотрите также:

Нина Хрущева: Пригожин, похоже, хорошо сыграл свою партию

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Президент России Путин во время телеобращения в связи с мятежом ЧВК "Вагнер" 24 июня 2023 года

Комментарий: Путин проиграл Пригожину, у Киева - окно возможностей

Комментарий: Путин проиграл Пригожину, у Киева - окно возможностей

Мятеж Пригожина и его ЧВК "Вагнер" - начало краха эксперимента, который начал президент России Владимир Путин, напав на Украину, считает Роман Гончаренко.
Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Комментарий
Политика12 ч. назад
external

Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли курс на Москву, Путин говорит о предательстве. (DW Новости, 24.06.2023)

Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли курс на Москву, Путин говорит о предательстве. (DW Новости, 24.06.2023)

Наемники ЧВК "Вагнер" взяли под свой контроль штаб Южного военного округа, а также административные здания в центре Ростова-на-Дону
Политика12 ч. назад48:20 мин.
external

Пригожин призывает к всеобщей мобилизации (01.06.2023)

Пригожин призывает к всеобщей мобилизации (01.06.2023)

Российская армия испытывает дефицит личного состава. Но пока ставку делают на контрактников. Подробности - в материале DW.
Конфликты2 июня 2023 г.03:55 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Боевики ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону

Мятеж Пригожина и другие события 486-го дня войны

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, июнь 2023 года

Эр-Рияд ищет новых партнеров. РФ станет одним из них?

Эр-Рияд ищет новых партнеров. РФ станет одним из них?

Экономика и бизнес29 мин. назад
Евгений Пригожин (справа) и боевики ЧВК "Вагнер", фото из архива

485-й день войны: обострение конфликта Пригожина с МО РФ

485-й день войны: обострение конфликта Пригожина с МО РФ

Конфликты23 июня 2023 г.
Запорожская АЭС

Эксперт об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Эксперт об угрозе теракта на Запорожской АЭС

Конфликты23 июня 2023 г.
Подлодка "Титан" погружается в толщу воды

На пути к "Титанику": что известно о гибели подлодки "Титан"

На пути к "Титанику": что известно о гибели подлодки "Титан"

Общество23 июня 2023 г.
Дыра в Чонгарском мосту, 23 июня 2023 года

Удар по мосту в Чонгаре и наступление ВСУ: что изменилось

Удар по мосту в Чонгаре и наступление ВСУ: что изменилось

Конфликты23 июня 2023 г.
Elliot Page

Гомофобия в Голливуде: трансгендерный актер рассказал все

Гомофобия в Голливуде: трансгендерный актер рассказал все

Культура23 июня 2023 г.
На главную страницу