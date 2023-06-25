NYT: У США до мятежа Пригожина были сведения о его планах
Высокопоставленные чиновники США, отвечающие за нацбезопасность, еще 21 июня располагали данными о подготовке вооруженного выступления против высокопоставленных представителей министерства обороны России со стороны основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом газета The New York Times (NYT) написала в субботу, 24 июня, со ссылкой на неназванных собеседников в Вашингтоне.
Точно неизвестно, когда именно в Соединенных Штатах впервые узнали о подготовке главой "Группы Вагнера" мятежа, говорится в публикации. Однако 21 июня сотрудники разведки провели брифинги с представителями администрации президента и Минобороны США. На следующий день спецслужбы Соединенных Штатов получили дополнительные подтверждения планов Пригожина, тогда же с этой информацией был ознакомлен узкий круг руководителей Конгресса, сообщает NYT.
Собеседники газеты говорят, что разведка США не знала, к какому результату приведет мятеж боевиков ЧВК. Однако, добавили чиновники, в Вашингтоне были обеспокоены тем, как выступление Пригожина повлияет на контроль над ядерным арсеналом России.
Байден обсуждал мятеж ЧВК в РФ с Макроном, Шольцем и Сунаком
Между тем президент США Джо Байден 24 июня, на второй день мятежа Пригожина, обсудил ситуацию в РФ по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор по тому же поводу с министрами иностранных дел стран-членов G7 и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
По итогам этих бесед в Вашингтоне заявили, что продолжат тесную координацию с союзниками и партнерами, а также подтвердили непоколебимую поддержку Украины в ее противостоянии продолжающейся российской агрессии.
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