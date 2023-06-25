NYT: У США до мятежа Пригожина были сведения о его планах

Чиновники США, отвечающие за нацбезопасность, были обеспокоены последствиями возможного выступления основателя ЧВК "Вагнер" для контроля над ядерным арсеналом России, пишет NYT.

Высокопоставленные чиновники США, отвечающие за нацбезопасность, еще 21 июня располагали данными о подготовке вооруженного выступления против высокопоставленных представителей министерства обороны России со стороны основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом газета The New York Times (NYT) написала в субботу, 24 июня, со ссылкой на неназванных собеседников в Вашингтоне.

Точно неизвестно, когда именно в Соединенных Штатах впервые узнали о подготовке главой "Группы Вагнера" мятежа, говорится в публикации. Однако 21 июня сотрудники разведки провели брифинги с представителями администрации президента и Минобороны США. На следующий день спецслужбы Соединенных Штатов получили дополнительные подтверждения планов Пригожина, тогда же с этой информацией был ознакомлен узкий круг руководителей Конгресса, сообщает NYT.

Собеседники газеты говорят, что разведка США не знала, к какому результату приведет мятеж боевиков ЧВК. Однако, добавили чиновники, в Вашингтоне были обеспокоены тем, как выступление Пригожина повлияет на контроль над ядерным арсеналом России.

Байден обсуждал мятеж ЧВК в РФ с Макроном, Шольцем и Сунаком

Между тем президент США Джо Байден 24 июня, на второй день мятежа Пригожина, обсудил ситуацию в РФ по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонный разговор по тому же поводу с министрами иностранных дел стран-членов G7 и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

По итогам этих бесед в Вашингтоне заявили, что продолжат тесную координацию с союзниками и партнерами, а также подтвердили непоколебимую поддержку Украины в ее противостоянии продолжающейся российской агрессии.

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