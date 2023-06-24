Мятеж Пригожина и другие события 486-го дня войны

Боевики ЧВК "Вагнер" захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и начали движение в направлении Москвы. Вечером Евгений Пригожин неожиданно приказал им развернуться. Тем временем в Украине заявляют об успехах на фронте.

Главные события 486-го дня полномасштабного военного вторжения России в Украину разворачивались на территории РФ. Суббота, 24 июня, прошла под знаком мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который начался накануне поздним вечером. Владелец частной военной компании обвинил министра обороны Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором, по его словам, погибло "много" людей. Минобороны РФ эту информацию отвергло. Пригожин объявил, что "Группа Вагнера" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", не уточнив, куда именно они отправились, назвав этот рейд "Маршем справедливости". Он призвал силовиков переходить на его сторону.

Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что на Евгения Пригожина заведено дело по факту организации вооруженного мятежа и призвала боевиков ЧВК "Вагнер" его задержать. Ночью на улицах Москвы появилась военная техника, а на сайте президента РФ было опубликовано лишь поздравление Владимира Путина с Днем молодежи. К боевикам ЧВК "Вагнер" обратился первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Владимир Алексеев. "Это удар в спину стране и президенту. Только президент в праве назначать высший состав вооруженных сил, а вы сейчас пытаетесь покуситься на его власть. Это государственный переворот. Такая провокация могла быть придумана только врагами Российской Федерации", - заявил он.

Боевики ЧВК "Вагнер" захватили военные объекты Ростова-на-Дону и объявили о походе на Москву

Ночью боевики ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону, а утром Пригожин опубликовал видеообращение, записанное из штаба Южного военного округа. "Мы находимся в штабе. 7 часов 30 минут утра. Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нет. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что мы делаем, это взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, пункт управления работает в штатном режиме", - заявил Пригожин.

Он потребовал встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу. "Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", - заявил Пригожин в разговоре с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГРУ Генштаба РФ Владимиром Алексеевым.

В Москве и Подмосковье введен режим КТО, в Петербурге - обыски на объектах Пригожина

В Санкт-Петербурге в здании "ЧВК Вагнер Центр" на Зольной улице проведены обыски, сообщили местные СМИ. Силовики также замечены у зданий отеля и ресторана у Благовещенского моста, которые связывают с Пригожиным. Академический переулок оцепили с двух сторон, непосредственно на набережной тоже дежурят вооруженные сотрудники. Возле офиса ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге обнаружена "Газель" с наличными деньгами на сумму 4 млрд рублей в коробках, сообщило издание "Фонтанка". Пригожин подтвердил, что это его деньги. По его словам, эти средства предназначались для выплат боевикам и компенсациям родственников погибших.

Тем временем в Москве и Подмосковье введен режим контртеррористической операции "в целях пресечения возможных терактов", заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

Минобороны обратилось к боевикам ЧВК, Путин выступил с заявлением

Утром Минобороны РФ обратилось к боевикам ЧВК "Вагнер". "Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - заявило ведомство.

После этого с обращением выступил российский президент. Владимир Путин назвал мятеж Пригожина "ударом в спину" и "отступничеством". "Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество, удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен в 1917 году, когда наша страна сражалась в Первой мировой войне, и победу у нее украли", - сказал Путин. По его словам, любая внутренняя смута является "смертельной угрозой" для российской государственности.

Кадыров прокомментировал мятеж

После обращения Путина мятеж Пригожина впервые прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. "Совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своем обращении к нации - это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет! Полностью поддерживаю каждое слово Владимира Владимировича Путина!" - написал Кадыров, добавив, что "бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряженности". Позже в интернете появилась информация о подходе чеченских подразделений к Ростову-на-Дону.

В свою очередь Пригожин заявил, что "по поводу предательства родины президент глубоко ошибся". "Мы - патриоты своей родины, мы воевали и воюем - все бойцы ЧВК "Вагнер". И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной, потому что мы не хотим, чтобы страна дальше жила в коррупции, обмане и бюрократии", - сказал Пригожин.

Тем временем в ряде российских городов, в том числе, Москве, Петрозаводске и Екатеринбурге власти распорядились демонтировать рекламные баннеры частной военной компании "Вагнер", сообщают Telegram-каналы. Подмосковный Минтранс сообщил о перекрытии трасс М-4 "Дон", М-5 "Урал" и М-2 "Крым", а также об ограничении движения на мостах через Оку. Правительство Воронежской области сообщило в своем Telegram-канале, что по федеральной трассе М-4 движется колонна военной техники, не уточнив, идет ли речь о колонне ЧВК Вагнер" или федеральных войск.

Боевые действия и крупный пожар в Воронежской области

Кроме того, днем стало известно о боевых действиях в Воронежской области. В частности, в Сети появились снятые местными жителями видео, на которых слышны выстрелы и взрывы в селе Рогачевка. "Идут бои, четыре прилета ракетных было и очереди автоматные постоянно. Мы тут полсела уже эвакуируем", - говорит снимающий мужчина. На другом видео сняты люди в военной форме на балконе местной гостиницы. Telegram-канал SOTA опубликовал видео от жителя воронежского села Верхний Мамон, на котором слышны взрывы. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе "в рамках контртеррористической операции" проводятся "оперативно-боевые мероприятия".

Пожар на нефтебазе в Воронеже Фото: Andrey Arxipov, Kommersant Publishing House/AP/picture alliance

В Воронеже в результате взрыва на нефтебазе начался сильный пожар. На снятом очевидцами видео заметен военный вертолет, летящий в сторону базы и, по всей видимости, выпускающий ракеты, после чего случается взрыв. Губернатор Гусев сообщил о разгерметизации резервуара с нефтепродуктами в результате пожара на нефтебазе.

У штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, захваченного ЧВК "Вагнер", произошел взрыв. "Что-то "хлопнуло" в районе штаба ЮВО, передают с места наши корреспонденты. После этого вагнеровцы начали отгонять собравшихся там горожан", - написало местное издание 161.ru. Telegram-канал Baza опубликовал снятое местными жителями видео, на которых они говорят о взрывах и выстрелах в городе.

Боевики ЧВК "Вагнер" вошли в Липецкую область

Во второй половине дня боевики ЧВК вошли в Липецкую область. Губернатор региона Игорь Артамонов подтвердил продвижение по региону колонны "Группы Вагнера". "Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет", - написал он в Telegram. Артамонов настоятельно порекомендовал населению не выходить из дома и не ездить на любом транспорте.

Власти Липецкой области сообщили о приостановке движения автотранспорта по части дорог регионального значения. "На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено - перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам. Областным управлением дорог и транспорта разработан план восстановления дорожного полотна", - сообщило правительство региона.

Telegram-каналы о возможном вылете Путина из Москвы

"Важные истории" со ссылкой на сервис Flightradar сообщили, что самолет президента РФ Владимира Путина вылетел из Москвы в направлении Санкт-Петербурга и пропал с радаров в районе Твери. "В Тверской области находится одна из резиденций Путина", - пишет издание. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" обратил внимание на то, что у самолета президентского специального летного отряда "Россия" ТУ-214ПУ в районе Твери отключились транспондеры. "Два варианта. Либо не хотят показывать куда летит борт. Либо борта больше нет", - отмечается в сообщении. В свою очередь РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова утверждает, что Путин работает в Кремле.

Как сообщило издание "Важные истории", Москву на частных самолетах покидают политики и олигархи, в частности, приближенный Путина Аркадий Ротенберг, вице-премьер РФ Денис Мантуров и олигарх Владимир Потанин. Между тем обычные жители РФ скупают авиабилеты на прямые рейсы в другие страны. Цена за билет из Москвы в Ереван на 24 июня возросла до 200 тысяч рублей, в Стамбул - до 130 тысяч, сообщает Telegram-канал "Сирена". Билеты на прямые рейсы в Баку, Тбилиси и Астану на 25 июня выкуплены.

Воюющие на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" прокомментировали мятеж Евгения Пригожина в России. РДК заявил о наступлении "нового Смутного времени". "Кровавый тиран вцепился мертвой хваткой в свой трон и готов убивать население уже русских городов", - отмечается в заявлении командования РДК в Telegram. Кроме того, указывается на начало обрушения фронта в Украине. "Деморализованные и лишенные управления солдаты армии РФ просто оставляют свои позиции. В районе Бахмута и на Запорожском направлении бойцы ВСУ продвигаются, не встречая сопротивления", - заявили в РДК.

В Москве готовились к приходу "вагнеровцев"

Telegram-каналы сообщают о движении колонн военной техники из разных направлений в сторону Москвы. В частности, одна из колонн замечена в Нижегородской области, пишет "Осторожно, новости". "Агентство" указывает на военные колонны близ Калуги на Киевском шоссе. На Ленинградском шоссе в Москве стоит колонна бронетехники Минобороны РФ, передают "Важные истории". По данным "ВЧК-ОГПУ", колонна военной техники проехала в сторону Москвы в Раменском районе Московской области, а по платному участку М-11 едет колонна с бойцами ССО.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил ближайший понедельник, 26 июня, нерабочим днем "в целях минимизации рисков". Решение не распространяется на органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленный комплекс и городские службы. "Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - заявил он. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении ограничений, связанных с проведением в регионе КТО, среди прочего, запретив до 1 июля проводить массовые мероприятия на улице.

Неожиданное завершение мятежа

Вечером основатель ЧВК "Вагнер" неожиданно заявил, что разворачивает колонны боевиков и уходит в полевые лагеря. Пригожин отметил, что "Группа Вагнера" с 23 июня продвигалась в направлении Москвы, им оставалось пройти около 200 км. "Наступил момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - указал он в аудиозаявлении в Telegram.

Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина и договорился об остановке движения боевиков ЧВК "Вагнер" в Москву. Переговоры длились весь день, в результате достигнуты "договоренности о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России", сообщила пресс-служба Лукашенко. По этим данным, Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения боевиков и "дальнейших шагах по деэскалации напряжения".

После этого Путин и Лукашенко по телефону обсудили итоги переговоров с Евгением Пригожиным и ситуацию с ЧВК "Вагнер", сообщил приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого". По его данным, Путин поблагодарил Лукашенко за проделанную работу.

Между тем уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" будет прекращено, сообщили российские государственные информационные агентства со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, часть боевиков "Группы Вагнера", которая изначально отказалась участвовать в мятеже Пригожина, подпишет контракты с Минобороны РФ.

На востоке Украины началось наступление ВСУ по ряду направлений

В Украине в тот же день заявили о начале наступления на востоке Украины сразу на нескольких направлениях. Восточная группировка ВСУ ведет контрнаступление в направлениях Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки и Курдюмовки, сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Telegram. По ее словам, "на всех направлениях есть продвижение вперед".

Кроме того, в ВСУ заявили об освобождений территорий в Донбассе, которые с 2014 года не находились под контролем Киева. "На Таврическом направлении Силы обороны освободили территории под Красногоровкой в Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года. Движение наших сил продолжается", - заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

Подполковник ВСУ Ярослав Чепурной сообщил о выходе из Марьинки Донецкой области чеченских подразделений, которые воевали против украинской армии. "Сегодня ночью чеченские подразделения, воюющие против нас в Марьинке, неожиданно снялись и начали выходить из Марьинки", - заявил он в украинском телемарафоне. По данным Чепурного, в полном составе снялись и уехали полк "Ахмат-Восток" и отряды спецназначения.

Зеленский: Мятеж показал, что власти РФ ничего не контролируют

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал мятеж Пригожина и его завершение. "Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. Вообще ничего. Просто полный хаос. Полное отсутствие какой-то предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием", - заявил он.

Ранее Зеленский указал, что "Россия долго маскировала пропагандой свои слабости и глупости своего правления, а теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь".

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