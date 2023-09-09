Почему признать "вагнеровцев" террористами не так просто

Великобритания готовится официально признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Почему Германия, США и другие страны пока не готовы пойти на такой шаг - у DW.

Великобритания хочет признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, однако многие другие страны, в том числе Германия, не спешат последовать ее примеру. Что мешает им пойти на подобный шаг?

"Их операции в Украине, на Ближнем Востоке и в Африке представляют угрозу для глобальной безопасности, - так глава МИД Великобритании Суэлла Браверман в начале сентября прокомментировала деятельность ЧВК "Вагнер". - Они просто-напросто террористы".

За словами последовало дело. МИД Соединенного Королевства направил в Палату общин британского парламента законопроект о признании российской частной военной компании террористической организацией. Со своей стороны премьер-министр Риши Сунак приветствовал эту инициативу в соцсети X.

Что означает понятие "террористическая организация"

В 2000 году в Великобритании был принят "Закон о терроризме", который определяет эту деятельность как использование или угрозу совершения тяжких преступлений "с целью оказать влияние на правительство Великобритании или международную организацию или запугать общественность по политическим, религиозным, расовым или идеологическим мотивам".

Символика ЧВК "Вагнер" Фото: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance

Другие государства и международные организации используют аналогичные определения. Так, согласно немецкому законодательству, терроризм - это "последовательная борьба за политические цели, которые должны быть достигнуты путем нападения на плоть, жизнь и имущество других людей". Однако единого определения понятий "террор" и "террористическая организация" на международном уровне не существует, хотя попытки согласовать их предпринимались уже неоднократно.

Какие последствия будет иметь для ЧВК "Вагнер" статус террористической организации

Присвоение ЧВК "Вагнер" Лондоном статуса "террористической организации" будет означать, что любая поддержка частной военной компании станет уголовно наказуемой по британским законам. Тем, кто устраивает встречи членов "Группы Вагнера", оказывает ей финансовую или организационную поддержку или публично демонстрирует ее символику, будут грозить крупные штрафы, а в особо тяжких случаях - и тюремное заключение сроком до 14 лет. В то же время собственность "Группы Вагнера" может быть конфискована государством.

Великобритания, а также другие страны и международные организации уже вводили санкции против "Группы Вагнера" и ее основателя Евгения Пригожина, включая замораживание их активов. В случае признания Лондоном ЧВК "террористической организацией", однако, "вагнеровцам" станет еще сложнее получать финансирование из Великобритании, поскольку это будет преследоваться по закону.

Кроме того, украинцы и другие лица смогут предъявить "Группе Вагнера" многомиллионные иски в британских судах за причиненный им ущерб - даже если эти преступления не были совершены на территории Великобритании.

Международные санкции против ЧВК "Вагнера"

Еще до начала войны России против Украины ЧВК "Вагнер" попала в поле зрения международных правозащитных организаций в связи с их предполагаемыми военными преступлениями на Ближнем Востоке и в Африке. С 2020 года в ЕС и США действуют санкции против Евгения Пригожина и его частной армии, поскольку его боевики воевали на стороне генерала Хафтара в Ливии.

Свечи в Москве в память об основателе ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине, который, как считается, погиб в авиакатастрофе. Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

С начала 2023 года "Группа Вагнера" рассматривается в США как "транснациональная преступная организация". Тогда же в стране активизировались усилия по включению ее в число террористических организаций.

Аргументы противников этого шага имеют политический характер. Поставить "Группу Вагнера" в один ряд с такими организациями, как "Боко Харам", "Исламское государство" и "Аль-Каида" означало бы явное осуждение. А администрация президента США Джо Байдена всерьез опасается, что подобный шаг может серьезно подорвать отношения Вашингтона со многими африканскими странами - в первую очередь, с Мали и ЦАР, где "вагнеровцы" действуют с одобрения правительств.

Тем временем предложения о присвоении ЧВК "Вагнер" статуса террористической организации были внесены не только в сенат США, но и в Европарламент, Национальное собрание Франции и парламент Швеции.

Позиция Германии по ЧВК "Вагнер"

Германия, в отличие от Великобритании, не хочет на национальном уровне принимать решение о присвоении той или иной организации статуса террористической, подчеркивая, что оно должно приниматься на уровне Европейского Союза.

В конце мая находящаяся в оппозиции фракция ХДС/ХСС в бундестаге направила правительству ФРГ заявление с призывом включить ЧВК "Вагнер" в список ЕС террористических организаций.

"В ходе своих операций "Группа Вагнера" систематически совершает акты терроризма и преступления против человечности, - говорилось в этом документе. - Это не ограничивается войной России против Украины, но затрагивает и такие страны, как Сирия и Мали. Группу нужно называть тем, чем она является: продлением руки путинского режима и спонсируемой государством террористической организацией".

Однако в ответе правительства Германии на это заявление, который цитирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, говорилось: "Правовые предпосылки для включения в перечень ЕС террористических организаций обширны". Конкретно для этого шага "нужен большой пакет доказательств, опирающийся на находящуюся в открытом доступе информацию", указывалось в документе. В противном случае информацией такого рода нельзя будет воспользоваться в суде и признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией не будет иметь правовых последствий.

А вот Литва, также входящая в ЕС, уже пошла на этот шаг в отношении ЧВК "Вагнер" в одностороннем порядке. Резолюцию, в которой "Группа Вагнера" классифицируется как террористическая организация, приняла также Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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