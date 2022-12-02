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Посетители "ЧВК Вагнер Центра" в ПетербургеФото: Dmitri Lovetsky/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Сенаторы США добиваются признания "вагенровцев" террористами

Александра Иванова
13 мин. назад

"США должны назвать эту теневую армию тем, чем она является: иностранной террористической группой", - заявил сенатор Роджер Уикер, комментируя законопроект по ЧВК Вагнера.

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Сенаторы США - республиканец Роджер Уикер и демократ Бен Кардин - представили в Конгрессе двухпартийный проект закона о привлечении к ответственности российских  наемников (Holding Accountable Russian Mercenaries (HARM) Act), который требует от госсекретаря США признать ЧВК Вагнера иностранной террористической организацией. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщается на сайте сенатора Роджера Уикера.

Как указывается в пресс-релизе, идентичный законопроект будет внесен в Палату представителей конгрессменами Стивом Коэном, Джо Уилсоном, Ричардом Хадсоном и Марком Виси.

"Владимир Путин и его приближенные не остановятся ни перед чем для достижения своих целей, включая привлечение наемников, таких как группа Вагнера, для совершения злодеяний от их имени", - заявил сенатор Уикер, комментируя инициативу. - США должны назвать эту теневую армию тем, чем она является: иностранной террористической группой. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает".

Возможные последствия признания ЧВК Вагнера террористической организацией

В свою очередь сенатор Кардин, председатель Хельсинкской комиссии США, специализирующейся на защите прав человека, военной безопасности и вопросах экономического сотрудничества в 57 странах Европы, Евразии и Северной Америки, указал на вероятную связь ЧВК Вагнера "с бесчисленными зверствами в Украине, а также в Сирии и по всему африканскому континенту".

"США должны немедленно объявить группу Вагнера иностранной террористической организацией. Это ослабит российские вооруженные силы и поможет привлечь к ответственности нарушителей прав человека", - подчеркнул он.

В случае принятия соответствующего закона госсекретарь США должен будет в течение 90 дней после этого признать ЧВК Вагнера иностранной террористической организацией. То же обозначение нужно будет применять к любой аффилированной или преемственной компании ЧВК, говорится в сообщении Роджера Уикера.

23 ноября Европарламент объявил Россию страной-спонсором терроризма, особо отметив при этом злодеяния, приписываемые ЧВК Вагнера.

Санкции США против ЧВК Вагнера

Эта организация уже становилась объектом санкций США. Так, 20 июня 2017 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против "Группы Вагнера" и ее военного лидера Дмитрия Уткина. А 20 сентября 2018 года Госдеп добавил бизнесмена Евгения Пригожина и аффилированные с ним организации, включая ЧВК "Группа Вагнера", в список лиц и организаций, определенных как входящие в оборонный или разведывательный сектор правительства Российской Федерации или действующие в их интересах.

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