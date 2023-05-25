Почему в ФРГ не внесли ЧВК "Вагнер" в список террористов

"В ходе своих операций "Группа Вагнера" систематически совершает террористические акты и преступления против человечности. Начиная с 24 февраля 2022 года она активно участвует в боях в Украине и постоянно задействована в нападениях на мирное население, украинские ведомства и гражданские учреждения. По данным немецких спецслужб, "Группа Вагнера" была причастна к резне в Буче, в ходе которой были убиты свыше 450 человек".

Это цитата из проекта резолюции под номером 20/6908, который внесла на обсуждение германского бундестага объединенная фракция ХДС/ХСС. Оппозиционные консерваторы требовали от немецкого правительства приложить на уровне ЕС все возможные усилия с тем, чтобы ЧВК "Вагнер" была включена в список организаций, которые Евросоюз считает террористическими. Дебаты по проекту резолюции состоялись вечером 25 мая.

Немецкие консерваторы о ЧВК "Вагнер"

В своем проекте резолюции немецкие консерваторы напоминают и о том, что наемники Евгения Пригожина участвовали в аннексии Крыма в 2014 году. А после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале прошлого года, говорится в документе, "почти 400 террористов "Вагнера" пытались убить украинского президента Владимира Зеленского и еще свыше 23 других политиков".

Из проекта резолюции: "По данным немецких спецслужб, "Группа Вагнера" была причастна к резне в Буче, в ходе которой были убиты свыше 450 человек". Фото: Rodrigo Abd/AP/picture alliance

И теракты ЧВК "Вагнер" не ограничиваются Украиной, указывает далее фракция ХДС/ХСС: "В Сирии транснациональная преступная организация "Вагнер" участвовала в нападениях на мирных жителей и гражданские объекты". Наследили наемники также в африканских странах, говорится в проекте резолюции - в Мали, Мозамбике, Буркина Фасо, Судане, Ливии, Конго, Центральноафриканской Республике…

Фракция ХДС/ХСС убеждена, что юридических предпосылок для включения ЧВК "Вагнер" в евросоюзный список террористических организаций вполне достаточно.

Почему медлит правительство Германии

Иной точки зрения на этот счет придерживается правительство Германии. Оно тоже не испытывает никаких симпатий к наемникам Пригожина, но пока не видит юридических возможностей для того, чтобы официально внести эту группу в заведенный в ЕС список террористических организаций.

ЧВК "Вагнер" в Мали Фото: French Army/AP/picture alliance

Правовые предпосылки для этого очень строги, отвечали в МИД ФРГ на вопросы консерваторов. "В настоящее время у правительства Германии нет информации о решениях национальных властей какого-либо государства-члена ЕС или третьей страны, - разъясняли немецкие дипломаты, - которые соответствовали бы критериям включения "Группы Вагнера" в режим антитеррористических санкций ЕС".

Подробнее о таких критериях, как и о последствиях (например, замораживании финансовых и прочих активов) и возможностях добиться исключения из режима антитеррористических санкций, можно узнать на сайте Европейского Совета . Кроме соблюдения этих критериев МИД ФРГ указывает также на необходимость собрать пакет доказательств, причем по открытым источникам - с тем, чтобы их можно было использовать в суде.

Поэтому официальный Берлин следит за развитием ситуации, но еще не готов последовать примеру Литвы и Франции, парламенты которых недавно приняли резолюции с требованием объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Еще раньше - в ноябре 2022 года - за принятие такой меры высказался и Европарламент. А в Великобритании ведут дело к тому, чтобы занести эту группировку в национальный список террористических организаций.

Что говорили в ходе парламентских дебатов

Представители и правящих фракций - социал-демократы, либералы, "зеленые", и депутаты из посткоммунистической Левой партии, и даже правые популисты из "Альтернативы для Германии" в целом разделяют оценку, которую дали ЧВК "Вагнер" консерваторы в их проекте резолюции. Тем не менее, голосовать за него они не стали. Хотя и по разным причинам.

Ральф Штегнер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Так, социал-демократ Ральф Штегнер (Ralf Stegner), назвав Путина "российским диктатором и военным преступником", заявил, что многое в проекте резолюции фракции ХДС/ХСС правильно, но в нем не учитываются действующие в ЕС юридические предпосылки , а также тот факт, что Евросоюз уже ввел санкции против ЧВК "Вагнер".

Еще в декабре 2021 года, напомнил его коллега из фракции либеральной СвДП Ульрих Лехте (Ulrich Lechte) ЕС ввел санкции против этой организации и ее основателя Дмитрия Уткина, в феврале этого года - еще 11 конкретных людей и семь организаций, поддерживающих связи с "Группой Вагнера", а в апреле дальнейшие меры принял Европейский Совет, включив армию наемников и самого Пригожина в список санкций за участие в агрессии против Украины. Им запрещен въезд в ЕС, перечислял депутат, финансовые активы заморожены, введен запрет на любую поддержку ЧВК "Вагнер" другими организациями или частными лицами.

"К числу всевозможных услуг, которые оказывает эта группа, относятся путчи, убийства, работа телохранителями, инструктаж, вмешательство в выборы, дестабилизация, - говорила Ламья Каддор (Lamya Kaddor) из "зеленой" фракции. - Наемники из "Группы Вагнера" не только распространяют терроризм, они и есть террористы". Но вместо того, чтобы настаивать на включении этой группы в список террористических организаций, Каддор предлагает ужесточить уже действующие санкции.

Томас Эрндль Фото: Jens Thurau/DW

В свою очередь консерватор Томас Эрндль (Thomas Erndl), отвечая на упреки представителей правящих партий, утверждавших, что призыв включить ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций имеет чисто символическое значение и никакого практического, заявил: "Политика состоит и из сильных символов, и есть разница, посылает ли бундестаг четкий сигнал или нет. Ведь когда мы здесь большинством голосов признали Голодомор геноцидом, то это было очень важным символом, сигналом украинцам".

Но голосование по проекту резолюции консерваторов так и не состоялось. Фракции правящих партий при поддержке как левых, так и правых популистов переправили документ для дальнейшего согласования в восемь комитетов бундестага.

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