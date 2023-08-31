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РФ заблокировала в Совбезе ООН продление санкций против Мали

Сергей Ромашенко
31 августа 2023 г.

Другие члены Совбеза ООН намеревались продлить срок действия штрафных мер против Мали еще на один год. Но Россия воспользовалась правом вето, чтобы заблокировать резолюцию.

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Заседание Совета Безопасности ООН, фото из архива
Заседание Совета Безопасности ООН, фото из архиваФото: Eskinder Debebe/UN Photo/Handout/Xinhua/picture alliance

После требования о выводе миротворческой миссии ООН из Мали до конца текущего года отменяются и санкции против граждан этой западноафриканской страны. Россия вечером в среду, 30 августа, заблокировала в Совете Безопасности ООН с помощью вето проект резолюцию о продлении санкций против Мали еще на один год.

Первоначально резолюция Совбеза ООН о введении санкций против хунты в Бамако была принята в 2017 году. Она позволяла вводить штрафные меры (блокировку банковских счетов и ограничения на поездки) против лиц, "подрывающих стабильность и безопасность Мали". Без продления срока действия этой резолюции, с 1 августа прекращается и работа независимой экспертной комиссии ООН по наблюдению за ситуацией в Мали.

Сотрудничество с ЧВК "Вагнер"

Малийская армия после военного путча в стране в 2021 году сотрудничает с наемниками из российской частной военной компании "Вагнер". Расформировываемая ныне экспертная комиссия ООН в своем последнем докладе обвинила "вагнеровцев" в грубых нарушениях прав человека. После недавней гибели главы ЧВК Евгений Пригожина в авиакатастрофе будущее российских наемников в Мали неизвестно.

Военная хунта Мали, все больше опирающаяся на поддержку со стороны России, в середине июня потребовала вывести с малийской территории все 12 тысяч военнослужащих ООН до конца текущего года. Германия еще до этого приняла решение о прекращении участия 1100 своих солдат в этой миссии. В последнее время с военной хунтой Мали все чаще возникали конфликты, в том числе из-за прав на пролет разведывательных беспилотников.

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