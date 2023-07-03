Шаг к "трибуналу Путина": в Гааге расследуют агрессию РФ

20 прокуроров из разных стран приступили к анализу доказательств преступления агрессии против Украины, совершаемого с 2014 года. Это беспрецедентный случай в юридической практике и первый шаг к трибуналу для лидеров РФ.

Преступление агрессии юристы называют "первородным грехом", "матерью всех военных преступлений" и "открытой дверью" для них. Именно это преступление начали расследовать в Гааге в Международном центре по преследованию преступления агрессии против Украины (ICPA), который заработал 3 июля.

"Война начинается с вторжения, с агрессии, а все военные преступления являются лишь результатом преступления агрессии, - пояснил DW глава юридического ведомства ЕС - Евроюста - Ладислав Хамран. - Мы уже расследуем основные международные преступления, совершенные в Украине, - это военные преступления, преступление геноцида и преступления против человечности. Но до сих пор наши следственные действия не касались преступления агрессии. Сегодня мы закрываем этот пробел".

Устранить разрыв между желаемым и действительным

По словам еврокомиссара по юстиции Дидье Рейндерса, открытие центра - это первый конкретный шаг на пути к привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины. "Это свидетельство мировой борьбы с безнаказанностью", - сказал он на пресс-конференции по случаю начала работы центра.

Здание Евроюста в Гааге Фото: Xenia Polska/DW

Особенность в том, что преступление агрессии преследуется редко и в его случае не существует стандартной юридической практики. Создание ICPA устраняет "разрыв между амбициями и реальностью" - между желаемым и действительным, убеждены в Евроюсте. Кроме того, это четкий сигнал: виновные в преступлении агрессии против Украины за него ответят.

Агрессия - это преступление верхушки

Преступление агрессии является преступлением руководства, а это значит, что главные подозреваемые в таком деле - политические и военные лидеры государства, у которых есть полномочия отдать приказ вооруженным силам вторгнуться в другую страну. Поэтому в преступлении агрессии, прежде всего, необходимо доказать сам ее факт, поясняют эксперты.

При этом открытие центра в Гааге - это уникальный прецедент в истории, поскольку международное расследование начинается не по окончании войны, как в двадцатом веке после Второй мировой, а непосредственно в ходе агрессии. ICPA будет заниматься сбором доказательств в единую базу и координировать обмен информацией между странами, где уже идут национальные расследования преступления агрессии против Украины. Их пять: сама Украина, Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Доказать связь агрессии с теми, кто ее совершил

Кроме того, прокуроры ICPA будут анализировать, в достаточной ли степени задокументированы все элементы преступления агрессии, а также искать и устранять пробелы в доказательной базе. В качестве примеров состава преступления агрессии эксперты приводят бомбардировки, блокировку портов, атаки в воздухе, на суше и на море. Свидетельства всех этих действий имеются, а теперь задача команды прокуроров в том, чтобы доказать связь этих действий с теми, кто за ними стоит, то есть с людьми, принимающими решения в России. Таким образом будут подготовлены доказательства для нынешних и будущих национальных и международных судебных процессов.

Глава Евроюста Ладислав Хамран Фото: Ramon van Flymen/ANP/picture alliance

"Совершенно необходимо начать расследовать и выстраивать это дело уже сейчас, не дожидаясь окончания войны", - подчеркивает глава Евроюста Хамран. В его ведомстве убеждены, что важно не упустить время при подготовке дела для будущего судебного преследования. Ведь обработка этих данных - еще и колоссальный труд, поскольку до сих пор ни в одной войне не было собрано такого огромного количества доказательств на самых разных носителях информации.

Агрессию РФ начнут рассматривать с 2014 года

В качестве свидетельств будут исследоваться, например, политические выступления российских лидеров, их публичные заявления, карты GPS, 3D-сканы, перехваченные разговоры и переписка, информация о перемещении военных и проведении операций в разных странах, пояснили в Евроюсте. "И мы понимаем, что недостаточно начать документирование преступления агрессии с февраля 2022 года. Мы начнем с 2014 года, когда, по нашему мнению, действительно началась агрессия против Украины", - сказал Хамран в интервью DW.

Ожидается, что прокуроры нового центра совместно с лучшими мировыми экспертами выработают общую стратегию того, как строить это дело, и подготовят проекты для будущего трибунала. ICPA уже получил задокументированные свидетельства от десяти государств и рассчитывает, что к ним присоединятся и многие другие, сообщил глава Евроюста. Так, Вашингтон сделал свой первый вклад в базу доказательств преступления агрессии за несколько дней до открытия центра.

20 прокуроров приступили к работе

Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины полностью финансируется Европейской комиссией. Разместился он в современном и комфортном здании Евроюста в Гааге. Там уже приступили к работе 20 прокуроров из разных стран, четыре из них - из Украины, сообщил генпрокурор страны Андрей Костин, и один - из США, подтвердил помощник американского генпрокурора Кеннет Полит.

У этого центра нет полномочий проводить собственные расследования. Он не может предъявлять обвинения и выдавать ордеры на арест. Тем не менее его открытие - это знаменательный момент для международного правосудия, указывают юристы. Костин назвал его поистине историческим моментом. "Это конкретные действия, которые демонстрируют, что привлечь виновных к ответственности - важнее всего", - сказал он.

Каким будет "трибунал для Путина"?

Что касается следующего шага - суда, то среди обсуждаемых вариантов: международный трибунал, который можно было бы реализовать на основе мандата Генассамблеи ООН, либо трибунал смешанного типа, то есть с международными элементами, но на основе юрисдикции Украины. При этом ее генпрокурор отдельно попросил журналистов не называть такой суд гибридным, вопреки формулировке, часто используемой высокопоставленными чиновниками ЕС. В ответ на вопрос DW, как было бы корректно называть такой трибунал, он предложил словосочетание "специальный трибунал".

В какой бы форме ни был организован этот суд, для его успеха нужна широкая международная поддержка, отметил еврокомиссар Рейндерс. По его мнению, в долгосрочной перспективе лучшим решением был бы процесс в Международном уголовном суде (МУС). Сейчас же ни Украина, ни Россия, ни активно поддерживающие идею трибунала Соединенные Штаты не являются участниками МУС, поскольку не ратифицировали Римский статут. Киев, однако, сделает это в рамках пакета мер, которые планирует скоро принять в ходе евроинтеграции, заверил Андрей Костин.

Так или иначе, Украина добивается не быстрого, а полноценного суда, который признают во всем мире, подчеркнул генпрокурор. Вашингтон также стремится найти подходящий для украинцев вариант, чтобы это был "правильный" суд, сказал представитель генпрокуратуры США. Несмотря на разногласия, совместное решение международного сообщества будет принято, убежден Костин. "Посмотрите на наше единство! Создание спецтрибунала неизбежно. Он будет, потому что сегодня мы положили ему начало", - резюмировал он.

Все участники этой дискуссии сходятся в одном: добиться полной ответственности виновных не только в "первородном грехе" - преступлении агрессии, но и в 93 тысячах задокументированных Украиной случаев военных преступлений можно будет только совместными усилиями.

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