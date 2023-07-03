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В Гааге открыли Центр по преследованию преступления агрессии

Ольга Лебедева | Ксения Польская
33 мин. назад

Прокуроры из Украины, балтийских стран, Румынии и США собирают в Гааге доказательства преступления агрессии против Украины. Это первый конкретный шаг на пути привлечения к ответственности виновных.

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Открытие ICPA в Гааге
Открытие ICPA в ГаагеФото: Xenia Polska/DW

В Гааге в понедельник, 3 июля, открылся Международный центр по преследованию преступления агрессии против Украины (ICPA), передает корреспондентка DW. В его состав входят представители Украины, Евросоюза, США и Международного уголовного суда (МУС), а задачами новой организации будет являться проведение расследования и сбор доказательств преступления агрессии против Украины.

По словам еврокомиссара по юстиции Дидье Рейндерса, это первый конкретный шаг на пути к привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины. "Это свидетельство мировой борьбы против безнаказанности… Мы обязаны поддерживать Украину столько, сколько необходимо ", - сказал он на пресс-конференции в Евроюсте.

Присутствовавший на открытии центра генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что четыре украинских прокурора уже находятся в Гааге и сегодня начали работу. Он назвал этот момент историческим, передает корреспондентка DW. "Сегодня вы видите здесь наше единство. Мы объединились, чтобы обеспечить полное привлечение к ответственности за преступление агрессии и все остальные 93 тысячи инцидентов военных преступлений. Создание специального трибунала теперь неизбежно, он будет создан, потому что здесь и сегодня мы уже начали", - подчеркнул Костин.

"Начало конца безнаказанности за преступление агрессии"

Как сообщил в Telegram Офис генерального прокурора Украины, новый центр имеет особое значение для Украины, поскольку речь идет о "начале конца безнаказанности за преступление агрессии". "Это четкий сигнал, что мир объединен и непреклонен для обеспечения ответственности российского режима за все его злодеяния: преступление агрессии, геноцид и военные преступления", - отмечается в заявлении. По словам Костина, ICPA восполнит пробел по ответственности за преступление агрессии в международном уголовном правосудии и "станет одним из элементов, который усилит юридические механизмы запрета агрессии, дополнит и укрепит эту архитектуру". 

В церемонии открытия ICPA также участвовал прокурор МУС Карим Хан, помощник Генпрокурора США Кеннет Полайт, министр юстиции Нидерландов Дилан Ешильгёз-Зегериус, а также генпрокуроры Латвии, Литвы и Румынии Юрис Стуканс, Нида Грунскене и Алекс Флорин Флорента, входящие в состав Совместной следственной группы (JIT), отметил Офис генерального прокурора Украины. Представители JIT будут работать вместе с украинскими прокурорами при поддержке спецпрокурора США по преступлению агрессии. Другие страны и институции смогут присоединиться к ним в ближайшие месяцы, сообщил Костин.

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Открытие ICPA в Гааге

В Гааге открыли Центр по преследованию преступления агрессии

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