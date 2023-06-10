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Российские юристы поддержали создание трибунала для РФ

Жан Рофе
16 мин. назад

Судебное преследование ответственных за преступление агрессии против Украины необходимо ради справедливости в отношении большого числа жертв, считают авторы Брюссельской декларации.

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Российская бронетехника с буквой "Z" (фото из архива)
Российская бронетехника с буквой "Z" (фото из архива)Фото: Alexander Ermochenko/Reuters

Группа из 26 российских юристов и правозащитников на оппозиционном форуме "Брюссельский диалог" представила декларацию, в которой говорится о важности создания специального международного трибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины. Документ в пятницу, 9 июня, опубликовали издания "Медуза" и "Новая газета Европа".

Во имя справедливости в отношении жертв агрессии

В декларации подчеркивается центральная роль преступления агрессии, которое сделало возможным широкомасштабное совершение других международных преступлений. "Уголовное преследование политических и военных руководителей, которые планировали, готовили и продолжают вести агрессивную войну, а также их соучастников необходимо для обеспечения справедливости в отношении большого числа жертв", - говорится в документе. Авторы декларации напоминают, что планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны являются преступлением как в рамках общего международного права, так и в рамках уголовного права Украины и России.

"Мы поддерживаем инициативу Украины, других государств и международных организаций о создании специального международного трибунала по преступлению агрессии. Эта инициатива основана на международном праве и определении вторжения России в Украину как акта агрессии со стороны подавляющего большинства государств-членов ООН", - пишут они. Такой трибунал, как отмечается, сможет осуществлять юрисдикцию независимо от должностного положения подсудимых и иммунитетов, которыми они могут пользоваться в соответствии с международным и национальным правом.

Декларация написана на русском, украинском и английском языках.

Первый российский голос в мировой дискуссии о трибунале

Документ, в частности, подписали адвокаты, допущенные к практике в Международном уголовном суде, Григор Аветисян и Сергей Голубок, юрист и основатель проекта "Ковчег" Анастасия Буракова, юрист Григорий Вайпан, руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергей Давидис, член Совета российских правозащитников Юрий Джибладзе, адвокаты Дмитрий Захватов и Вадим Прохоров, директор исследовательского центра "Свободной России" в Брюсселе, адвокат Сергей Росс и другие.

Это первое высказывание российского демократического сообщества на тему международного трибунала для суда над лидерами РФ. 

Корреспондентка DW в Брюсселе поговорила с одним из авторов этой инициативы, международным юристом Глебом Богушем. По его словам, многие из подписантов публично высказывали свое несогласие с действиями российских властей после аннексии Крыма в 2014 году и работают с украинскими коллегами на разных площадках. Но до сих пор они не выступали вместе на тему трибунала. Богуш также напомнил об антивоенном письме российских юристов от 28 февраля 2022 года. Его подписали почти пять тысяч человек.

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