Кого в Украине судят за отрицание агрессии России

Весной 2022 года в Уголовный кодекс Украины добавили статью об отрицании или оправдании российской агрессии и восхвалении ее участников. Кого и как за это судят - у DW.

Немолодой мужчина в потертой кожаной куртке заходит в зал Шевченковского районного суда Киева. Судья Оксана Голуб спрашивает его анкетные данные.

"Нигде не проживаю. Негде", - отвечает Валерий на вопрос о месте жительства.

"На улице проживаете?" - удивляется судья.

"Конечно. Иногда на вокзале. Недавно мне дали комнату, я там на полу сплю", - говорит Валерий.

Он жалуется, что его дом был разрушен при обстреле Чугуева в Харьковской области. Но в суде он находится как обвиняемый. Ему инкриминируют отрицание или оправдание российской агрессии и восхваление ее участников (по частям 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины). Судья без спешки записывает анкетные данные Валерия и откладывает заседание на следующий месяц - из-за неявки прокурора.

"Я в политике не разбираюсь"

"Я - ученый. Я - президент международного инновационного фонда", - представляется Валерий, выходя из зала суда. Мужчина, по его словам, вырос в детском доме в Харькове. В беседе с DW он говорит, что отбыл военную службу в Молдове и воевал в Чечне. Другие жизненные вехи перечисляет тезисно: учился в Харьковском архитектурном и Московском государственном университетах, работал в лаборатории на Урале. В 2000-х вернулся в Украину, жил в Харькове и Чугуеве, где купил дом.

Впоследствии Валерий, по его словам, переехал в Киев и вместе с коллегами основал благотворительную организацию Международный инновационный фонд "Свет надежды-энергии". До полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина ездил на научные конференции в Россию. Но с 24 февраля 2022 года, как утверждает Валерий, он оборвал связи с россиянами до тех пор "пока политики не разберутся". Благотворительную организацию финансировали сами участники, уверяет мужчина. По его словам, он жил в арендованном офисе, занимался "исследованиями в области энергетики" и помогал пострадавшим от войны.

Представители Службы безопасности Украины задержали Валерия в марте в Киеве. "Мы вас подозреваем в том, что ваш фонд и вы лично занимаетесь распространением литературы, противоречащей законодательству Украины…", - пытается вспомнить слова правоохранителей мужчина. Так он узнал о новой статье Уголовного кодекса - об отрицании или оправдании российской агрессии.

Производство в отношении Валерия СБУ открыла еще в августе прошлого года. Причиной стали посты на странице его фонда в Facebook. По версии обвинения, мужчина неоднократно распространял сообщения, содержание которых следствие не раскрывает. Однако, согласно выводу эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, в этих постах "содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем оправдания временной оккупации части ее территории и восхваления лиц, которые совершают эту вооруженную агрессию".

Валерий объясняет: в одном из постов на странице фонда воспроизводилось заявление президента России Владимира Путина, содержание которого он не может вспомнить. А в других - посты пророссийских пропагандистов Юрия Подоляка и Татьяны Монтян, которых Валерий называет друзьями своего фонда. "Мы не знали, что это подпадает под статью, - пожимает плечами мужчина. - Если уже за такое наказывают…"

В марте, когда СБУ задержала Валерия, суд избрал ему меру пресечения - личное обязательство. А уже через месяц следствие завершило расследование и передало дело в суд. Мужчина считает себя невиновным. Он отмечает, что страница принадлежит фонду, а распространением сообщений занимался другой представитель организации. "Я в политике не разбираюсь, - уверяет Валерий. - Мы никогда не были против Украины".

"Под влиянием пропаганды"

В марте прошлого года, после начала полномасштабной войны, украинский Уголовный кодекс был дополнен рядом статей. Среди них - об отрицании российской агрессии. Максимальное наказание - восемь лет лишения свободы.

Спустя месяц Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес первый приговор по этой статье и назначил обвиняемому три года условно. Следствие пришло к выводу, что мужчина по имени Владислав, "вероятно, под влиянием российских и пророссийских СМИ", сформировал свои взгляды и распространял антиукраинские сообщения в мессенджере Telegram. Кроме того, он создал там собственную группу под названием "Фейки, преступления ВСУ и нацбатов" и участвовал в обсуждениях в группе своего друга под названием "Военные новости Украины".

С тех пор по всей Украине каждый день рассматривают дела по этой статье. В государственном судебном реестре - более полутысячи приговоров. Обычно обвиняемые признают вину, заключают сделки со следствием и получают условные наказания.

"Распространение путем предпочтения"

Больше всего дел касается "распространения путем предпочтения" - то есть отметок "класс" под пророссийскими сообщениями в "Одноклассниках", российской соцсети, заблокированной в Украине с 2017 года. В некоторых приговорах приведены тексты сообщений. Их авторы называют российскую агрессию "специальной военной операцией" и "освобождением от украинских нацистов", благодарят президента России Владимира Путина и российских военных и утверждают, что украинская армия совершает военные преступления на собственной территории. В материалах дел содержатся выводы экспертов - филологов и лингвистов, анализирующих эти сообщения.

Под Харьковом после деоккупации Фото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Следствие называет отметку "класс" распространением, ведь в "Одноклассниках" понравившиеся сообщения отображаются в новостной ленте. СБУ считает, что обвиняемые знали об этом - ведь пользовались соцсетью не первый год. Чтобы доказать, что их сообщения кто-то видел, следствие указывает количество друзей и подписчиков этих страниц. К примеру, сообщение жительницы Одесской области Ольги об оккупации Лисичанска со словами "Мы вернулись к себе домой" могли увидеть почти 800 человек.

Также судят за "склонение к пророссийской позиции" - когда пользователи соцсетей пересылают пророссийские сообщения своим друзьям. "Гражданка, достоверно зная, что ее собеседники не разделяют ее антиукраинские мнения и утверждения, уверяла, что вооруженная агрессия Российской Федерации вполне правомерна, и выражала негативное отношение к стране, где она проживает, прославляя РФ, оправдывала преступления, совершенные российскими военными на территории Украины", - говорится в приговоре Шосткинского горрайонного суда Сумской области, также назначившего местной жительнице Татьяне условное наказание.

"Творческий, эмоциональный человек"

"На фоне всех статей, связанных с войной, это преступление не имеет разрушительных последствий. Оно менее тяжкое. Соответственно, и наказание менее суровое, - говорит в интервью DW Сергей Крутько, адвокат из центра бесплатной правовой помощи, неоднократно защищавший обвиняемых по этой статье. - Я не могу сказать, что это маргинальные люди. Они просто насмотрелись и начитались российской пропаганды. Они не воспринимали информацию критически".

Крутько вспоминает, как одного из его подзащитных везли в суд в Харькове. Из окна машины обвиняемый наблюдал Северную Салтовку - район города, наиболее пострадавший от российских обстрелов. В суде мужчина сказал, что благодаря этому осознал последствия российской агрессии. "Возможно, это творческий, эмоциональный человек, - рассуждает адвокат. - Или человек, который не может критически анализировать ситуацию".

Северная Салтовка в Харькове, декабрь 2022 года Фото: Hanna Sokolova/DW

Однако в судебном реестре встречаются и приговоры с реальным наказанием по статье об отрицании российской агрессии. Дзержинский райсуд Харькова приговорил к трем годам лишения свободы мужчину по имени Андрей, распространявшего пророссийские сообщения в собственном канале в Telegram и на своей странице в Facebook. Согласно психолого-лингвистической экспертизе, в этих сообщениях, среди прочего, были "сообщения о том, что украинцы должны быть уничтожены, поскольку такой нации не существует, она придумана, как и государство Украина". В суде Андрей полностью признал вину, в то же время сказал, что не поддерживает российскую агрессию. Он не согласился с приговором и уже подал апелляционную жалобу.

Чтобы выявить подобные преступления, следователи СБУ мониторят не только соцсети, но и СМИ. К примеру, приговор Заречного райсуда Сум касается комментария жительницы города Галины местному телеканалу. Отвечая на вопросы корреспондента "Кто агрессор?" женщина заявила: "Украина". Когда корреспондент переспросил, напала ли Украина сама на себя, Галина ответила утвердительно. По мнению следствия, это "вполне подтверждает ее антиукраинскую позицию и свидетельствует об оправдании ею, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году". Как и в большинстве подобных дел, женщина заключила сделку со следствием и получила год условно.

"Случайно стал гражданином Украины"

Следствие также открывает подобные дела по жалобам граждан. Так, жителя Житомирской области Михаила судили за его высказывание в споре с коллегами-охранниками во время дежурства. Мужчина отрицал преступления российской армии в оккупированной Буче Киевской области. За это Михаил получил полтора года условно.

В Буче после ухода российских войск Фото: Zohra Bensemra/Reuters

Крайне редко обвиняемые по этой статье отрицают свою вину. Исключением является житель Львова по имени Евгений. По версии следствия, в телефонных разговорах с соседом он называл российскую агрессию "демилитаризацией" и "денацификацией", а преступления российской армии в Буче - фейком, восторгался советским КГБ и призывал россиян разбомбить польский Жешув. Сосед, с которым говорил Евгений, является его давним другом, с которым у них были политические споры еще с 2014 года и который после полномасштабного вторжения присоединился к теробороне. Он записал разговоры с Евгением и засвидетельствовал их в суде.

Евгений не признал свою вину. Как отмечается в приговоре, он сказал, что "Украина не существует и никогда не существовала", он "случайно" стал ее гражданином, поскольку его "страна развалилась". Мужчина добавил, что, по его мнению, "Россию на полномасштабную войну против Украины спровоцировали, а Запад воюет украинцами за свои же интересы, которые направлены против России".

Суд назначил ему реальное, но минимальное наказание - полгода ареста, учитывая, что эти фразы Евгений говорил в личном разговоре. "Назначение более тяжелого вида наказания воспринималось бы как жестокое обращение и грубо непропорциональное деянию наказания", - пришел к выводу суд.

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