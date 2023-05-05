"Паспортный террор" РФ. Как быть украинцам в оккупации

Российские оккупанты наращивают темпы принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях Украины, особенно в Херсонской области, сообщает генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, армия РФ терроризирует людей, заставляя получать российские паспорта. А в случае отказа оккупанты угрожают людям депортацией.

"В населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов в сопровождении представителей ФСБ, которые, ссылаясь на недавно подписанный президентом РФ указ о депортации с оккупированных территорий лиц без российского гражданства, ставят людям радикальное условие: либо отказ от украинского паспорта в пользу российского, либо немедленное выдворение с конфискацией имущества", - говорится в заявлении генштаба ВСУ.

Насильственная паспортизация на оккупированных территориях

Это подтверждают и свидетельства людей с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, с которыми DW удалось пообщаться на условиях анонимности. "У нас военные РФ провели обыск, когда я показал украинский паспорт, начали кричать, чтобы я его сменил на российский, потому что заберут авто, а меня депортируют. Сказали, что у них процедура упрощена - мне нужно только написать заявление и они вернутся через неделю проверить, получил ли я уже их паспорт", - жалуется пожилой мужчина с левобережной части Херсонской области.

Мост через Днепр в Херсоне Фото: Sergei Bobylev/ITAR-TASS/IMAGO

Еще одна женщина из Запорожской области, плача, рассказывает, что оккупанты пригрозили забрать и депортировать в Россию ее малолетних детей, если она немедленно не напишет заявление на получение российского паспорта. Другой украинке российские воины пообещали "надеть мешок на голову" за отказ стать "гражданкой России". "Мы держались до последнего, не хотели брать (российский паспорт. - Ред.), но уже просто стало невыносимо и страшно, на улицу нельзя выйти, повсюду проверяют и угрожают", - говорит женщина из Приазовья.

"Моего знакомого российские оккупанты очень жестоко избили из-за того, что он сказал, что не знает, где и зачем получать тот паспорт", - пересказывает ситуацию еще один человек из оккупированной части Херсонской области.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский констатирует, что давление на оставшихся на оккупированных территориях значительно усилилось в последнее время. "Есть факты ограничения доступа к медицинским услугам, на передвижение между населенными пунктами для людей, которые отказываются получать российские паспорта. К сожалению, есть случаи, когда применяется насилие для получения этих паспортов", - говорит Соболевский.

Зачем Россия спешит с паспортизацией?

Активизацию насильственной паспортизации Соболевский связывает с тем, что желающих добровольно стать российскими гражданами на оккупированных территориях оказалось не так много, как ожидали россияне. Поэтому, продолжает первый заместитель председателя Херсонского областного совета, оккупационные власти начали применять террор, чтобы принуждением паспортизировать людей на захваченных территориях, ведь ранее примененные способы, такие как обещания изменений к лучшему, подкуп гуманитарной помощью у них не сработали.

"Они устали ждать, когда люди добровольно придут получать их паспорт и не рассчитывали на такое сопротивление украинцев, поэтому решили действовать радикально, ведь Кремль требует результатов к лету", - добавляет Соболевский.

По указу Путина украинцы могут оставаться на оккупированных территориях только до 1 июля Фото: Alexey Nikolsky/Kremlin/SPUTNIK/REUTERS

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, живущие на оккупированной части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и решившие сохранить украинское гражданство, могут оставаться на этих территориях только до 1 июля 2024 года. После этого без российского паспорта украинцев могут депортировать с оккупированных Россией украинских территорий.

Как ранее сообщало минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку, Россия вероятно ускоряет интеграцию оккупированных районов Украины, чтобы помочь преподнести россиянам вторжение в Украину как успех, особенно накануне президентских выборов 2024 года. "Россия использует паспорта как инструмент русификации оккупированных территорий, как это было в Донецке и Луганске до вторжения в феврале 2022 года", - отметили в минобороны Великобритании.

В "ДНР" и "ЛНР" ситуация с паспортами другая

В то же время, отмечают эксперты, ситуация с паспортизацией на территориях, оккупированных с 2014 года, и тех, которые были захвачены после февраля прошлого года, несколько отличается. Эксперт Центра информации о правах человека Алена Лунева говорит, что с 2014 года на захваченных территориях Луганской и Донецкой областях украинцев долгое время не заставляли брать ни российские паспорта, ни паспорта самопровозглашенных "республик".

Паспорт "ДНР" Фото: picture-alliance/dpa/S. Konkov

"Сейчас РФ активизирует процесс паспортизации, но не так жестко как на юге. Потому что куда ты депортируешь людей из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины. - Ред.)? Им сейчас нужны персональные данные для мобилизации и контроля за оставшимися и для политического отчета: что, мол, там все граждане РФ и это уже Россия", - говорит Лунева.

Сергей (имя изменено), парень из Хрустального Луганской области, оккупированного с 2014 года, рассказывает, что многие люди, так и не получившие российский паспорт на протяжении всех этих лет, сейчас не знают, что делать, потому что боятся попадать в российские учетные базы. "Дополнительного принуждения пока нет, но все больше и больше работодателей требуют наличия российского паспорта. Кто нигде официально не работает и не получает никаких льгот, для них ничего не изменилось. Но дальше надо будет думать, потому что получать российское "внж" - это засветить себя. А у них есть механизм, чтобы с "внж" забрать в армию", - делится своими волнениями Сергей.

Противоречивые сигналы из Киева

Что же делать людям на оккупированных территориях? Брать российский паспорт по принуждению или не брать? Какими могут быть последствия? Из Киева на этот счет поступают амбивалентные сигналы.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в телемарафоне "Единые новости" сказал, что находящиеся на временно оккупированных территориях украинцы ради сохранения собственной жизни должны брать российский паспорт.

Карикатура Сергея Елкина

"Я думаю, что все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, их просто арестуют. И это будет отдельная категория гражданских заложников, которые Российская Федерация будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины", - подчеркнул Лубинец. Он отметил, что Украина не признает принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях, не признает принудительное автоматическое приобретение украинцами на этой территории другого гражданства, и это не является основанием для потери гражданства Украины.

В то же время вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рекомендует украинцам в оккупации российские паспорта не брать, а немедленно выезжать оттуда. "Мой призыв к гражданам также остается неизменным с начала широкомасштабного вторжения: не идите на сотрудничество с оккупантами, не берите российских паспортов, выезжайте или дождитесь нашей армии", - призвала Верещук в эфире телемарафона.

Остаться в оккупации - не преступление

Неоднозначные рекомендации украинских властей дезориентируют людей на оккупированных территориях, констатирует Алена Лунева. "Такая противоречивая коммуникация правительства чрезвычайно вредит. Проживание в оккупации не является преступлением. Наоборот, не нужно, чтобы все покидали оккупированную территорию, потому что там не может остаться пустая земля и мы не сможем обеспечить выезд 4-5 миллионов человек с оккупированных территорий, - говорит эксперт Центра информации о правах человека. - Если человек под давлением решает взять российский паспорт и остаться, то это не преступление и не может преподноситься государством как преступление, потому что это не соответствует украинскому законодательству".

Конституция Украины не предусматривает лишения гражданства страны Фото: Fotolia/Alexandr Blinov

Адвокат, директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова напоминает, что у Украины есть конституция, действующий закон об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированных территориях. Он предусматривает, что принудительные автоматические приобретения гражданами Украины, проживающими на временно оккупированной территории, гражданства России не признаются и не являются основанием для потери гражданства Украины.

"В Украине заложен правовой режим для защиты от принудительной паспортизации, им определена ничтожность раздаваемых оккупантами паспортов РФ", - прокомментировала Ястребова в разговоре с DW. Она отметила, что ее правозащитная организация уже консультирует людей с оккупированных территорий по этому поводу, и они не будут нести ответственность за принудительное получение российского паспорта, за исключением случаев сознательного коллаборационизма.

Тем временем заявления Лубинца и Верещук прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "В советах представителей государства Дмитрия Лубинца и Ирины Верещук гражданам на оккупированных территориях нет никаких противоречий. Если вы можете не получать российский паспорт, старайтесь не получать. Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток, - берите", - написал Подоляк в Twitter. Он подчеркнул, что Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших "российское гражданство".

Смотрите также: