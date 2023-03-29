США выступают за трибунал по российской агрессии в Украине

В Вашингтоне считают, что трибунал должен пользоваться широкой международной поддержкой и располагаться не в Украине, а в одной из стран Европы.

Соединенные Штаты выступают за создание международного трибунала по российской агрессии, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель во вторник, 28 марта. "США поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в форме интернационализированного суда, который бы основывался на юридической системе Украины с международными элементами", - сказал он журналистам.

По словам Пателя, США считают, что трибунал должен пользоваться широкой международной поддержкой, особенно со стороны европейцев, и "в идеале" располагаться должен не в Украине, а в одной из стран Европы.

Ранее создание такого трибунала комментировала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, США рассчитывают, что механизм, подобный трибуналу, будет создан к лету текущего года.

Создание трибунала требует одобрения Совбеза или Генассамблеи ООН

С предложением о создании спецтрибунала для расследования действий России в Украине в ноябре 2022 года выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она тогда указала, что этот орган должен быть создан под эгидой ООН и при поддержке ближайших партнеров ЕС

В январе эту идею поддержала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Это может стать такой суд, который опирается на украинский уголовный кодекс", - сказала Бербок и добавила, что он может быть дополнен "международными элементами" и размещен за пределами Украины, создан при "финансовой поддержке партнеров", укомплектован "прокурорами и судьями из разных стран, чтобы обеспечить его беспристрастность и легитимность".

В январе Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что Европейский Союз и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России.

Для создания международного трибунала необходимо согласие Совета Безопасности ООН, в котором у России есть право вето, или же одобрение этого шага двумя третями голосов Генеральной Ассамблеи ООН.

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