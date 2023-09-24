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В Армении обвинили российские СМИ в ведении гибридной войны

Олег Соколенко
24 сентября 2023 г.

Глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в гибридной войне против Армении. Поводом стал сюжет НТВ с утверждением о десантниках США в здании армянского правительства.

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Протестующие у посольства РФ в Ереване 19 сентября 2023 года
Протестующие у посольства РФ в Ереване 19 сентября 2023 годаФото: Asatur Yesayants/SNA/IMAGO

В ведении гибридной войны против Армении обвинил российские СМИ руководитель аппарата премьер-министра страны Араик Арутюнян. "Похоже, в гибридной войне, развязанной в российских СМИ против Армении, обещали, как в известной сказке, - тот, кто больше врет, получит половину дворца/Кремля", - написал он в Facebook в субботу, 23 сентября.

Таким образом он ответил на прозвучавшее в эфире телеканала НТВ утверждение журналиста Георга Хачатуряна о том, что демонстранты, прорвавшиеся 20 сентября в здание правительства Армении, якобы наткнулись там на американских десантников, приехавших на учения. "Это абсолютная дезинформация. Никакие протестующие не штурмовали здание правительства в тот день, и тем более, никаких американских десантников там не было", - говорится в посте Арутюняна.

В постскриптуме глава аппарата Никола Пашиняна задается вопросом: "Как так получилось, что худшими пропагандистами российских телеканалов являются армяне: Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Арам Габрелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и другие?"

Протесты против Пашиняна

Акции протеста вспыхнули в Ереване после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе 19-20 сентября, в результате которой Баку взял под контроль всю территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Демонстранты требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Акции также проходили у посольства РФ в Армении.

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