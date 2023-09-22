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Митингующие в Ереване требуют отставки Пашиняна

Павел Мыльников
22 сентября 2023 г.

Полиция за день задержала около 100 протестующих. Ранее оппозиция Армении сообщила о создании национального комитета, который будет координировать действия по отстранению Никола Пашиняна и его правительства от власти.

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Столкновения демонстрантов с полицией в Ереване
Столкновения демонстрантов с полицией в ЕреванеФото: Vahram Baghdasaryan/AP/picture alliance

В столице Армении вечером в пятницу, 22 сентября, проходит очередная акция протеста на фоне военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. На митинг на площади Республики в центре Еревана собрались около 1000 человек, передает корреспондент DW. Демонстранты требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В течение дня на акциях протеста в городе были задержаны 98 человек, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на полицию Армении. Среди задержанных в первой половине дня - сын второго президента страны Роберта Кочаряна Левон Кочарян. Его адвокат утверждает, что полицейские избили Кочаряна-младшего при задержании и он был доставлен в больницу. Кроме того, был временно задержан один из лидеров протеста, бывший оппозиционный депутат Андраник Теванян.

Оппозиция в парламенте инициирует процесс импичмента премьера

Ранее оппозиция Армении сообщила о создании национального комитета, который будет координировать действия по отстранению Никола Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что парламентская оппозиция инициирует процесс импичмента главы кабмина.

Акции с требованием отставки премьера Пашиняна начались 19 сентября после объявления Азербайджана о военной операции в Нагорном Карабахе. Демонстрации периодически выливались в стычки с полицией. Протестующие среди прочего блокировали движение по ряду центральных улиц Еревана. К митингам присоединились студенты нескольких высших учебных заведений. Кроме того, акции проходили у посольства РФ в Армении.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил об "антитеррористических мероприятиях" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной республики, в том числе ее столицу - Степанакерт. Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе.

На следующий день стороны договорились о прекращении огня. В рамках соглашения армянские военные будут выведены из зоны развертывания миротворческого контингента России, формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" будут расформированы и полностью разоружены, а тяжелая военная техника и вооружения будут выведены с территории Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о достижении целей Баку в регионе.

По данным армянской стороны, в ходе обстрелов не менее 200 человек погибли, еще 400 получили ранения. Кроме того, погибли несколько российских миротворцев.

Жителей Карабаха могут эвакуировать в Армению

Премьер Армении 22 сентября заявил о договоренностях по доставке большой партии гуманитарного груза в Нагорный Карабах. Власти Армении продолжают готовиться к возможной жителей региона. По словам Пашиняна, в республике подготовлено более 40 тысяч мест для проживания людей, которые покинут Нагорный Карабах.

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