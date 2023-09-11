Военные учения Армении и США: разворот от России или торг?

Армяно-американские военные учения Eagle Partner-2023 стартовали в понедельник, 11 сентября, на базе учебного центра "Зар", расположенного недалеко от Еревана. Их целью в министерстве обороны Армении было названо "повышение оперативной совместимости между подразделениями, участвующими в международных миротворческих миссиях". В ходе учений предполагается провести "операции, направленные на укрепление отношений между конфликтующими сторонами в процессе выполнения миротворческих задач".

Растущие противоречия между Арменией и Россией

Эксперты напоминают, что подобные учения на территории Армении в прошлом уже имели место, но сейчас они носят несколько более масштабный характер. Пресс-служба посольства США в Армении уточняет, что военные двух стран участвовали в совместных учениях на территории Армении трижды - в 2003, 2006 и 2008 годах.

На сей раз в маневрах на территории центра "Зар", по словам официального представителя Пентагона, примут участие 85 американских и 175 армянских солдат и офицеров. Американцы, включая членов Национальной гвардии Канзаса, которая имеет 20-летнее партнерство с Арменией в области подготовки кадров, будут вооружены стрелковым оружием и не будут использовать тяжелое вооружение, пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя министерства обороны США.

Все это происходит на фоне нарастающих противоречий в отношениях между Арменией и Россией, которая уже выразила опасение по поводу армяно-американских учений на уровне МИД и Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совместные армяно-американские учения вызывали настороженность в Кремле и что российские власти "будут глубоко анализировать этот факт и следить за развитием ситуации".

Российским властям, судя по всему, особенно не понравилось то, что армянские военные проводят маневры с США, при этом ранее отказавшись от участия в учениях в рамках курируемого Россией военного блока ОДКБ, в котором Ереван состоит с момента его формирования. "Конечно, такая договоренность, о которой было объявлено, про учения армяно-американские выглядит тем более странно, что уже два года, как Армения отказывается участвовать в учениях ОДКБ, объясняя это тем, что вот, "если бы ОДКБ как союзное образование с участием Армении осудило бы Азербайджан, тогда Армения стала бы в ОДКБ работать", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20, передает ТАСС.

Армения разочаровалась в ОДКБ

Уверенность Еревана в пользе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ослабла вплоть до дискуссий о возможном выходе страны из организации после того, как Россия и курируемый ей военный блок отказались вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью прошлого года. Как следствие в январе 2023 года Армения отказалась провести на своей территории учения ОДКБ, обосновав это тем, что организация и Россия не оказывают должной поддержки Еревану. В этих условиях проведение военных маневров премьер-министр Пашинян назвал нецелесообразным, поскольку турецко-азербайджанский тандем может счесть их угрозой, что скажется на безопасности Армении.

Впрочем, за последние несколько дней предметом для беспокойства Москвы в отношениях с Ереваном стали еще сразу несколько событий. 1 сентября армянское правительство направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда (МУС), весной выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, которые, по мнению суда, "предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)" из Украины.

Спустя несколько дней, 5 сентября, Армения отозвала своего постоянного представителя в ОДКБ Виктора Биягова и назначила его послом в Нидерландах. Пока не ясно: это обычная плановая ротация или демарш, но в Ереване уверяют, что планов по выходу из ОДКБ у них нет.

Между тем, власти Армении впервые после начала российской агрессии против Украины направили помощь Киеву - и сделали это в демонстративной форме. В Киев 6 сентября доставила гуманитарный груз супруга Никола Пашиняна Анна Акопян, которая приняла также участие в саммите первых леди и джентльменов, организованном женой украинского президента Владимира Зеленского Еленой.

Более того, в Армении отмечают, что на фоне усиления напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном премьер-министр Никол Пашинян в последние несколько дней провел телефонные разговоры с официальными представителями практически всех стран, имеющих интересы в регионе, включая Иран, Грузию, США, Францию и Германию. Исключение составил только президент России Владимир Путин.

Геополитический разворот или торг с Россией?

Хотя армянские власти выражают недовольство бездействием России и ОДКБ, они пока не сделали официальных заявлений о смене внешнеполитического курса и отказе от Москвы в качестве союзника, как это трактуют некоторые российские политики.

Проведение армяно-американских военных учений, как заявил председатель Постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Саргис Ханданян на брифинге с журналистами, является суверенным решением Еревана и отражением "углубления армяно-американских отношений".

Тем не менее, в оппозиции считают, что ухудшение отношений с Россией может быть опасным для самой Армении, и рассматривают это как попытку давления на Москву. Депутат парламента от оппозиционного блока "Честь имею" Тигран Абрамян в беседе с DW указывает на два связанных сценария: возможность изменения внешнеполитического курса страны и попытку использования давления для достижения выгодных условий. "Однако не думаю, что разговор с Россией на языке шантажа, которая имеет доминирующие позиции в регионе Южного Кавказа, тем более в такой напряженной обстановке, может сулить что-то хорошее для самой Армении в вопросе обеспечения безопасности", - усомнился Абрамян.

Политолог Акоп Бадалян отмечает наличие геополитического компонента в армяно-американских учениях, особенно в контексте глобальной конфронтации России с Западом из-за войны против Украины. Однако он подчеркивает, что значимость этого аспекта не стоит преувеличивать.

"Армения осознает, что ранее созданная система региональной безопасности с участием России по различным причинам неэффективна. В результате этого Армения ищет альтернативные способы управления угрозами своей безопасности, придавая приоритет западным направлениям. В этом контексте требуются соответствующие действия со стороны Армении, чтобы продемонстрировать свою независимость и статус независимого участника в региональной политике, вместо рассматривания себя как подчиненного России, как это может представлять Азербайджан", - отметил Акоп Бадалян в беседе с DW.

Смотрите также: