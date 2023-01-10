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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол ПашинянФото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images
КонфликтыРоссия

Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

Даниил Сотников
33 мин. назад

Никол Пашинян заявил, что турецко-азербайджанский тандем может счесть учения угрозой, что скажется на безопасности Армении.

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Армения считает нецелесообразным проведение учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории страны в 2023 году, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во вторник, 10 января.

"Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайне мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут", - цитирует Пашиняна агентство "Интерфакс".

По словам премьер-министра, возможные учения ОДКБ в Армении могли бы создать угрозу в регионе. "Посчитали проведение учение нецелесообразным, поскольку они создадут угрозу для турецко-азербайджанского тандема. Придут, проведут учения, а потом мы останемся одни с этой угрозой", - сказал Пашинян, подчеркнув, что именно поэтому Армения требует от ОДКБ уточнения зоны своей ответственности в регионе.

"Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении, я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае Армения - это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными", - прокомментировал слова Пашиняна пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На территории Армении должны были пройти учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

Пашинян: "Присутствие России в Армении создает угрозы безопасности"

По словам Пашиняна, Азербайджан все чаще во время контактов с западными странами "обосновывает свои агрессивные действия опасениями относительно того, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана". Несмотря на абсурдность этих заявлений, на фоне войны в Украине этот тезис удостаивается интереса со стороны Запада, заявил Пашинян.

"Мы обращаем внимание наших российских коллег к этому факту, фиксируя, что в условиях их молчания получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Республики, но и наоборот - создает угрозы безопасности Армении", - подчеркнул премьер.

Критика Пашиняна ОДКБ за отсутствие помощи в конфликте с Азербайджаном

В ноябре премьер Армении отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Это решение он объяснил отсутствием "политической оценки агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении" со стороны организации.

Ереван утверждает, что в результате обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха на границе двух стран Азербайджан оккупировал около 140 кв. км армянской территории. В сентябре 2022 года Армения обратилась за помощью к ОДКБ. На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности было решено направить в Армению миссию для "оценки сложившейся обстановки".

После этого в центре Еревана прошел митинг, участники которого требовали выхода Армении из ОДКБ и начала переговоров с другими союзниками. В начале декабря Пашинян заявил, что для него непонятно, какую конкретно помощь предлагала ОДКБ республике" в связи с вторжением азербайджанских войск на территорию страны". 

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