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Никол ПашинянФото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images
КонфликтыАрмения

Пашинян отказался подписать итоговую декларацию ОДКБ

Лиза Ламбрехт
15 мин. назад

Премьер-министр Армении не стал подписывать декларацию ОДКБ, так как союзники не дали "четкой политической оценки" "агрессии" Азербайджана. Песков заявил, что Пашинян трактует работу ОДКБ в этом вопросе как "фиаско".

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию по итогам саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также документ о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Их проекты "недостаточно доработаны, и в данном виде, со всем уважением, я не готов подписать эти документы", заявил Пашинян на заседании в среду, 23 ноября.

Свой отказ он объяснил отсутствием у ОДКБ "четкой политической оценки" "агрессии" Азербайджана против территориальной целостности Армении. "Удручает, что... до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Это наносит огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами", - подчеркнул глава армянского правительства, призвав союзников дипломатическим путем содействовать "незамедлительному и безусловному выводу азербайджанских войск с суверенной территории" Армении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков чуть позже заявил, что премьер Армении склонен трактовать "как фиаско" работу ОДКБ в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку. "Это точка зрения армянской стороны, это право армянской стороны так расценивать ситуацию", - добавил Песков.

Конфликт в Нагорном Карабахе и ОДКБ

Тлеющий в Нагорном Карабахе конфликт между участницей ОДКБ Арменией и Азербайджаном неоднократно доходил до стадии вооруженных столкновений.

В середине сентября 2022 года Ереван заявил, что вооруженные сила Азербайджана открыли огонь по территории Армении. Никол Пашинян обратился за помощью к ОДКБ и непосредственно к России в рамках двустороннего договора. На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности было решено направить в Армению миссию из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. В Ереване многие остались недовольны такой реакцией, сочтя ее недостаточной.

Начиная с 1992 года постсоветские государства ставили подписи под Договором о коллективной безопасности, чтобы избегать вооруженных конфликтов между собой и защищать друг друга от внешних врагов. За это время несколько стран - Азербайджан, Грузия и Узбекистан - успели выйти из договора. Сейчас в ОДКБ входят Армения, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь. Участники договора не раз высказывали сомнения в эффективности функционирования ОДКБ.

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