Кыргызстан отменил учения в рамках ОДКБ

Учения "Нерушимое братство" отменены без объяснения причин. Возможно, это, как и отказ кыргызского президента Жапарова приехать на неформальный саммит СНГ, связано со столкновениями между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Кыргызстан отменил проведение командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Учения "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ отменены", - цитирует агентство "Интерфакс" представителя пресс-службы кыргызского министерства обороны в воскресенье, 9 октября

В ведомстве не уточнили причины отмены учений, которые должны были пройти в кыргызском городе Балыкчы с 10 по 14 октября.

Возможное эхо кыргызско-таджикских столкновений

Ранее политологи обратили внимание, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров не принял участие в состоявшейся 7 октября неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге. Главным в повестке дня значилось празднование 70-летних юбилеев Владимира Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Последнему Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, что вызвало резкое неприятие в Бишкеке. "Помнится, президента Таджикистана уже награждали в прошлом году "за развитие дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между государствами" сразу после апрельской вооруженной агрессии против Кыргызстана, а вот и очередное награждение орденом России "За заслуги перед Отечеством" III степени, так еще и "в обеспечение региональной стабильности и безопасности". Интересно, о какой региональной безопасности можно говорить, когда из года в год действия руководства Таджикистана в регионе подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии", - написал в Facebook пресс-секретарь МИД Кыргызстана Чынгыз Кустебаев.

В середине сентября между военными Кыргызстана и Таджикистана произошли масштабные столкновения, в результате которых с обеих сторон более 10 человек погибло и почти три сотни получили ранения. При этом обе страны входят в ОДКБ.

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