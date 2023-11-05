Партия "Шанс" требует признать выборы недействительными

Накануне выборов партию "Шанс" отстранили от участия за незаконное финансирование через беглого олигарха Шора. "Выборы - это о демократии и соблюдении закона", - заявила президент Молдовы Майя Санду.

Снятая с проходящих в Молдове в воскресенье, 5 ноября, муниципальных выборов партия "Шанс", которую называют аффилированной с беглым олигархом Иланом Шором, осужденным на 15 лет, потребовала отмены результатов голосования и признания выборов недействительными. "Этот избирательный процесс уже полностью дискредитирован и сфальсифицирован", - говорится заявлении партии, опубликованном в воскресенье.

Президент: Тем, кто подрывает демократию, ответ будет жестким

"Выборы - это о демократии и соблюдении закона. Те, кто не соблюдает закон, пытается подкупить избирателя, использует незадекларированные средства из-за рубежа - не соответствует демократическим стандартам", - заявила в воскресенье президент Молдавии Майя Санду о запрете на участие в выборах партии "Шанс". По ее словам, в выборах участвуют 35 партий, людям есть из чего выбирать. А те, кто хочет продолжить подрывать демократию, ставить под угрозу национальную безопасность, должны знать - ответ будет жесткий.

Санду проголосовала на избирательном участке в кишиневском микрорайоне Буюканы. На выходе из участка она сказала журналистам, что отдала свой голос "за людей, которым доверяет, которые посвятят себя работе во благо жителей Кишинева, которые смогут обеспечить реализацию проекта европейской интеграции Молдовы". По словам президента, "европейская интеграция означает мир, взаимоуважение и процветание".

Партия "Шанс" отстранена от выборов за незаконное финансирование

Партия "Шанс" 3 ноября была отстранена от участия в выборах по решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям (НКЧС), которая пришла к выводу, что эта партия и ее кандидаты получали незаконное финансирование через беглого олигарха Шора. Согласно решению НКЧС, во всех бюллетенях для голосования напротив фамилий этих кандидатов от партии "Шанс" был проставлен штамп "исключен". Партия зарегистрировала кандидатов в мэры в 652 из 898 населенных пунктов. Также были сняты с выборов почти 10 тысяч ее кандидатов на должности местных депутатов.

Партия "Шанс", по ее данным, оспорила в суде решение НКЧС и потребовала от ЦИК приостановить решение комиссии до рассмотрения запроса в суде. Однако суд не стал рассматривать запрос в срочном порядке и назначил заседание Апелляционной палаты Кишинева на воскресенье.

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