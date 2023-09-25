В Молдове арестованы депутаты парламента, связанные с Шором

Депутатам парламента Молдовы Александру Нестеровскому и Ирине Лозован после задержания на 72 часа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток. Их подозревают в пассивной коррупции, получении финансирования партией от организованной преступной группировки и отмывании денег в особо крупном размере. Нестеровского отправили за решетку, Лозован - под домашний арест.

Также на 30 суток в изолятор водворен зарегистрированный в качестве кандидата на пост мэра Кишинева лидер проевропейской партии "Лига городов и сообществ" (LOC) Михаил Багас. Его подозревают в подготовке и соучастии в незаконном финансировании партий и участников избирательного процесса. Антикоррупционная прокуратура утверждает, что имеет доказательства сговора трех вышеназванных политиков с приговоренным в Молдове к 15 годам тюрьмы за банковское мошенничество и бежавшим в Израиль олигархом Иланом Шором.

Спецоперация Антикоррупционной прокуратуры

Волна задержаний и обысков прошла в Молдове 21 сентября, Утром Генпрокуратура направила в парламент запросы о лишении иммунитета ныне независимых депутатов Александра Нестеровского и Ирину Лозован, которые в апреле покинули фракцию крупнейшей оппозиционной Партии социалистов, а позже присоединились к новому политформированию Илана Шора "Возрождение-Renastere".

Парламент в тот же день лишил их депутатской неприкосновенности, и уже вечером и.о. генпрокурора Ион Мунтяну сообщил, что оба депутата задержаны на 72 часа. Параллельно прошли обыски в домах руководителей партии "Возрождение", а кишиневская полиция нагрянула в одну из типографий, где изъяла большое количество агитационных материалов, изготовленных, по ее данным, без договоров и указания тиража. Широкий резонанс в стране вызвало задержание еще одного политика - кандидата в мэры Кишинева от "Лиги городов и сообществ" (LOC) Михаила Багаса. Выборы в местные органы власти в Молдове пройдут 5 ноября.

Вероника Драгалин Фото: Andrei Mardari

Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин на специально созванном брифинге заверила, что есть документально подтвержденные доказательства преступных действий задержанных, так как осведомитель силовиков (бывший депутат, которую, как утверждает прокуратура, пытались подкупить с целью продвижения интересов Илана Шора на поле проевропейских партий) сотрудничала со следствием с самого начала.

У прокуроров, по их словам, имеются записи разговоров, в ходе которых человек, которого они считают Александром Нестеровским, признается в том, что получает от Шора вознаграждении в 5 тысяч долларов в месяц, а ранее получил от него же деньги за выход из фракции социалистов с целью формирования новой группы в парламенте. Вероника Драгалин отметила, что прокуратура "в ближайшие недели планирует предпринять ряд более явных мер".

Агент под прикрытием

На следующий день, в пятницу, Арина Спэтару, глава партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE), публично призналась, что осведомителем была она. С апреля, по словам Спэтару, она в качестве агента под прикрытием сотрудничала с прокуратурой в расследовании уголовного дела против Илана Шора.

Спэтару рассказала, что летала на встречу к олигарху в Израиль, встретилась с ним на его вилле, где получила сумку с 50 тысячами евро и мобильный телефон с приложением Bria для связи. Деньги, по ее утверждению, были даны на то, чтобы способствовать созданию подконтрольных Шору партий, включая проевропейские.

Илан Шор дает интервью Тиму Себастиану в программе DW Conflict Zone Фото: DW

Посредником, по словам Спэтару, выступал Александр Нестеровский. А Илан Шор, добавила она, не скрывал, что получает на это деньги из России. Проевропейской партией, которую привлек на свою сторону Шор, указала Спэтару, является "Лига городов и сообществ" (LOC) во главе с Михаилом Багасом - другом детства Шора.

В свою очередь, сам Илан Шор не стал скрывать, что финансирует молдавские политические партии через созданный им три месяца назад "Фонд развития демократии в Молдове". Шор сообщил, что не считает, что это незаконно, и готов помогать всем, кто идет против нынешнего прозападного правительства страны.

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