В Молдове арестованы депутаты парламента, связанные с Шором
Депутатам парламента Молдовы Александру Нестеровскому и Ирине Лозован после задержания на 72 часа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток. Их подозревают в пассивной коррупции, получении финансирования партией от организованной преступной группировки и отмывании денег в особо крупном размере. Нестеровского отправили за решетку, Лозован - под домашний арест.
Также на 30 суток в изолятор водворен зарегистрированный в качестве кандидата на пост мэра Кишинева лидер проевропейской партии "Лига городов и сообществ" (LOC) Михаил Багас. Его подозревают в подготовке и соучастии в незаконном финансировании партий и участников избирательного процесса. Антикоррупционная прокуратура утверждает, что имеет доказательства сговора трех вышеназванных политиков с приговоренным в Молдове к 15 годам тюрьмы за банковское мошенничество и бежавшим в Израиль олигархом Иланом Шором.
Спецоперация Антикоррупционной прокуратуры
Волна задержаний и обысков прошла в Молдове 21 сентября, Утром Генпрокуратура направила в парламент запросы о лишении иммунитета ныне независимых депутатов Александра Нестеровского и Ирину Лозован, которые в апреле покинули фракцию крупнейшей оппозиционной Партии социалистов, а позже присоединились к новому политформированию Илана Шора "Возрождение-Renastere".
Парламент в тот же день лишил их депутатской неприкосновенности, и уже вечером и.о. генпрокурора Ион Мунтяну сообщил, что оба депутата задержаны на 72 часа. Параллельно прошли обыски в домах руководителей партии "Возрождение", а кишиневская полиция нагрянула в одну из типографий, где изъяла большое количество агитационных материалов, изготовленных, по ее данным, без договоров и указания тиража. Широкий резонанс в стране вызвало задержание еще одного политика - кандидата в мэры Кишинева от "Лиги городов и сообществ" (LOC) Михаила Багаса. Выборы в местные органы власти в Молдове пройдут 5 ноября.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин на специально созванном брифинге заверила, что есть документально подтвержденные доказательства преступных действий задержанных, так как осведомитель силовиков (бывший депутат, которую, как утверждает прокуратура, пытались подкупить с целью продвижения интересов Илана Шора на поле проевропейских партий) сотрудничала со следствием с самого начала.
У прокуроров, по их словам, имеются записи разговоров, в ходе которых человек, которого они считают Александром Нестеровским, признается в том, что получает от Шора вознаграждении в 5 тысяч долларов в месяц, а ранее получил от него же деньги за выход из фракции социалистов с целью формирования новой группы в парламенте. Вероника Драгалин отметила, что прокуратура "в ближайшие недели планирует предпринять ряд более явных мер".
Агент под прикрытием
На следующий день, в пятницу, Арина Спэтару, глава партии "Альянс либералов и демократов за Европу" (ALDE), публично призналась, что осведомителем была она. С апреля, по словам Спэтару, она в качестве агента под прикрытием сотрудничала с прокуратурой в расследовании уголовного дела против Илана Шора.
Спэтару рассказала, что летала на встречу к олигарху в Израиль, встретилась с ним на его вилле, где получила сумку с 50 тысячами евро и мобильный телефон с приложением Bria для связи. Деньги, по ее утверждению, были даны на то, чтобы способствовать созданию подконтрольных Шору партий, включая проевропейские.
Посредником, по словам Спэтару, выступал Александр Нестеровский. А Илан Шор, добавила она, не скрывал, что получает на это деньги из России. Проевропейской партией, которую привлек на свою сторону Шор, указала Спэтару, является "Лига городов и сообществ" (LOC) во главе с Михаилом Багасом - другом детства Шора.
В свою очередь, сам Илан Шор не стал скрывать, что финансирует молдавские политические партии через созданный им три месяца назад "Фонд развития демократии в Молдове". Шор сообщил, что не считает, что это незаконно, и готов помогать всем, кто идет против нынешнего прозападного правительства страны.
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