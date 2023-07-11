Блок вместо партии: олигарх Шор идет на выборы в Молдове

После запрета Конституционным судом партии "Шор" ее лидер, опальный олигарх Илан Шор, ищет новые пути участия в молдавской политике. О ситуации в стране накануне местных выборов - у DW.

Опальный олигарх Илан Шор через неделю после запрета его партии "Шор" Конституционным судом (КС) Молдовы заявил о создании нового политического блока под названием "Шанс. Обязанности. Реализация", сокращенно - блок "Ш.О.Р.". Символика и логотип почти идентичны партийной. Будучи заочно приговоренным в Молдове к 15 годам тюрьмы за банковское мошенничество, Шор руководит блоком из Израиля, куда он бежал ровно четыре года назад.

Политическая партия "Шор", напомним, 19 июня была признана неконституционной, так как, по заключению КС, действовала вразрез с принципами верховенства закона и угрожала суверенитету и независимости страны. Тем не менее Илан Шор готовится к муниципальным выборам, которые ЦИК Молдовы на прошлой неделе назначил на 5 ноября. Де-факто, это, полагают многие наблюдатели, начало и президентской кампании 2024 года.

Еще более пророссийский "Ш.О.Р."

Сообщение о новом политическом проекте Илана Шора пришло в Молдову из России. Бизнесмен и политик традиционно использует для своих заявлений российские федеральные телеканалы. Беглый олигарх на этот раз прямо заявил, что его целью является "тотальная победа" на местных выборах, а потом - на президентских 2024 года и на парламентских годом позже. Себе самому Шор отвел роль политического координатора.

Валериу Паша Фото: Alexandr Burakow/DW

Министерство юстиции Молдовы уже отреагировал на эти слова разъяснением, указав, что названия политических структур, запутывающие избирателя, неприемлемы. Регистрация избирательного блока с аббревиатурой "Ш.О.Р." в этой связи подлежит скрупулезной проверке, но решение, как отметили в Минюсте, все же примет Центризбирком Молдовы. Официально кампания по выборам в местные органы власти начнется 7 августа.

"Илану Шору важно сохранить бренд, так как узнаваемость его высокая", - комментирует планы опального олигарха директор программ аналитического центра WatchDog Валериу Паша. По данным опроса, проведенного WatchDog в середине июня, за "Шор" готовы проголосовать более 9% молдаван. То есть блок стабильно преодолевает барьер, необходимый для попадания в парламент, поясняет эксперт.

Отель Codru в Орхее - адрес, указанный на сайте партии "Шор" в качестве официального ее адреса Фото: Alexandr Burakow/DW

Кроме того, "Шор" была единственной партией, штаб которой находился не в Кишиневе, а в 20-тысячном райцентре Орхей (Оргеев), мэром которого в свое время стал олигарх, чтобы, как считают его оппоненты, избежать ареста за причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. В Орхее сторонники Шора наверняка выиграют выборы, прогнозирует Паша: "Там до сих пор платятся зарплаты в конвертах".

Перебежчики из ПСРМ нашли еще одну партию Шора

В новый блок "Ш.О.Р. ", продолжает эксперт, вошли пока только две "карманные" партии олигарха. Партия "Наши" была зарегистрирована два года назад, и это, по выражению Валериу Паши, полная копия путинской молодежной организации "Наши". Ее учредителей он называет "махровыми путинистами". Другая партия - "Сила альтернативы и спасения Молдовы" - была, по словам эксперта, создана в марте 2022 года соратником Илана Шора как своеобразный "запасной аэродром".

Члены Партии социалистов, указывают эксперты, переходят под знамена Илана Шора Фото: Alexandr Burakow/DW

Директор Института эффективной политики, политолог Виталий Андриевский, в свою очередь, констатирует, что помимо создания блока "Ш.О.Р." под крыло олигарха продолжают массово перебегать члены крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Первые перебежчики, депутаты парламента Александр Нестеровский и Ирина Лозован, вопреки обещанию создать новое формирование вдруг примкнули к существующей лишь на бумаге партии "Возрождение". А это, полагают наблюдатели, еще один плацдарм Илана Шора.

Партия, напоминает Андриевский, не без участия Москвы была создана десять лет назад бывшим соратником экс-президента Владимира Воронина генерал-майором Вадимом Мишиным. Тем самым Кремль, поясняет политолог, пытался надавить на Воронина, а потом "Возрождение" оказалась не нужна. Еще через четыре года Вадим Мишин умер, и партия досталась его сыну, который ею не занимался.

Илан Шор во время интервью Тиму Себастиану в программе DW Conflict Zone Фото: DW

В те дни, когда КС Молдовы уже рассматривал дело партии "Шор", в Тель-Авив на личную аудиенцию с Иланом Шором, по информации Андриевского, были приглашены еще два депутата от ПСРМ - Василе Боля и Александр Суходольский. По возвращении они были исключены из ПСРМ и тоже присоединились к "Возрождению".

Борьба с прицелом на президентские выборы

Далее в это политформирование стали переходить социалисты из регионов - мэры районных городов, члены райсоветов, руководители первичек ПСРМ. Глава Блока коммунистов и социалистов (БКС) и вице-спикер парламента Влад Батрынча вынужден был реагировать и назвал перебежчиков предателями, "марионеточной оппозицией и очередным ООО".

Москва в лице председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, предупреждает Виталий Андреевский, серьезно ставит на "Возрождение". С прицелом на президентские выборы 2024 года в эту партию, по его словам, вливают большие деньги. Ярких личностей в ней пока нет, а резерва брать неоткуда, кроме как у ПСРМ, заключает политолог: "И это сигнал Игорю Додону, что он больше неперспективен как пророссийский лидер".

Валериу Паша, со своей стороны, говорит, что властям Молдовы давно известны механизмы финансирования структур Илана Шора со стороны подразделений ФСБ России, отвечающих за международную политику.

И решения, считает Паша, принимаются уровнем выше, чем тот, на котором находится Леонид Слуцкий. Но собрать доказательства для предъявления обвинения в суде крайне сложно, признает Валериу Паша, а Молдова, как он выразился, выбрала путь правового государства: "Поэтому все идет медленно и тяжело".

Алексей Тулбуре (фото из архива) Фото: DW/J. Semenova

"Драма Молдовы в том, что электорату нравятся методы Шора - прямой подкуп избирателей", - сетует политический аналитик и отставной дипломат Алексей Тулбуре. Тот же Орхей, по его оценке, всегда был прорумынским регионом, но "олигарх взял его деньгами".

В мотивировочной части решения КС по делу партии "Шор", напоминает Тулбуре, сказано, что подкуп избирателей и незаконное финансирование являются угрозой национальной безопасности. Значит, уверен аналитик, власти должны найти алгоритм противодействия такой угрозе - иначе, предупреждает Тулбуре, проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS) рискует проиграть все регионы.

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