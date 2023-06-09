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Интервью Шора DW: Я промолдавский политик, не пророссийский

Тим Себастиан
58 мин. назад

Беглый олигарх Илан Шор в интервью DW выступил за нейтралитет Молдовы, отказался комментировать возможные военные преступления РФ в Украине и обвинил Европу в попрании своих же ценностей.

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Илан Шор (слева) и ведущий DW Тим Себастиан
Илан Шор (слева) и ведущий DW Тим СебастианФото: DW

Олигарх Илан Шор покинул Молдову в 2019 году - ради того, чтобы избежать там суда, тем не менее в апреле 2023 года был заочно осужден на 15 лет. Суд признал его виновным в мошенничестве и отмывании денег по делу о краже 1 млрд долларов из банковской системы Молдовы. Сам олигарх, проживающий сейчас в Израиле, утверждает, что процесс был политически мотивированным, а себя называет "полностью невиновным". Именно так Шор высказался и в интервью, которое он дал из Израиля телепрограмме DW Conflict Zone.

Шор не считает себя "пророссийским политиком"

Во время разговора молдавский олигарх не согласился с теми, кто называет его "пророссийским политиком", уточнив, что является "промолдавским политиком" и выступает за одинаково равноудаленные отношения Кишинева как с Западом, так и с Востоком. "Мы маленькая страна, мы не можем играть в геополитические игры", - добавил он в разговоре, подчеркнув, что "тотальный нейтралитет - это единственная возможность выжить для Молдовы".

Нейтралитетом Шор мотивировал и свой отказ прокомментировать возможные преступления армии РФ в Украине, сказав, что "не комментирует действия других государств". При этом олигарх смог резко осудить Европейский Союз, который, по его словам, попирает свои же "европейские ценности" и не реагирует на имеющиеся, по мнению Шора, нарушения в политической жизни Молдовы, на которые Европа якобы закрывает глаза.

Например, по словам Шора, "при так называемом проевропейской правительстве в Молдове были закрыты за последние шесть месяцев шесть оппозиционных телеканалов". Речь идет о приостановке работы в Молдове в декабре 2022 года телеканалов Primul in Moldova, RTR-Moldova, NTV-Moldova, Accent TV, TV6 и Orhei TV.

Из них TV6 и Orhei TV считаются аффилированными с партией "Шор", а Primul in Moldova ("Первый в Молдове". - Ред.), RTR-Moldova, NTV-Moldova позиционировали себя как независимые от российских Первого канала, НТВ или канала "Россия", но использовали одни и те же логотипы, дизайн или цвета российского флага, например, в заставке выпуска новостей.

Илан Шор под санкциями США и ЕС

Напомним, что Илан Шор находится под санкциями США и ЕС за попытки дестабилизации системы власти в Молдове и участии его партии в "финансировании и подготовке лиц для разжигания беспорядков".

Однако в интервью DW Шор позитивно высказался о финансовой поддержке Молдовы со стороны ЕС, отметив, тем не менее, что любая поддержка "ничего не стоит", так как "в Молдове эту поддержку разворовывают… К большому сожалению, я вынужден констатировать, что действующий кишиневский режим просто ворует те деньги европейских налогоплательщиков, которые посылаются в Молдову".

Майя Санду
Майя СандуФото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Поэтому, по мнению олигарха, речь идет не о "беспорядках", а о справедливом возмущении граждан Молдовы, которые недовольны резким ростом цен на коммунальные услуги в стране и поэтому все более активно выходят на акции протеста против нынешнего президента страны Майи Санду: "Простые люди, бабушки, пенсионеры вышли от невозможности так жить дальше".

Что же касается финансирования акций протеста в Молдове в последние месяцы, то Илан Шор сообщил следующее. "То, что я помогал людям доехать, те, кто хотели выразить свое мнение, пенсионерам, я прошу прощения, которых Санду обокрала за счет сумасшедших тарифов на газ? Да, помогал", - заявил молдавский бизнесмен в интервью DW.

Резкий рост тарифов на газ произошел в Молдове после октября 2022 года, когда российский концерн "Газпром" снизил поставки топлива в страну на 30 процентов, объясняя это нарушением Молдовой контрактных обязательств.

Смотрите также:

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