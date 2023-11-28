Брюссель: Для победы Украине нужно оружие и путь в ЕС

Как убедить европейские страны увеличить поставки оружия Киеву и почему саммит ЕС не имеет права на ошибку в решении по Украине - об этом говорили на одном из крупнейших украинских форумов, состоявшемся в Европарламенте.

Конференция "Европейская интеграция Украины: путь к устойчивому миру на европейском континенте", состоявшаяся в Брюсселе во вторник, 28 ноября, стала одним из крупнейших украинских форумов, прошедших в Европарламенте за последнее время.

В ходе нескольких тематических дискуссий европарламентарии, депутаты Верховной рады, бывшие дипломаты и эксперты говорили о том, как приблизить победу Киева в войне, развязанной Россией, и о перспективах открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС. Среди организаторов форума - Миссия Украины при ЕС, аналитический центр "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов", ряд украинских и европейских неправительственных организаций.

Руслан Стефанчук: "Усталость от войны в Украине станет триумфом диктатуры"

Открыли конференцию председатель Европарламента Роберта Метсола и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который находился в Брюсселе с визитом. Перед началом мероприятия Метсола и Стефанчук подписали обновленный меморандум о взаимопонимании между Европарламентом и Радой, предусматривающий открытие офиса Европарламента в Киеве. "Это подтверждение партнерства между нашими двумя институтами подчеркивает неоспоримый факт, что Украина является частью европейской семьи", - заявила Роберта Метсола.

Руслан Стефанчук (фото из архива) Фото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

Руслан Стефанчук в своем выступлении призвал не медлить с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС и усилить военную помощь для ВСУ. "Сегодня российскую армию могут остановить только Вооруженные силы Украины", - сказал председатель Верховной рады и добавил, что поэтому сейчас главной задачей является предоставление Украине боеприпасов и оружия.

Вспомнил спикер и об усталости от войны в Украине, которая, по его словам, естественна, потому что война длится уже второй год. "Но усталость - это значит смерть. Усталость станет триумфом диктатуры и последующей эскалацией, которая не ограничится Украиной", – предостерег Стефанчук. Он призвал переосмыслить международные инструменты взаимодействия по реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Михаэль Галер: "Каждая страна ЕС должна предоставить Украине оружие, которое имеет"

Замедление предоставления военной помощи Украине вызывает обеспокоенность у принявших участие в конференции евродепутатов. Литовский евродепутат от "Европейской народной партии" Андрюс Кубилюс считает, что объемы помощи ЕС в соотношении к его ВВП "мизерные" и сказал, что "испытывает чувство стыда" из-за этого. По словам политика, на национальном уровне каждая страна-член также может делать больше.

Пока среди лидеров - страны Балтии, чья помощь Украине составляет в среднем 1,2 процента от их ВВП. "А помощь, например, Франции составляет всего 0,02 процента. Как нам убедить Францию?!", - не скрывал отчаяния Кубилюс.

Михаэль Галер (фото из архива) Фото: Nicolas Landemard/Le Pictorium/MAXPPP/picture alliance/dpa

Его немецкий коллега по партии Михаэль Галер (Michael Gahler) пообещал донести до правительства ФРГ озабоченность проблемами с поставками оружия Украине. "Сегодня вечером я лечу в Берлин на конференцию по вопросам безопасности и буду там об этом говорить, - заявил Галер. - Каждая страна способна поставить то, что имеет. В случае Германии это ракеты TAURUS, больше "Леопардов-2", больше противоракетных систем. Есть и то, что может поставить Франция, но она этого еще не сделала. Все (евродепутаты. - Ред.) должны говорить у себя дома об этом, уговаривать и давить", - подчеркнул Галер.

Немецкий евродепутат предостерег, что если "Украина сейчас не сможет нанести поражение России, то это коснется всех нас рано или поздно". Поэтому страны ЕС должны "действовать и предоставить украинцам то, что им нужно".

Влодзимеж Цимошевич: "Если ЕС не откроет переговоры с Украиной, то совершит большую ошибку"

На форуме речь шла и о европейской перспективе Украины. Несмотря на то, что судьба решения Европейского совета об открытии переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, все еще неизвестна, поскольку руководство Венгрии заявило о своем намерении его блокировать, участники конференции считают, что оно будет принято.

"Это решение станет движущей силой для Украины, ее власти, политических лидеров, гражданского общества и простых граждан. Если же его не примут, то это будет огромной ошибкой", - убежден польский евродепутат от группы социалистов Влодзимеж Цимошевич.

В свое время, занимая пост премьер-министра Польши, Цимошевич часто общался с представителями украинских властей, многие из которых, по его словам, впоследствии стали участниками крупных коррупционных скандалов.

"Все эти годы Украине не везло с правящими элитами. Сегодня мы наблюдаем парадокс, потому что Путин подтолкнул Украину в правильном направлении, там развернулся процесс самоидентификации, и большинство граждан выражают желание, чтобы их страна вступила в НАТО и ЕС", - сказал политик.

Бернар Гетта: "Мы должны открыть для Украины дверь в ЕС"

Французский евродепутат-либерал Бернар Гетта также отметил необходимость начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. "Главная причина, почему мы должны открыть для нее дверь, состоит в том, что таким образом мы скажем Путину: "Господин диктатор, эта страна больше не относится к российской империи, она свободна и может сама выбирать свое будущее", - сказал французский евродепутат.

Бернар Гетта (фото из архива) Фото: picture-alliance/abaca/L. Baratoux

У него нет сомнений, что "за несколько недель" Европейский совет примет решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС. Однако Гетта также убежден, что принятие в ближайшем будущем "10-11 новых членов с этими евроинституциями невозможно".

"Если мы хотим действительно, а не на словах открыть двери для Украины и других кандидатов, мы должны реформировать и перестроить ЕС", - заявил Бернар Гетта.

Курт Волкер: В Вашингтоне нет четкости формулировок по войне в Украине

Глава комитета Верховной рады по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, в свою очередь, призвала страны Запада не повторять ошибки прошлого, предполагая, что "Россию можно убедить и трансформировать с помощью экономических связей". "Это не работает. И здесь неважно, кто руководит Россией - Иван Грозный, Сталин или Путин", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе. По ее мнению, только при поражении России в войне и членстве Украины в ЕС и НАТО "можно рассчитывать на длительный мир в Европе".

Курт Волкер (фото из архива) Фото: DW

Среди гостей конференции присутствовал бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, который, попросив разрешения на реплику, сказал: "Очень приятно слышать в выступлениях такие четкие слова "победа", "поражение России", а также четкое обязательство принять Украину в европейскую семью и найти ресурсы для этого", - сказал Волкер.

Он признал, что в Вашингтоне "нет этой четкости". "Поэтому не останавливайтесь, продолжайте", - обратился к участникам форума американский дипломат. В ответ депутат Гутта под аплодисменты зала коротко пообещал: "Мы продолжим это делать".

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