Вступление Украины в Евросоюз: экономика тормозом не станет

Вступление Украины в Евросоюз с экономической точки зрения не станет чем-то необычным. Целый ряд стран Восточной Европы начинали переговоры о членстве в ЕС или принимались в его ряды со схожими показателями. Более того, украинская экономика благодаря некоторым особо конкурентоспособным отраслям имеет ряд преимуществ перед бывшими кандидатами. Самая большая проблема Украины - демография. Но, в целом, она - достаточно типичный кандидат, так что ее прием в течение ближайших десяти лет - вполне реалистичная, решаемая задача, если Брюссель окажет необходимую поддержку, а Киев обеспечит институциональные реформы.

Таковы ключевые тезисы исследования, опубликованного 15 ноября на английском языке под заголовком, который можно перевести так: "Особый случай или нет? Готовность экономики Украины к вступлению в ЕС" . Его подготовили ученые Венского института международных экономических исследований (WIIW) и эксперты по Восточной Европе и Евросоюзу немецкого аналитического центра Фонда Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung) в Гютерсло.

Украина - вполне типичный случай в истории расширения ЕС

Авторы исследования сравнили макроэкономические показатели сегодняшней Украины с историческими данными тех 11 стран, которые в период с 2004 по 2013 годы были приняты в Евросоюз, и установили, что кардинальных различий между ними нет. Они так и пишут: Украина - "достаточно типичный случай". Так, у нее сейчас примерно такая же доля в экономике ЕС, какая была у Венгрии и Румынии ко времени их приема, а уровень благосостояния сопоставим с тем, какой был в Латвии, Литве и Румынии на момент подачи ими заявок на членство. Если бы Украина сейчас вошла в ЕС, она увеличила бы его ВВП примерно на 1%, а численность населения - на 9%. Схожий эффект имело вступление Польши в 2004 году.

ВВП рос в Украине быстрее, чем в среднем в ЕС, в 2000-2008, в 2010-2013 и в 2016-2019 годах, что говорит о том, что после войны украинская экономика сможет обеспечить столь же мощный догоняющий рост, который продемонстрировали в прошлые два десятилетия новые члены ЕС, отмечается в исследовании.

Берлин, 24.10.2023. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на германо-украинском бизнес-форуме призывает немецкий бизнес инвестировать в Украину Фото: Nikita Jolkver/DW

"Все указывает на то, что Украина после окончания войны будет в состоянии так же быстро преодолевать отставание, как это в свое время сделали новые восточные члены союза, особенно если она получит расширенный доступ к общему рынку и деньги из финансовых фондов Брюсселя", - подчеркнул, комментируя опубликованное исследование, один из его соавторов, заместитель директора института WIIW Ричард Гривсон.

По его словам, "убедительная перспектива вступления в ЕС, которую эта страна до самого последнего времени еще не имела, будет очень способствовать такому догоняющему экономическому процессу". Ученый отметил, что по своей экономической структуре сегодняшняя Украина сильно напоминает Румынию до ее вступления в ЕС, где тогда доминировали сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность, а индустрия играла несколько менее важную роль.

Сельское хозяйство Украины - конкурент, а не проситель субсидий ЕС

В то же время некоторые отрасли украинской экономики уже сейчас полностью или частично работают на мировом уровне, указывается в исследовании. Конкретно его авторы называют сельское хозяйство, металлургию, информационные технологии, а также оборонную промышленность.

Так, "Украина зарекомендовала себя как глобально конкурентоспособный поставщик некоторых сельскохозяйственных товаров", а прибыльность ее аграрного бизнеса в ряде случаев не ниже, а порой и выше, чем в других странах ЕС. В этом сегодняшняя Украина как раз выгодно отличается от многих бывших восточноевропейских кандидатов на вступление в ЕС, которые в то время имели обширное, но слабое, малоэффективное сельское хозяйство, и очень рассчитывали поэтому на дотации из Брюсселя.

Сбор урожая зерновых в Одесской области Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

"Опасения, что украинский аграрный сектор может оказаться бездонной бочкой для бюджета ЕС, являются необоснованными. Наоборот, благодаря плодородным черноземным почвам и дешевой рабочей силе украинское сельское хозяйство работает настолько эффективно, что представляет собой серьезную конкуренцию для многих государств ЕС, о чем свидетельствует конфликт вокруг экспорта украинского зерна в Польшу и Венгрию", - отметил Ричард Гривсон.

Иными словами, важной темой на будущих переговорах о конкретных условиях вступления Украины в ЕС станет вопрос не о европейских субсидиях украинским фермерам, а о том, как предотвратить ситуацию, при которой их продукция бурным потоком хлынет на общий европейский рынок, собьет цены и ударит по местным аграриям.

Украинским трудовым ресурсам уже обеспечен доступ на рынок труда ЕС

Что же касается оплаты труда, то в Украине зарплаты составляют сейчас 14% от их уровня в Германии. Однако многие будущие члены ЕС подавали заявки на вступление при куда более низких уровнях доходов, напоминают авторы исследования. Они ссылаются на опыт Польши и Румынии, который показывает: при росте производительности труда зарплаты в странах-кандидатах и в новых членах ЕС быстро увеличиваются, так что у Украины - большой потенциал для повышения зарплат.

С другой стороны, их низкий уровень еще длительное время будет мощным стимулом для притока столь необходимых украинской экономике прямых иностранных инвестиций. Авторы исследования рассчитывают на их существенный рост после того, как "улучшится ситуация с безопасностью".

Ярмарки вакансий для беженцев из Украины проходили в 2022 году во многих городах Германии, в том числе в Берлине Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Едва ли не самое значительное отличие Украины от всех других бывших кандидатов на членство в ЕС состоит в том, что решение вопроса о доступе ее граждан на европейский рынок труда "оказалось в самом продвинутом состоянии, чем оно когда-либо было на данной стадии процесса вступления", подчеркивается в исследовании. Действительно, два с половиной десятилетия назад вопрос о неограниченном доступе трудовых ресурсов из новых членов Евросоюза на западноевропейские рынки труда был один из самых сложных, Германия, страдавшая в то время от высокой безработицы, даже настояла тогда на особом переходном периоде.

Но с тех пор ситуация кардинально изменилась. Теперь Германия из-за старения общества остро нуждается в притоке трудовых ресурсов, особенно молодых и квалифицированных. Так что на будущих переговорах о конкретных условиях вступления Украины в ЕС тема свободного перемещения рабочей силы проблемой не станет, тем более что в 2022 году Евросоюз и так уже полностью открыл свои границы для спасающихся от войны украинцев и сразу же предоставил им как широкие возможности для трудоустройства, так и доступ к государственным услугам, напоминает исследование.

Эксперты предупреждают о "демографическом шоке" в Украине

Его авторы подчеркивают: дальнейшая интеграция украинцев в европейский рынок труда отвечает интересам стран ЕС, испытывающим нехватку рабочей силы. Но одновременно они указывают на обратную сторону этого процесса и предупреждают: самой большой проблемой Украины станет демографическая ситуация, а именно - сокращение населения в трудоспособном возрасте из-за вынужденной эмиграции многих миллионов ее граждан после полномасштабного российского вторжения.

"В каждом реалистичном сценарии Украина столкнется с мощнейшим демографическим шоком, который, по всей видимости, замедлит процесс восстановления", - говорится в исследовании. Тем более, что "из-за войны некоторые сильно пострадавшие регионы обезлюдили, а их инфраструктура и жилой фонд разрушены". Авторы ссылаются на другое исследование Фонда Бертельсмана, согласно которому, население Украины даже в 2040 году все еще будет на 20% ниже, чем до войны, и составит приблизительно 35 млн человек.

Временное жилье для беженцев из восточных регионов Украины во Львове Фото: Hesther Ng/SOPA/ZUMA/picture alliance

Поэтому важнейший совет, который авторы исследования дают европейским политикам: надо всемерно помогать Украине в ее усилиях по "смягчению последствий демографической катастрофы". А самое фундаментальное условие быстрого возвращения населения - это убедительные военные гарантии безопасности после окончания войны, "без которых многие или даже большинство беженцев не вернутся".

Это крайне важно и для привлечения иностранных капиталовложений. "Новые инвесторы только тогда захотят работать в Украине, когда смогут быть уверены в том, что не пострадают от нападений", - указала соавтор исследования, специалист Фонда Бертельсмана по Восточной Европе Мириам Космель (Miriam Kosmehl).

Темпы вступления в ЕС будут зависеть от борьбы с коррупцией

Наряду с демографией второй ключевой проблемой Украины авторы исследования считают коррупцию и в целом слабость правового государства. В этой сфере Украина находится приблизительно на уровне Болгарии и Румынии, когда те в 1990-х годах подавали заявку на вступление в ЕС, и еще весьма далека от тех институциональных стандартов, которых восточноевропейские кандидаты достигли к моменту их приема.

"Если принять за основу темпы реформ в странах, ранее вступавших в Евросоюз, то Украина на институциональном уровне будет готова к членству в ЕС примерно через десять лет", - отметила Мириам Космель, но тут же дала и более оптимистичный вариант своего прогноза: "Однако сильное украинское гражданское общество, активное экспертное сообщество, широко распространенное в обществе желание вступить в ЕС и проактивный подход стран-доноров, в частности, через послов стран G7, позволяют надеяться на более быстрое продвижение к цели".

Короче говоря, австрийские и немецкие ученые и эксперты считают, что после войны темпы вступления Украины в Евросоюз будут зависеть не столько от экономических, сколько от политических, институциональных факторов. Украинская экономика тормозом для процесса интеграции в ЕС не станет.

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