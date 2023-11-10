Число украинских беженцев в ЕС продолжает расти

По данным Eurostat, на конец сентября статус временной защиты в странах Евросоюза имели почти 4,2 млн украинцев, бежавших от войны.

Число украинских беженцев, прибывших в Европейский Союз после начала военного вторжения РФ, несколько увеличилось шестой месяц подряд. Как сообщило в пятницу, 10 ноября, европейское статистическое агентство Eurostat, на конец сентября в странах ЕС находилось почти 4,2 млн граждан Украины, которым был предоставлен статус временной защиты. Это на 31 920 человек, или 0,8%, больше, чем на конец августа.

Наибольший прирост беженцев из Украины за месяц был зафиксирован в Германии (+19 205 человек, или 1,6%), Нидерландах (+3 685 человек, или 2,8%) и Ирландии (+2 875 человек, или 3,2%). В пяти странах ЕС - Чехии, Франции, Польше, Словении и Люксембурге - наблюдалось небольшое снижение потока беженцев, говорится в сообщении.

По данным Eurostat, основными странами ЕС по числу беженцев из Украины, получивших временную защиту, остаются Германия (1 млн 194 900 человек, или 28,3% от общего числа), Польша (958 655 человек, или 23,1%) и Чехия (357 960 человек, или 8,8%).

Временная защита ЕС для беженцев из Украины

Директива о временной защите для беженцев из Украины была задействована в ЕС через несколько дней после российского вторжения в страну. Система была разработана после войн на Балканах в 1990-х и начале 2000-х. Ее цель - не допустить перегрузки систем предоставления убежища при массовом притоке беженцев на территорию ЕС. Фактически люди, бегущие от войны, получают вид на жительство быстро и без бюрократических процедур.

В конце сентября министры внутренних дел стран ЕС по предложению Еврокомиссии продлили срок действия директивы до марта 2025 года.

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