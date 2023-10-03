Война и бегство за границу. Как Украина теряет население

Уровень рождаемости в Украине еще до войны не обеспечивал простого воспроизводства населения. Сейчас же ситуация еще ухудшилась. Каковы прогнозы относительно рождаемости - в материале DW.

За шесть месяцев 2023 года в Украине родилось около 93,5 тысячи детей, что на 28 процентов меньше, чем за аналогичный период довоенного 2021 года. Тенденция к снижению уровня рождаемости среди украинцев наблюдается последнее десятилетие. Но отток женского населения за границу и риски безопасности, связанные с войной России против Украины, стремительно ухудшают ситуацию.

Число населения может сократиться на 10 млн через 10 лет

По наиболее пессимистическому прогнозу, вместе с чрезмерной смертностью и миграцией уменьшение количества новорожденных может привести к сокращению населения Украины с нынешних около 37 миллионов до 26 миллионов уже через 10 лет. Такие данные в конце сентября озвучила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова во время своего выступления на Региональном экономическом форуме в Киеве.

Еще до полномасштабной войны уровень рождаемости в Украине не обеспечивал простого воспроизводства поколений, для которого в государстве должно появляться не менее 210 детей в расчете на 100 женщин - в 2021 году этот показатель составлял 116. В 2022 году количество рожденных снизилось еще на 25 процентов. Однако, как отметила в интервью DW ведущая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Светлана Аксенова, тогда это были еще последствия пандемии COVID-19, а не полномасштабной войны России против Украины.

Украинские беженки с детьми Фото: Brunno Covello/dpa/picture alliance

Она указывает на то, что в 2021 году, только по подтвержденным фактам заболевания COVID-19, в Украине умерли 86 тысяч человек, что, по данным Государственной службы статистики Украины, стало второй причиной смертности среди украинцев после болезней системы кровообращения. "Тогда многие семьи решили, что лучше отсрочить рождение ребенка до более безопасных эпидемиологических условий", - предполагает специалист и добавляет, что откладывание решения родить ребенка - естественное для людей в период потрясений во всех странах.

Что с детьми, рожденными в оккупации и за границей?

Кроме того, такое обвальное сокращение она объясняет вероятностью того, что в статистике 2022 года не были учтены дети, рожденные украинскими беженками за рубежом из-за начала полномасштабного российского вторжения. "По той информации, что мы имеем, они в эту статистику не входят. Так же, как и часть рождений, реализованная на оккупированных территориях", - рассказывает Аксенова. DW поинтересовалась у министерства юстиции, сколько украинских детей в прошлом году после начала полномасштабной войны родились за границей, но ответа пока не получила.

Более показательным относительно влияния войны на рождаемость в Украине Аксенова называет 2023 год, за шесть месяцев которого демографы зафиксировали падение на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По словам Аксеновой, хотя показатель является существенным, снижение рождаемости в военных условиях ожидаемо на фоне постоянной опасности.

Прогнозировать, как сложится ситуация с рождаемостью в Украине после войны, сложно, констатирует специалист. По ее словам, сейчас у демографов около полусотни различных сценариев дальнейшего развития ситуации в зависимости от хода военных действий и миграционного поведения населения. По мнению Аксеновой, ожидать значительного прироста новорожденных после завершения войны не стоит. "У нас будет компенсационный прирост вследствие тех рождений, которые откладываются сейчас, но он будет небольшой", - считает специалист.

Среди причин она называет послевоенные последствия, такие как разрушение инфраструктуры, жилья, проблемы на рынке труда, а также вероятное усиление тенденции полного отказа от рождения детей вследствие травматизации во время войны. "Я вижу в обществе, в тех интервью, которые провожу и которые я вижу в СМИ, усиление мыслей, что неуместно в этом жестоком мире рожать ребенка и подвергать его опасности. И те, кто, например, до войны колебались, могут лишь убедиться в этой позиции", - предполагает демограф.

Из-за войны из Украины выехали более 6 млн

В то же время, по ее словам, определяющую роль в прогнозе дальнейших тенденций рождаемости в Украине играет миграция. С начала полномасштабной российской агрессии из Украины выехали более 6,2 миллиона человек, большинство из которых женщины трудоспособного возраста и дети. "Чем дольше длится война, тем больше процент тех, кто предпочитает остаться за границей. По одному из сценариев, который разрабатывается, есть предположение, что у нас в определенных возрастных группах будет преимущество мужчин над женщинами из-за риска того, что значительная часть украинок не вернется", - говорит демограф.

Дети украинских беженцев на демонстрации в Берлине Фото: Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMA/picture alliance

Однако даже в нынешних условиях Аксенова видит в будущем демографический потенциал Украины, особенно в вопросе рождаемости. "До войны, согласно социологическим опросам, большинство населения хотело бы иметь более одного ребенка в семье. Другое дело - смогут ли они реализовать это или нет", - отмечает ученая. По ее словам, определяющими в этом станут обстановка в плане безопасности и экономическая ситуации, жилищное обеспечение, вопрос определенности в будущем и доверия к власти.

Есть ли шанс у Украины вернуть уехавших домой

Между тем, как считает исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук, власти уже стоит учитывать сокращение населения и реформировать экономику и подходы к ее управлению. По его словам, основной удар из-за уменьшения трудоспособного населения будет по пенсионной системе.

"Наша модель экономики базируется на дешевой рабочей силе. Чтобы как-то справляться при меньшем количестве людей, экономика должна капитализироваться. Там, где раньше работало 10 человек, должны внедряться автоматизированные процессы, чтобы вместо них работало трое и за большую заработную плату", - говорит специалист и отмечает, что Украина вступила в конкуренцию за дорогую рабочую силу, в частности, из-за оттока населения за границу.

"Украинские беженцы почувствовали, что их труд может стоить гораздо дороже, чем то, что им предлагали здесь. Это уже совсем другой стандарт. Есть шанс вернуть украинцев, если здесь все будет быстро развиваться. Но если у нас не будет интересной, конкурентной работы, мы не сможем удержать людей", - считает Боярчук. Кроме того, продолжает он, ставка на развитие технологий важна и для обороноспособности Украины, чей человеческий ресурс в несколько раз меньше потенциала агрессора - России.

Смотрите также: