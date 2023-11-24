ЕС и Канада подтвердили, что продолжат помогать Украине

Лидеры Канады и Евросоюза на встрече в Ньюфаундленде подтвердили, что продолжат помогать Украине в ее противостоянии агрессии РФ, и рассказали о следующих шагах. Новый премьер Словакии призвал к мирным переговорам.

Лидеры Канады и ЕС на встрече в канадской провинции Ньюфаундленд в пятницу, 24 ноября, подтвердили, что продолжат оказывать помощь Украине в ее противостоянии агрессии РФ "столько, сколько потребуется", передает агентство AFP. Канадский премьер Джастин Трюдо, глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявили, что будут "работать над удовлетворением неотложных военных и оборонных нужд Украины", а также заверили, что "Украина получит все необходимое для обеспечения своей долговременной безопасности".

В частности, Трюдо объявил, что Канада увеличит военную помощь Украине и поставит ей 11 тыс. автоматов и 9 млн патронов к ним. С начала полномасштабного российского вторжения Оттава оказала Киеву военную помощь уже на 1,8 млрд долларов США. Фон дер Ляйен отметила, что Канада помогала Украине и до войны, в частности обучая украинских военнослужащих, и это помогло ВСУ в отражении агрессии РФ.

В Евросоюзе, как заявила глава Еврокомиссии, прошли обучение уже 30 тысяч украинских военнослужащих, при поставленной цели в 40 тысяч до конца года. Она добавила, что ЕС скоро раскроет свои планы по использованию замороженных российских автивов для помощи Украине. Шарль Мишель также анонсировал новые шаги для помощи Киеву "в ближайшие недели".

Дания также увеличит военную помщь Украине

Парламент и правительство Дании в пятницу, 24 ноября, договорились значительно увеличить военную помощь Украине. В предназначенный для этого фонд направят дополнительно 2,3 млрд крон (337 млн долларов) в 2023 году и 23,5 млрд крон (свыше 3,4 млрд долларов) в 2025-2027 годах, сообщили в минобороны страны. Всего до 2028 года планируется выделение на эти нужды 60,4 млрд крон (почти 8,9 млрд долларов).

"На протяжении всей войны Дания была верным сторонником Украины, и сейчас мы увеличиваем объем помощи, посылая четкий сигнал, что украинцы в долгосрочной перспективе могут рассчитывать на нашу поддержку", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В сентябре агентство Ritzau со ссылкой на Поульсена сообщило, что Дания планирует передать Украине еще 45 боевых танков - 30 Leopard 1 и 15 Т-72. сообщает . До этого Копенгаген поставил Киеву 10 танков Leopard совместно с Нидерландами и ФРГ. Кроме того, Дания отправила инструкторов в Германию для обучения украинских танкистов.

Премьер Словакии призвал к мирным переговорам

Между тем новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в тот же день, после встречи со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге, призвал к мирным переговорам между Киевом и Москвой. По словам Фицо, в противном случае "война может продолжиться до 2029 или 2030 года", и сторонам "лучше сесть за стол переговоров сейчас, чем через 10 лет, не добившись результата и обнаружив, что за это время погибло еще 500 или 600 тысяч человек".

8 ноября новое правительство Словакии остановило военную помощь Украине, заявив, что "не согласно" с ранее составленным планом поставки военной техники Киеву. Новый премьер Фицо объявил, что Братислава будет передавать только гуманитарную и гражданскую помощь.

Премьер Чехии Петр Фиала после встречи с Фицо в пятницу, выразил уверенность, что военная помощь Киеву по-прежнему имеет смысл, так как "Украина нуждается в поддержке в ее мужественной борьбе".

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